Nincs megállás: Zelenszkij és Trump találkozója a világ figyelmének középpontjában

Itt a friss bejelentés: hétfőn Washingtonban találkozik Trump és Zelenszkij
„Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében” – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Minden, amit a hétfői találkozóról tudni lehet.
Hétfőn Washingtonban kerül sor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök találkozójára, amin a felek az ukrajnai háború jövőjéről egyeztetnek. A bejelentésről a Mandiner is beszámolt korábban.
A találkozó előzménye, hogy Trump pénteken Alaszkában tárgyalt Vlagyimir Putyinnal, ám ott nem született konkrét megállapodás. Ezért is kaphat különös jelentőséget Zelenszkij látogatása, hiszen a Fehér Házban dőlhet el, milyen békefolyamat körvonalazódhat a következő hónapokban. Azóta kiszivárgott az is, hogy Trump augusztus 22-én már háromoldalú, amerikai-orosz-ukrán egyeztetést tartana.
Az amerikai elnök nyitottnak mutatkozott egy olyan megoldásra, amely a háború végét hozhatná el, még ha ez területi kompromisszumokkal is járna.
Ez az elképzelés azonban Ukrajnában és Európában is aggodalmat keltett, mondván, a béke ára Ukrajna szuverenitásának feladása lehetne. Ezért például számos, az európai mainstream-hez sorolható beszámoló a háború folytatására buzdítaná az uniós döntéshozókat.
A mostani washingtoni tárgyalások egyik legizgalmasabb forgatókönyve egy háromoldalú találkozó megszervezése Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna részvételével. Ez mindenképp történelmi áttörést jelentene.
Kérdés, addig sikerül-e áttörést elérni az álláspontok tekintetében. Moszkva változatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy a Donbasz régió feletti ellenőrzést megszerezze, Zelenszkij viszont többször kijelentette: Ukrajna számára nem elfogadható a területi integritás feladása, és a tárgyalóasztalnál sem hajlandó engedni ebből.
Trump kezdeményezése alapján a Fehér Házban hétfőn
nem csupán udvariassági látogatásról lesz szó, hanem mélyreható megbeszélésekről, amelyek a háború befejezésének minden részletét érintik: a harcok leállításától kezdve a biztonsági garanciákig.
Nyitókép: Sarah Meyssonnier / AFP