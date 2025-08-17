Nincs megállás: Zelenszkij és Trump találkozója a világ figyelmének középpontjában

A mostani washingtoni tárgyalások egyik legizgalmasabb forgatókönyve egy háromoldalú találkozó megszervezése Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna részvételével. Ez mindenképp történelmi áttörést jelentene.

Kérdés, addig sikerül-e áttörést elérni az álláspontok tekintetében. Moszkva változatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy a Donbasz régió feletti ellenőrzést megszerezze, Zelenszkij viszont többször kijelentette: Ukrajna számára nem elfogadható a területi integritás feladása, és a tárgyalóasztalnál sem hajlandó engedni ebből.

Trump kezdeményezése alapján a Fehér Házban hétfőn