08. 16.
szombat
Kellemetlen: titkos iratokra bukkantak a Trump–Putyin-csúcsról egy alaszkai szálloda nyomtatójában

2025. augusztus 16. 22:09

Nem ez az első baki a Trump-kabinet felállása óta.

2025. augusztus 16. 22:09
null

Szombat reggel nyolcoldalas, az amerikai külügyminisztérium jelzéseivel ellátott dokumentumcsomagra bukkantak egy alaszkai szálloda üzleti központjában. A papírok eddig nyilvánosságra nem hozott, érzékeny részleteket tartalmaztak Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő augusztus 15-i találkozójáról – számolt be az NPR.

A lap összeállításából kiderült, hogy a Hotel Captain Cook közös nyomtatójában felejtett anyagokat három vendég találta meg a találkozót követő reggel 9 óra körül. 

A dokumentumok pontos helyszíneket, időpontokat és amerikai kormányalkalmazottak telefonszámait is tartalmazták.

Az első oldal például részletezte a csúcstalálkozó programját, valamint a bázison belüli tárgyalótermek nevét is. Sőt, az is kiderült, hogy Trump ajándékkal készült Putyinnak: egy amerikai fehérfejű rétisast ábrázoló asztali szoborral.

Egy másik lap pedig a közös ebéd részleteit ismertette, amelyet Putyin tiszteletére rendeztek volna. A menü salátából, filet mignonból, halibutból és crème brûlée-ből állt, a tervek szerint Trump és Putyin egymással szemben foglaltak volna helyet, azonban az ebédet végül lefújták.

A Fehér Ház bagatellizál

Az NPR idézte a Fehér Ház helyettes szóvivőjét, Anna Kellyt, aki az esetet bagatellizálta, „többoldalas ebédmenünek” nevezve az iratokat. A külügyminisztérium pedig nem kommentálta az ügyet.

Jon Michaels, a UCLA jogászprofesszora szerint a történtek a professzionális felkészülés hiányát bizonyítják. 

Ez egyszerűen hanyagság. Ilyen iratokat nem hagyunk a nyomtatóban”

– fogalmazott a szakértő. 

A lap arra is emlékeztetett, hogy nem ez volt az egyetlen kabineten belüli baki a Trump-kabinet felállása óta. Nemrég véletlenül egy illetéktelen személyt is bevontak a bevándorlási hatóság belső beszélgetésébe, korábban pedig egy újságírót adtak hozzá tévedésből egy jemeni katonai csapásról szóló egyeztetéshez.

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP

