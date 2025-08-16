Kellemetlen: titkos iratokra bukkantak a Trump–Putyin-csúcsról egy alaszkai szálloda nyomtatójában

Szombat reggel nyolcoldalas, az amerikai külügyminisztérium jelzéseivel ellátott dokumentumcsomagra bukkantak egy alaszkai szálloda üzleti központjában. A papírok eddig nyilvánosságra nem hozott, érzékeny részleteket tartalmaztak Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő augusztus 15-i találkozójáról – számolt be az NPR.

A lap összeállításából kiderült, hogy a Hotel Captain Cook közös nyomtatójában felejtett anyagokat három vendég találta meg a találkozót követő reggel 9 óra körül.

A dokumentumok pontos helyszíneket, időpontokat és amerikai kormányalkalmazottak telefonszámait is tartalmazták.

Az első oldal például részletezte a csúcstalálkozó programját, valamint a bázison belüli tárgyalótermek nevét is. Sőt, az is kiderült, hogy Trump ajándékkal készült Putyinnak: egy amerikai fehérfejű rétisast ábrázoló asztali szoborral.

Egy másik lap pedig a közös ebéd részleteit ismertette, amelyet Putyin tiszteletére rendeztek volna. A menü salátából, filet mignonból, halibutból és crème brûlée-ből állt, a tervek szerint Trump és Putyin egymással szemben foglaltak volna helyet, azonban az ebédet végül lefújták.