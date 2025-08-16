Kellemetlen: titkos iratokra bukkantak a Trump–Putyin-csúcsról egy alaszkai szálloda nyomtatójában

Egyértelmű követelés – ezt kéri Putyin az ukrajnai háború befejezéséért cserébe
Donald Trump szombaton továbbította ezt az üzenetet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek és az európai vezetőknek.
Nem ez az első baki a Trump-kabinet felállása óta.
Szombat reggel nyolcoldalas, az amerikai külügyminisztérium jelzéseivel ellátott dokumentumcsomagra bukkantak egy alaszkai szálloda üzleti központjában. A papírok eddig nyilvánosságra nem hozott, érzékeny részleteket tartalmaztak Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő augusztus 15-i találkozójáról – számolt be az NPR.
A lap összeállításából kiderült, hogy a Hotel Captain Cook közös nyomtatójában felejtett anyagokat három vendég találta meg a találkozót követő reggel 9 óra körül.
A dokumentumok pontos helyszíneket, időpontokat és amerikai kormányalkalmazottak telefonszámait is tartalmazták.
Az első oldal például részletezte a csúcstalálkozó programját, valamint a bázison belüli tárgyalótermek nevét is. Sőt, az is kiderült, hogy Trump ajándékkal készült Putyinnak: egy amerikai fehérfejű rétisast ábrázoló asztali szoborral.
Egy másik lap pedig a közös ebéd részleteit ismertette, amelyet Putyin tiszteletére rendeztek volna. A menü salátából, filet mignonból, halibutból és crème brûlée-ből állt, a tervek szerint Trump és Putyin egymással szemben foglaltak volna helyet, azonban az ebédet végül lefújták.
Az NPR idézte a Fehér Ház helyettes szóvivőjét, Anna Kellyt, aki az esetet bagatellizálta, „többoldalas ebédmenünek” nevezve az iratokat. A külügyminisztérium pedig nem kommentálta az ügyet.
Jon Michaels, a UCLA jogászprofesszora szerint a történtek a professzionális felkészülés hiányát bizonyítják.
Ez egyszerűen hanyagság. Ilyen iratokat nem hagyunk a nyomtatóban”
– fogalmazott a szakértő.
A lap arra is emlékeztetett, hogy nem ez volt az egyetlen kabineten belüli baki a Trump-kabinet felállása óta. Nemrég véletlenül egy illetéktelen személyt is bevontak a bevándorlási hatóság belső beszélgetésébe, korábban pedig egy újságírót adtak hozzá tévedésből egy jemeni katonai csapásról szóló egyeztetéshez.
Nyitókép: Drew ANGERER / AFP
Karoline Leavitt, az elnök szóvivője szerint szenzációhajhász az az újságíró, aki véletlenül bekerült a kabinet chatjébe.