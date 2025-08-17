Ft
Putyin diplomata elnök ellensúly Trump

Már Brüsszelben sem bíznak Zelenszkijben – így döntöttek a washingtoni útjáról

2025. augusztus 17. 09:27

Trump alaszkai csúcsa után aggódnak Brüsszelben és egyes európai fővárosokban, sőt, újabb diplomáciai kudarctól tartanak az ukrán elnök látogatása kapcsán.

2025. augusztus 17. 09:27
null

Az európai vezetők nagyszabású diplomáciai offenzívába kezdtek, hogy megelőzzék az Egyesült Államokban kialakuló politikai feszültséget, amely alapjaiban határozhatja meg az orosz–ukrán háború további alakulását – fogalmaz az alaszkai Putyin-Trump-tárgyalás nyomán a brüsszeli Politico

Értelmezésük szerint Donald Trump elnök pénteki alaszkai találkozója Vlagyimir Putyinnal nem hozott áttörést, viszont komoly aggodalmat keltett Európában: sokan attól tartanak, hogy Trump Zelenszkijjel szemben már nem lesz olyan barátságos, mint az orosz vezetővel. Kétségtelen: aligha alap nélkül gondolják ezt.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezért készülnek arra az uniós vezetők – így a Politico –, hogy Volodimir Zelenszkijt hétfőn nem engedik el egyedül washingtoni útjára, csak olyan európai vezetők kíséretében, akik Trump kedvelt partnereinek számítanak.

A tervek szerint például Alexander Stubb finn elnök, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár is csatlakozhat a küldöttséghez, hogy tompítsák az esetleges feszültségeket, és szándékaik szerint biztosítsák: Európa szerepet kapjon a béketárgyalásokban.

A helyzet kulcskérdése a liberális lap szerint, hogy Trump ne tegyen elfogadhatatlan engedményeket Putyinnak, például ne ismerjen el olyan területi követeléseket, amelyeket Oroszország csupán részben tart ellenőrzés alatt. 

A februári washingtoni találkozó már egyszer diplomáciai katasztrófával végződött: Trump és alelnöke, 

J.D. Vance akkor nyíltan bírálta Zelenszkijt, ami hónapokra megakasztotta az amerikai–ukrán kapcsolatokat. 

Most, amikor Trump a háború lezárásáról szóló „nagy megállapodás” lehetőségét lebegteti, Európában különösen fontosnak tartják, hogy Zelenszkij ne kerüljön ismét „sarokba” az Ovális Irodában. 

Macron és Starmer közben európai koordinációt szerveznek, hogy a „koalíció a győzelemért” egységes üzenetet küldjön Washington felé.

Ezt is ajánljuk a témában

Bár Trump az alaszkai csúcson végül nem engedett Putyin legmerészebb igényeinek, az európai diplomaták számára egyértelművé vált: az amerikai elnök hajlik arra, hogy átvegye az orosz érvelés egy részét – vélik a liberális lap szerkesztőségében. 

Az amerikai elnök azonnali tűzszünet helyett inkább egy átfogó megállapodásról beszél, és tárgyalásokat folytatott területcserékről is, bár konkrétumokat nem árult el. 

Egy volt NATO-tisztviselő szerint az európaiak most jóval gyakrabban beszélnek Trumppal, mint korábban, de befolyásuk így is korlátozott.

Ezért minden eszközt megpróbálnak bevetni, hogy a hétfői csúcs ne váljon újabb diplomáciai drámává.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Rasid Necati Aslim / AFP

haxima
2025. augusztus 17. 11:40
Ilyen egy igazi államférfi. Fogni kell a kezét tárgyalás közben, hogy ne bassza fel a világ vezetőit :D Petya is ilyen lenne, nyugi. :D
eljolesz
2025. augusztus 17. 11:37
Milyen dolog már, hogy nem engednék a pöcszongoristát önállóan tárgyalni?! Ezzel saját seggükbe dugják a lóf@szt, elismerik, hogy csak a hivatalos nyilatkozataikban létezik az a sokat hivatkozott ukrán szuverenitás.
Medici
2025. augusztus 17. 11:35
Cumi, bili, pelenka azért legyen az utazótáskában. A járókát majd ráérnek az Ovális Irodában összeállítani.
bagira004
•••
2025. augusztus 17. 11:34 Szerkesztve
Eus vezérek számára Zelenszkij nem megbízható , lehet hogy békét akar csak Brüsszel nem engedi . Most se Zelenszkij tárgyal hanem a kísérői. Trumpnak lennék a tárgyalásra csak Zelenszkijt engedném be , kerékkötőket kísérőket kiküldeném , csak akkor lehet kizárólag Ukrajnáról tárgyalni , Brüsszel ne szóljon bele.
