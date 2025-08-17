Már Brüsszelben sem bíznak Zelenszkijben – így döntöttek a washingtoni útjáról

Ezért készülnek arra az uniós vezetők – így a Politico –, hogy Volodimir Zelenszkijt hétfőn nem engedik el egyedül washingtoni útjára, csak olyan európai vezetők kíséretében, akik Trump kedvelt partnereinek számítanak.

A tervek szerint például Alexander Stubb finn elnök, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár is csatlakozhat a küldöttséghez, hogy tompítsák az esetleges feszültségeket, és szándékaik szerint biztosítsák: Európa szerepet kapjon a béketárgyalásokban.

A helyzet kulcskérdése a liberális lap szerint, hogy Trump ne tegyen elfogadhatatlan engedményeket Putyinnak, például ne ismerjen el olyan területi követeléseket, amelyeket Oroszország csupán részben tart ellenőrzés alatt.

A februári washingtoni találkozó már egyszer diplomáciai katasztrófával végződött: Trump és alelnöke,

J.D. Vance akkor nyíltan bírálta Zelenszkijt, ami hónapokra megakasztotta az amerikai–ukrán kapcsolatokat.

Most, amikor Trump a háború lezárásáról szóló „nagy megállapodás” lehetőségét lebegteti, Európában különösen fontosnak tartják, hogy Zelenszkij ne kerüljön ismét „sarokba” az Ovális Irodában.

Macron és Starmer közben európai koordinációt szerveznek, hogy a „koalíció a győzelemért” egységes üzenetet küldjön Washington felé.