Már Brüsszelben sem bíznak Zelenszkijben – így döntöttek a washingtoni útjáról

„Nem lennél ilyen kemény csávó az Egyesült Államok nélkül" – feszülten alakult a Trump-Zelenszkij találkozó
Trumpot láthatóan felbosszantotta a követelőző és tiszteletlen ukrán elnök.
Trump alaszkai csúcsa után aggódnak Brüsszelben és egyes európai fővárosokban, sőt, újabb diplomáciai kudarctól tartanak az ukrán elnök látogatása kapcsán.
Az európai vezetők nagyszabású diplomáciai offenzívába kezdtek, hogy megelőzzék az Egyesült Államokban kialakuló politikai feszültséget, amely alapjaiban határozhatja meg az orosz–ukrán háború további alakulását – fogalmaz az alaszkai Putyin-Trump-tárgyalás nyomán a brüsszeli Politico.
Értelmezésük szerint Donald Trump elnök pénteki alaszkai találkozója Vlagyimir Putyinnal nem hozott áttörést, viszont komoly aggodalmat keltett Európában: sokan attól tartanak, hogy Trump Zelenszkijjel szemben már nem lesz olyan barátságos, mint az orosz vezetővel. Kétségtelen: aligha alap nélkül gondolják ezt.
Ezért készülnek arra az uniós vezetők – így a Politico –, hogy Volodimir Zelenszkijt hétfőn nem engedik el egyedül washingtoni útjára, csak olyan európai vezetők kíséretében, akik Trump kedvelt partnereinek számítanak.
A tervek szerint például Alexander Stubb finn elnök, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár is csatlakozhat a küldöttséghez, hogy tompítsák az esetleges feszültségeket, és szándékaik szerint biztosítsák: Európa szerepet kapjon a béketárgyalásokban.
A helyzet kulcskérdése a liberális lap szerint, hogy Trump ne tegyen elfogadhatatlan engedményeket Putyinnak, például ne ismerjen el olyan területi követeléseket, amelyeket Oroszország csupán részben tart ellenőrzés alatt.
A februári washingtoni találkozó már egyszer diplomáciai katasztrófával végződött: Trump és alelnöke,
J.D. Vance akkor nyíltan bírálta Zelenszkijt, ami hónapokra megakasztotta az amerikai–ukrán kapcsolatokat.
Most, amikor Trump a háború lezárásáról szóló „nagy megállapodás” lehetőségét lebegteti, Európában különösen fontosnak tartják, hogy Zelenszkij ne kerüljön ismét „sarokba” az Ovális Irodában.
Macron és Starmer közben európai koordinációt szerveznek, hogy a „koalíció a győzelemért” egységes üzenetet küldjön Washington felé.
Hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump és Volodimir Zelenszkij, Trump pedig már szervezi a háromoldalú csúcstalálkozót.
Bár Trump az alaszkai csúcson végül nem engedett Putyin legmerészebb igényeinek, az európai diplomaták számára egyértelművé vált: az amerikai elnök hajlik arra, hogy átvegye az orosz érvelés egy részét – vélik a liberális lap szerkesztőségében.
Az amerikai elnök azonnali tűzszünet helyett inkább egy átfogó megállapodásról beszél, és tárgyalásokat folytatott területcserékről is, bár konkrétumokat nem árult el.
Egy volt NATO-tisztviselő szerint az európaiak most jóval gyakrabban beszélnek Trumppal, mint korábban, de befolyásuk így is korlátozott.
Ezért minden eszközt megpróbálnak bevetni, hogy a hétfői csúcs ne váljon újabb diplomáciai drámává.
