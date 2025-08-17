Ft
08. 17.
vasárnap
Ursula von der Leyen Donald Trump Volodimir Zelenszkij

Ez egyre kínosabb: mutatjuk, kiket vinne még magával Zelenszkij Trumphoz

2025. augusztus 17. 13:52

Szép kis háborúpárti menet lett belőle – pedig a hétfői találkozó eredetileg kétoldalú lenne. Kérdés, mit szól mindehhez Trump...

2025. augusztus 17. 13:52
null

Ahogy arról már beszámoltunk, hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, amit maga az ukrán elnök jelentett be korábban. Az ukrán vezetőt Trump azután hívta meg egy kétoldalú találkozóra, hogy Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Nemrégiben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is bejelentette, az ukrán elnökkel tartana, erről szintén beszámolt lapunk korábban. 

Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Alexander Stubb finn elnök vasárnap megerősítették, csatlakoznak a „menethez”, amely egy összehangolt lépés része Kijev támogatásának kinyilvánítására

 – írta ezt követően a brüsszeli Politico.

A cikkből kiderül, Mark Rutte NATO-főtitkár szintén igent mondott a részvételre, míg Giorgia Meloni olasz miniszterelnök állítólag ugyancsak készülődik az utazásra.

A lap továbbá azt is leírja, hogy „Ukrajna európai szövetségesei emellett azt is szeretnék elkerülni, hogy újra olyan helyzet álljon elő, amely kellemetlen helyzetbe hozza Zelenszkijt és felborítja a kapcsolatokat ebben a kényes időszakban. A februári kudarcos Ovális Irodai találkozó Trump és az ukrán elnök között hónapokra visszavetette a két fél viszonyát.”

Nyitókép forrása: Suzanne Plunkett / POOL / AFP

 

sanya55-2
2025. augusztus 17. 14:32
És mi lesz akkor,ha Truph 3-as találkozót fog szervezni. Egy biztos, nem a WH- ba lesz,hanem Disney-land-be, Putyin hozza majd ( mert hozhatja) a Brics tagországok vezetőit, pár afrikai ország főnökét és kész is a világ béke Dzsembori
Vitez_Laszlo
2025. augusztus 17. 14:32
Kezd kibújni a szög a zsákból! Itt nem is Ukrán Orosz konfliktus van! Itt Európa egyes "vezető hatalmai" indítottak háborút Oroszország ellen, immár sokadszorra! Amihez csatlakoztak kisebb országok is......Mi NEM! Az uniónak itt VÉGE! Ez egy agresszív csoportá fajult. Szörnyű! Pedig lehetett volna egy jó világ is...:((( De Európa újból lerombolja őnmagát!
virag-os
2025. augusztus 17. 14:31
Az lesz a nagy kudarc ha visszautasítja őket, pedig nagy támogatást tudnak a hátuk mögött. A kérdés az, hogy Trump meg meri lépni az akadályt vagy őt is fogják.
CubaLibre
2025. augusztus 17. 14:30
Itt lenne az idő, kilépni az EU-ból……
