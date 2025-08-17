Ez egyre kínosabb: mutatjuk, kiket vinne még magával Zelenszkij Trumphoz

Itt a friss bejelentés: hétfőn Washingtonban találkozik Trump és Zelenszkij
„Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében” – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Szép kis háborúpárti menet lett belőle – pedig a hétfői találkozó eredetileg kétoldalú lenne. Kérdés, mit szól mindehhez Trump...
Ahogy arról már beszámoltunk, hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, amit maga az ukrán elnök jelentett be korábban. Az ukrán vezetőt Trump azután hívta meg egy kétoldalú találkozóra, hogy Alaszkában találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Ezt is ajánljuk a témában
„Ukrajna kész mindent megtenni a béke érdekében” – hangsúlyozta az ukrán elnök.
Nemrégiben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is bejelentette, az ukrán elnökkel tartana, erről szintén beszámolt lapunk korábban.
Ezt is ajánljuk a témában
Eredetileg kétoldalú találkozó lett volna hétfőn. Közben Zelenszkij vasárnap délután Brüsszelbe rohan.
Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Alexander Stubb finn elnök vasárnap megerősítették, csatlakoznak a „menethez”, amely egy összehangolt lépés része Kijev támogatásának kinyilvánítására
– írta ezt követően a brüsszeli Politico.
A cikkből kiderül, Mark Rutte NATO-főtitkár szintén igent mondott a részvételre, míg Giorgia Meloni olasz miniszterelnök állítólag ugyancsak készülődik az utazásra.
A lap továbbá azt is leírja, hogy „Ukrajna európai szövetségesei emellett azt is szeretnék elkerülni, hogy újra olyan helyzet álljon elő, amely kellemetlen helyzetbe hozza Zelenszkijt és felborítja a kapcsolatokat ebben a kényes időszakban. A februári kudarcos Ovális Irodai találkozó Trump és az ukrán elnök között hónapokra visszavetette a két fél viszonyát.”
Nyitókép forrása: Suzanne Plunkett / POOL / AFP