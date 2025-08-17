Ez egyre kínosabb: mutatjuk, kiket vinne még magával Zelenszkij Trumphoz

Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök és Alexander Stubb finn elnök vasárnap megerősítették, csatlakoznak a „menethez”, amely egy összehangolt lépés része Kijev támogatásának kinyilvánítására

– írta ezt követően a brüsszeli Politico.

A cikkből kiderül, Mark Rutte NATO-főtitkár szintén igent mondott a részvételre, míg Giorgia Meloni olasz miniszterelnök állítólag ugyancsak készülődik az utazásra.

A lap továbbá azt is leírja, hogy „Ukrajna európai szövetségesei emellett azt is szeretnék elkerülni, hogy újra olyan helyzet álljon elő, amely kellemetlen helyzetbe hozza Zelenszkijt és felborítja a kapcsolatokat ebben a kényes időszakban. A februári kudarcos Ovális Irodai találkozó Trump és az ukrán elnök között hónapokra visszavetette a két fél viszonyát.”

