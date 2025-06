„Megfutamodott, mint egy patkány” – tovább fokozódik a Helif körüli nemi botrány

Kremlev – aki ellenezte Helif részvételét – részletesen beszámolt a nemi tesztekről, amelyek alapján eltiltották az algériai bokszolót. Az első eredménye annyira meglepte őket, hogy szükségesnek érezték egy újabbnak, így 2022 után 2023-ban is elvégeztek egyet, de az indiai eredmények is azt mutatták ki, hogy Lin Yu-tinggel együtt nem felelnek meg a női ökölvívók számára előírt követelményeknek. A döntésről tájékoztatták őket, és egyikük sem fellebbezett, így végül kizárták őket. Helif azonban így is el tudott indulni az olimpián, mert a NOB engedélyt adott rá.

Kremlev mindezt a sport és a sportolók elárulásának tekinti.

„Thomas Bach mindig is a politikát helyezte előre, és nem pedig a sportolókat, akiknek valójában lenne ott a helyük. És ezért van az, hogy sok szponzor megszüntette az együttműködését a NOB-bal, mivel ezek a döntések a sport alapelveit sértik.

Thomas Bach most távozott a posztjáról, és megfutamodott, mint egy patkány. Térden állva kellene bocsánatot kérnie minden női sportolótól, akik ennek a helyzetnek az áldozatai lettek. Továbbá anyagilag is kártalanítania kellene őket, és természetesen az olimpiai érmeket is vissza kellene venni”

– fogalmazott Kremlev, aki azt is elmondta, hogy sok a korrupció a NOB-on belül, és sok az olyan intézkedés, amely szembemegy a sport alapelveivel.

Kremlev Bachot kritizálja (Fotó: Sajjad Hussain/AFP)

„A NOB a sport terén nem a tisztességért küzd. A NOB a politikai érdekei mentén osztogatja ki az érmeket. Imane Helifet rá kellene venni, hogy visszaadja az olimpiai érmét Párizsból” – jelentette ki.

Bach korábban azt állította, hogy az IBA által elvégzett nemi tesztek eredményei orosz dezinformációs kampány részei.

„Miért hibáztatja mindenben az oroszokat? Miért nem foglal állást az izraeli-iráni háború kapcsán vagy Izrael és Gáza konfliktusa kapcsán?” – tette fel a kérdést az IBA első embere.

A Mail Sport megkereste a NOB-ot és Bachot, hogy nyilatkozzon az ügyben. A NOB nem ismerte el az IBA tesztjeit, Mark Adams szóvivő szerint ezek nem voltak legitimek.

Bach korábban hangsúlyozta, sohasem vonták kétségbe, hogy Helif és Lin nő.

Van két bokszolónk, akik nőnek születtek, nőként nevelkedtek, útlevelükben nőként vannak feltüntetve, és sok éven keresztül a női mezőnyben versenyeztek. Ez egyértelműen a női lét meghatározása. Amit most látunk az az, hogy egyesek magukévá akarják tenni annak meghatározását, hogy ki a nő”

– idézte a vg.hu Bach korábbi állásfoglalását.

Az Egyesült Államokban nemrégiben elfogadták azt a törvényjavaslatot, amely megtiltja a transznemű nőknek a női kategóriákban való versenyzést.