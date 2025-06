Felszólították Helifet, hogy adja vissza a párizsi aranyérmét – Franciaországban földrengést emlegetnek

Umar Kremlev, a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (IBA) elnöke interjút adott a Mail Sportnak, amelyben a többiek között Imane Helif nemi ügyéről és három olimpiai ciklust követően a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) éléről távozó Thomas Bachról is elmondta a véleményét. Mint ismert, a 26 éves algériai Helif a tavaly nyári párizsi olimpián női 66 kilogrammban aranyérmet nyert, útja során Hámori Lucát is legyőzve. Mindezt úgy érte el, hogy korábban nemi tesztekre hivatkozva kizárták az IBA égisze alá tartozó versenyekről, mivel genetikailag férfi, XY kromoszómákkal rendelkezett. Ennek ellenére kevesebb mint egy évvel később a NOB mégis engedélyezte neki az indulást a franciaországi ötkarikás játékokon, amelyen aztán mindenkit maga mögé utasított. Kremlev – aki ellenezte az afrikai bokszoló részvételét – részletesen beszámolt a nemi tesztekről, amelyek alapján eltiltották a versenyzőt. Az első eredménye annyira meglepte őket, hogy szükségét érezték egy újabb vizsgálatnak, így 2022 után 2023-ban is elvégeztek egyet, ám az indiai tesztek is azt mutatták ki, hogy Lin Yu-tinggel együtt nem felelnek meg a női ökölvívók számára előírt követelményeknek. A döntésről tájékoztatták őket, és egyikük sem fellebbezett, így végül kizárták őket. Imane Helif azonban így is el tudott indulni az olimpián, mert a NOB engedélyt adott rá.

„Thomas Bach mindig is a politikát helyezte előre, és nem pedig a sportolókat, akiknek valójában lenne ott a helyük. És ezért van az, hogy sok szponzor megszüntette az együttműködését a NOB-bal, mivel ezek a döntések a sport alapelveit sértik. Thomas Bach most távozott a posztjáról, és megfutamodott, mint egy patkány. Térden állva kellene bocsánatot kérnie minden női sportolótól, akik ennek a helyzetnek az áldozatai lettek. Továbbá anyagilag is kártalanítania kellene őket, és természetesen az olimpiai érmeket is vissza kellene venni” – fogalmazott Kremlev, aki azt is elmondta, hogy sok a korrupció a NOB-on belül, és sok az olyan intézkedés, amely szembemegy a sport alapelveivel.

„A NOB a sport terén nem a tisztességért küzd. A NOB a politikai érdekei mentén osztogatja ki az érmeket. Imane Helifet rá kellene venni, hogy visszaadja a Párizsban szerzett olimpiai érmét” – jelentette ki az orosz sportvezető.