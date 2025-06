Szoboszlai barátjának is köze van ahhoz, hogy hazaküldték Amerikából a magyar egykori csapatát

Remek mérkőzést tudhat maga mögött a Real angol válogatott védője, Trent Alexander-Arnold, aki kurtán-furcsán távozott Liverpoolból. Szoboszlai jó barátja a salzburgiak ellen

89-szer ért labdába,

83 százalékos hatékonysággal passzolt, de volt

2 kulcspassza,

3 sikeres hosszú átadása,

3 sikeres keresztlabdája,

1 sikeres csele, majd

6 megnyert párbaja, miközben

1-szer szabálytalankodtak ellene,

4-szer szerelt,

5 alkalommal tisztázott és

2-szer szerzett labdát.

Hogy jutott ki a Salzburg a klubvilágbajnokságra?

Az osztrákok a 2020–2021-es, a 2021–2022-es, a 2022–2023-as és a 2023–2024-es idényben is főtáblára jutottak a Bajnokok Ligájában, egyszer pedig tovább is mentek a csoportkörből. Ennek, a 2020–2021-es évadban egyébként még Szoboszlai Dominik is a részese volt, aki ráadásul 4 gólt is szerzett az akkori kiírásban (kettőt-kettőt a selejtezőben és a csoportkörben).

Ezzel a Salzburg a 18. helyre került az UEFA rangsorában, és mivel előtte több topcsapat is kiesett amiatt, hogy egy ország csak kettőt delegálhat, ott lehet a klubvilágbajnokságon.

Klubvilágbajnokság, Egyesült Államok, nyolcaddöntő

Június 28., Philadelphia, Lincoln Financial Field

18.00: Palmeiras (brazil)–Botafogo (brazil)

Június 28., Charlotte, Bank of America Stadion

22.00: Benfica (portugál)–Chelsea (angol)

Június 29., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Inter Miami (amerikai)

Június 29., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

22.00: Flamengo (brazil)–Bayern München (német)

Június 30., Charlotte, Bank of America Stadion

21.00: Internazionale (olasz)–Fluminense (brazil)

Július 1., Orlando, Camping World Stadion

Manchester City (angol)–Al-Hilal (szaúdi)

Július 1., Miami Gardens, Hard Rock Stadion

21.00: Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz)

Július 2., Atlanta, Mercedes-Benz Stadion

3.00: Borussia Dortmund (német)–Monterrey (mexikói)

Fotó: Charly Triballeau/ AFP