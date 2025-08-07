Ft
Megvan, melyik lakásokat viszik a magyarok, mint a cukrot

2025. augusztus 07. 22:58

A jelenlegi trendek szerint a vevők többsége nem építkezni akar, hanem minél előbb költözni.

2025. augusztus 07. 22:58
null

2025 első félévében jelentős különbségek mutatkoztak az egyes ingatlantípusok értékesítési idejében – derült ki az Otthon Centrum friss elemzéséből. Míg a lakások forgási sebessége gyorsult, a családi házak eladása továbbra is lassul – írja erről szóló cikkében a Világgazdaság. Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője szerint ez a különbség egyre markánsabbá válik a piacon.

Panellakások: gyorsuló eladások, kedvező árak

A gazdasági lap cikkéből kiderül, hogy a panellakások esetében egyértelmű gyorsulás tapasztalható: az értékesítési idő egy év alatt 80 napról 50 napra csökkent. A leggyorsabban a régióközpontokban keltek el ezek az ingatlanok (átlagosan 39 nap alatt), de Pest külső kerületei (43 nap), a budai oldalon (52 nap), illetve a belső pesti kerületek (49 nap) is jó eredményeket mutattak. A kisebb városokban és megyei jogú városokban valamivel hosszabb, 59–66 napos értékesítési idő volt jellemző.

A kedvezőbb árfekvés miatt a panellakások jó alternatívát jelenthetnek az Otthon Start Program keretében vásárlóknak is. 

Bár Budapesten már meghaladja az egymillió forintot az átlagos négyzetméterár, így is bőven a program 1,5 milliós limitje alatt maradnak, vidéken pedig még inkább.

Társasházi lakások: csökkenő értékesítési idő, eltérő városi dinamika

A lap azt is kifejti, hogy a használt téglalakások – vagyis társasházi lakások – értékesítési ideje is csökkent: a második negyedévben 84 nap volt az átlag, szemben az év eleji magasabb értékkel. A külső pesti kerületek teljesítettek a legjobban, 54 napos átlaggal. Ezt követték a régióközpontok (60 nap), majd a belvárosi (73 nap) és budai (76 nap) kerületek. Ugyanakkor a kisebb városokban és az agglomerációban már jóval hosszabb, 130–135 napos értékesítési időre volt szükség.

Családi házak: a piac leglassabban mozgó szegmense

A Világgazdaság rávilágít, hogy a családi házak piacán sem az első, sem a második negyedévben nem javult a helyzet: 201 napos átlagos értékesítési időt regisztráltak. Ez több mint két héttel hosszabb, mint a tavalyi és az előző év végi adatok. A külső pesti kerületek 138 napos értéke ugyan kedvezőnek számít, de a kisebb városok (217 nap) és községek (250 nap) jócskán meghaladják az országos átlagot. 

Budán a magas árak miatt a kereslet visszafogottabb, itt 204 napot kellett várni egy-egy eladásra.

Fókuszban a költözés, nem az építkezés

A jelenlegi trendek szerint a vevők többsége nem építkezni akar, hanem minél előbb költözni – mondta Soóki-Tóth Gábor a portálnak. Ez megnehezíti a korszerűtlen, felújítandó házak eladását, amelyek egyre inkább piaci hátrányba kerülnek. A nagyvárosok továbbra is vonzóbb célpontok, különösen a jól árazott, jó elhelyezkedésű lakások esetében.

Otthon Start Program

A nemrég elindult Otthon Start Program további élénkülést hozhat a lakáspiacon. Az ÉVOSZ elnöke szerint akár 800 milliárd forintnyi pluszmegrendelést generálhat az építőiparban, és 2027-ig mintegy 30 ezer új lakás épülhet. Ezzel párhuzamosan egy új ingatlanfejlesztői réteg is megjelenhet, amely a 30–35 millió forintos hitellel vásárló vevőket célozza meg.

Nyitókép: MTVA/Róka László

 

