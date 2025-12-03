A piaci szereplők is örülnek az Otthon Start Programnak

Újabb ötezer otthon startos lakás épülhet Korábban írtuk, a Magyar Közlönyben hétfőn megjelent kormányrendeletek nyomán újabb 11 lakásfejlesztési projektet nyilvánít a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemeltté vagy minősít rozsdaövezeti beruházássá, ezzel mintegy 5000 Otthon Start Programmal kompatibilis új lakás építését lehetővé téve. A projektek többsége fővárosi, de három beruházás is vidéken valósul meg: Debrecenben, Pécsen és Budaörsön. A teljes lakásszám mintegy ötöde tartozik így vidéki beruházásokhoz.

Abban is egyetértettek a piaci szereplők, hogy bizonyos mértékig szükség van az állam szerepvállalására, a kínálati oldalon ugyanakkor arra kell figyelni, az állam ne akarja meghatározni, kinek milyen ingatlanban kellene élnie. Az Otthon Start kölcsön ezért valóban jó eszköz azoknak, akik első lakást szeretnének, de azoknak is, akik kifejezetten újépítésű ingatlant vásárolnának. A befektetők ráadásul azokra a lakásokra is látnak érdemi és stabil keresletet, amelyek nem felelnek meg az államilag támogatott kölcsön feltételeinek. Összességében azzal kapcsolatban is konszenzus alakult ki, hogy

az állami programok a piaci folyamatokat valóban abba az irányba segítik elmozdulni, amely mérséklődő áremelkedést eredményez, azaz az idén tapasztalt, 10 százalékot meghaladó drágulás mérséklődik.

Fontos, hogy ez nem jelenti azt, hogy csökkenésnek indulnának a lakásárak. A piaci szereplők egyébként a piaci finanszírozás hiányát tartják a legfőbb akadálynak, ami az új beruházások útjába áll, és a kereslet a legkisebb kockázati tényező, függetlenül attól, hogy milyen jövedelmi helyzettel rendelkező vevőkört céloznak meg az adott fejlesztéssel.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt