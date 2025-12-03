Ft
12. 03.
szerda
Otthon Start Program tőkeprogram Magyar Fejlesztési Bank kerekasztal ingatlanpiac

A piaci szereplők is örülnek az Otthon Start Programnak

2025. december 03. 22:17

A 3 százalékos hitel és a lakásépítések ösztönzése hosszú távon mérsékli a lakhatási nehézségeket. A szakértők arra is figyelmeztetnek: olyan megoldást még nem talált fel senki, ami mindenkinek garantálná az olcsó lakhatást.

2025. december 03. 22:17
null

Hosszabb távon is segít megteremteni az egyensúlyt az ingatlanpiacon az Otthon Start Program. A 3 százalékos, államilag támogatott lakáshitel és a beruházói oldal ösztönzése egyebek mellett a 300 milliárd forintos lakhatási tőkeprogramon keresztül mind a keresleti, mind a kínálati oldalon elindítja a lakhatási nehézségek csökkentéséhez szükséges folyamatokat – hangzott el a Magyar Fejlesztési Bank szakmai konferenciáján. 

Az Origo összefoglalója szerint a befektetők és a pénzügyi szektor képviselőinek részvételével zajló kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, hogy 

Európában mindenhol kihívás a lakhatási nehézségek megoldása, amelyhez elsősorban az ingatlanpiac keresleti és kínálati oldalának egyensúlyára van szükség, azaz megfelelő kínálatra és ezzel együtt a keresleti oldal támogatására. A legfontosabb hogy ne a keresleti nyomás hatására emelkedjenek az ingatlanárak. 

A szakértők szerint az újlakás-építések jelentősen felpöröghetnek, amelyhez az állami beavatkozás megfelelő eszközöket nyújt.

Újabb ötezer otthon startos lakás épülhet

Korábban írtuk, a Magyar Közlönyben hétfőn megjelent kormányrendeletek nyomán újabb 11 lakásfejlesztési projektet nyilvánít a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemeltté vagy minősít rozsdaövezeti beruházássá, ezzel mintegy 5000 Otthon Start Programmal kompatibilis új lakás építését lehetővé téve. A projektek többsége fővárosi, de három beruházás is vidéken valósul meg: Debrecenben, Pécsen és Budaörsön. A teljes lakásszám mintegy ötöde tartozik így vidéki beruházásokhoz.

Abban is egyetértettek a piaci szereplők, hogy bizonyos mértékig szükség van az állam szerepvállalására, a kínálati oldalon ugyanakkor arra kell figyelni, az állam ne akarja meghatározni, kinek milyen ingatlanban kellene élnie. Az Otthon Start kölcsön ezért valóban jó eszköz azoknak, akik első lakást szeretnének, de azoknak is, akik kifejezetten újépítésű ingatlant vásárolnának. A befektetők ráadásul azokra a lakásokra is látnak érdemi és stabil keresletet, amelyek nem felelnek meg az államilag támogatott kölcsön feltételeinek. Összességében azzal kapcsolatban is konszenzus alakult ki, hogy

az állami programok a piaci folyamatokat valóban abba az irányba segítik elmozdulni, amely mérséklődő áremelkedést eredményez, azaz az idén tapasztalt, 10 százalékot meghaladó drágulás mérséklődik.

Fontos, hogy ez nem jelenti azt, hogy csökkenésnek indulnának a lakásárak. A piaci szereplők egyébként a piaci finanszírozás hiányát tartják a legfőbb akadálynak, ami az új beruházások útjába áll, és a kereslet a legkisebb kockázati tényező, függetlenül attól, hogy milyen jövedelmi helyzettel rendelkező vevőkört céloznak meg az adott fejlesztéssel.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

