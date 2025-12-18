Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lengyelország karol nawrocki rendszerváltás posztkommunizmus kerekasztal szolidaritás

Kijelentette a lengyel elnök: véget ért a posztkommunizmus

2025. december 18. 15:28

Évtizedek után kikerül eltávolíttatta az elnöki palotából az 1989-es rendszerváltást jelképező kerekasztalt.

2025. december 18. 15:28
null

Szétszereltette és múzeumba szállíttatta csütörtökön Karol Nawrocki lengyel elnök a varsói államfői palotából az 1989-es lengyelországi rendszerváltást jelképező kerekasztalt, kijelentve: 

Lengyelországban ma véget ért a posztkommunizmus”.

A kerekasztalt 1989 óta őrizték az államfői palotában.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

1989-ben a kerekasztalnál „különféle személyek ültek, akik különféle érdekeket képviseltek”, egyesek „kommunista befolyást akartak átmenteni” a rendszerváltás utáni Lengyelországba, másoknak jó szándékaik voltak", és a tárgyalást „taktikai pillanatnak” tekintették, hogy elérjék a szabad választásokat, az ország függetlenné válását – jelentette ki sajtóértekezletén Karol Nawrocki.

Aláhúzta: a kerekasztal a történeti vita fontos eleme marad. Függetlenül attól viszont, ki miképpen értékeli a kerekasztal történelmi jelentőségét, az elnöki palota „biztosan nem az a hely, ahol ezentúl állnia kell” – tette hozzá. Az emléktárgyat a varsói Lengyel Történelmi Múzeumban kell elhelyezni, ahol 2027-től lesz megtekinthető - jelezte az államfő.

Lengyelország ma sokkal többre képes

Kijelentette: a „szabad, független, szuverén Lengyelország ma sokkal többre képes, mint a kerekasztal idealizálására”. Döntését azzal is indokolta, hogy 

a 21. században a fiatal lengyeleknek nem kell semmilyen alkut kötniük a volt diktátorokkal, kommunistákkal vagy posztkommunistákkal”, 

és Lengyelország jövőjére, annak gazdasági sikereire kell összpontosítani.

„Büszkén mondanám, remélem, nem elhamarkodottan, hogy ma Lengyelországban véget ért a posztkommunizmus” – fogalmazott Nawrocki, utalva Joanna Szczepkowska színésznőnek az 1989 júniusában, az első részlegesen szabad lengyelországi választásokkor mondott, szállóigévé vált szavaira („Lengyelországban ma véget ért a kommunizmus”).

A kerekasztalnál 1989. február 6-tól április 5-ig folytatott tárgyalások során Wojciech Jaruzelski tábornok, a Lengyel Egyesült Munkáspárt első titkára által megbízott csoport a Szolidaritás független szakszervezet képviselőivel egyeztetett. Megállapodtak egyebek között a második világháború után megszüntetett köztársasági elnöki tisztség és a kétkamarás parlament létrehozásáról. 1989 júniusában a parlamenti felsőházba (szenátus) teljesen szabad, az alsóházba (szejm) a mandátumok előzetes elosztásán alapuló, kétfordulós voksolást tartottak, melynek nyomán a rendszerváltó közép-európai országok közül elsőként jutott be az ellenzék a törvényhozásba.

(MTI)

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madas
2025. december 18. 16:53
"Lengyelországban ma véget ért a posztkommunizmus”. Ért a faszt, Tusk a miniszterelnök...
Válasz erre
0
0
Szerintem
2025. december 18. 16:51
Jó, de attól még mi van ott kormány szinten államelnök úr, neokommunizmus?
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. december 18. 16:49
Magyarországon is azok a mocsok kerekasztalosok paktáltak le a kommunistákkal és alkották meg ezt a mostani posztbolsevista rendszerváltó rendszert és tartják fent máig is.
Válasz erre
1
0
Sróf
2025. december 18. 16:15
Nem hülye ez a Nawrocki, csak kicsit gyáva, kicsit gerinctelen és kicsit barom. (Akárcsak Kaczyński, Morawiecki, szóval ez valószínűleg törvényszerű, úgyhogy megbocsátható.)
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!