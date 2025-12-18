Kijelentette a lengyel elnök: véget ért a posztkommunizmus

Aláhúzta: a kerekasztal a történeti vita fontos eleme marad. Függetlenül attól viszont, ki miképpen értékeli a kerekasztal történelmi jelentőségét, az elnöki palota „biztosan nem az a hely, ahol ezentúl állnia kell” – tette hozzá. Az emléktárgyat a varsói Lengyel Történelmi Múzeumban kell elhelyezni, ahol 2027-től lesz megtekinthető - jelezte az államfő.

Lengyelország ma sokkal többre képes

Kijelentette: a „szabad, független, szuverén Lengyelország ma sokkal többre képes, mint a kerekasztal idealizálására”. Döntését azzal is indokolta, hogy

a 21. században a fiatal lengyeleknek nem kell semmilyen alkut kötniük a volt diktátorokkal, kommunistákkal vagy posztkommunistákkal”,

és Lengyelország jövőjére, annak gazdasági sikereire kell összpontosítani.