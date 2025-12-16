Legendás politikus állt ki Orbán Viktor mellett: ritka erényről beszélt a magyar kormányfő esetében

Hozzátette: ezek a különbségek „jelentősek, de semmiképpen sem csökkentik az együttműködésünk fontosságát azokban a kérdésekben, amelyekben egyetértünk”.

Az egyik ilyen különbség az Oroszország iránti viszonyt érintette – számolt be Kaczynski, hozzáfűzve:

Orbán ebben őszinte volt, és azt mondta: uraim, eltérő tapasztalataink vannak Oroszországgal és Németországgal”.

Ez viszont nem akadályozza a lengyel-magyar együttműködést a nemzeti szuverenitás, a „normális erkölcsi értékek” védelmében, az Egyesült Államok iránti viszonyban – hangsúlyozta Kaczynski.

Leszögezte: a december eleji találkozót illetően Karol Nawrocki „más döntést hozott, ez már megtörtént, nincs értelme tovább ragozni”. Lengyelország és Magyarország történelmi tapasztalatában „ebben a konkrét kérdésben óriási a különbség”, a lengyel államfő részéről „emiatt született a szóban forgó döntés” – állapította meg a PiS elnöke.