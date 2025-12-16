Ft
karol nawrocki Lengyelország Jaroslaw Kaczynski orbán viktor oroszország

Legendás politikus állt ki Orbán Viktor mellett: ritka erényről beszélt a magyar kormányfő esetében

2025. december 16. 06:12

Kaczynski kimondta a nyilvánvalót: súlyos hiba volt a lengyel államfő részéről kikerülni Orbán Viktort.

2025. december 16. 06:12
null

„Kissé túlzott reakció volt” Karol Nawrocki részéről, hogy a varsói államfői hivatal által bejelentett eredeti tervekkel szemben a lengyel elnök december elején magyarországi látogatásán nem találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel – jelentette ki Jaroslaw Kaczynski, a fő lengyel ellenzéki párt elnöke hétfőn. 

A Jog és Igazságosság (PiS) párt elnöke a Kanal TAK! új lengyel konzervatív Youtube-csatornán sugárzott terjedelmes interjúban válaszolt a műsorvezető és a nézők kérdéseire, köztük arra, mit gondol a Nawrocki-Orbán találkozó elmaradásáról.

Úgy gondolom, hogy ez egy kissé túlzott reakció volt”

 – jelentette ki Kaczynski, hozzátéve: megérti Nawrocki elnököt, aki „nyilvánvaló okokból nem volt jelen” a 2016 januárjában a dél-lengyelországi Nedec várában tartott, magas szintű lengyel-magyar találkozón. Az akkor a fő lengyel kormányzó párt élén álló Jaroslaw Kaczynski és Orbán Viktor Nedecen „egész napos megbeszélések után azonosították a köztük lévő különbségeket is” – idézte fel a PiS elnöke.

Hozzátette: ezek a különbségek „jelentősek, de semmiképpen sem csökkentik az együttműködésünk fontosságát azokban a kérdésekben, amelyekben egyetértünk”.

Az egyik ilyen különbség az Oroszország iránti viszonyt érintette – számolt be Kaczynski, hozzáfűzve: 

Orbán ebben őszinte volt, és azt mondta: uraim, eltérő tapasztalataink vannak Oroszországgal és Németországgal”.

Ez viszont nem akadályozza a lengyel-magyar együttműködést a nemzeti szuverenitás, a „normális erkölcsi értékek” védelmében, az Egyesült Államok iránti viszonyban – hangsúlyozta Kaczynski.

Leszögezte: a december eleji találkozót illetően Karol Nawrocki „más döntést hozott, ez már megtörtént, nincs értelme tovább ragozni”. Lengyelország és Magyarország történelmi tapasztalatában „ebben a konkrét kérdésben óriási a különbség”, a lengyel államfő részéről „emiatt született a szóban forgó döntés” – állapította meg a PiS elnöke.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski

 

