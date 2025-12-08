Jövőre megtörténhet az áttörés, amire minden magyar várt: erőteljes láncreakcióval indíthatja az évet az ingatlanpiac

Az Origo által megkérdezett ingatlanpiaci szakértő szerint az új támogatás tovább fokozhatja a keresletet – különösen azért, mert a közszolgák széles köre jogosult lehet rá és a támogatás páronként duplázható.

Ez akár évi 2 millió forint plusz forrást jelenthet lakásvásárlóknak, ami az Otthon Start szabályai alapján akár 20 millió forinttal nagyobb ingatlanértéket is elérhetővé tehet.

A program több mint félmillió dolgozó számára nyithat lehetőséget, köztük orvosoknak, tanároknak, ápolóknak, rendvédelmi dolgozóknak és más közszolgálati alkalmazottaknak. A támogatás meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új vásárlásnál önerőként is felhasználható. Az ingatlanpiaci elemző szerint ez egy olyan időszakban érkezik, amikor a piac már amúgy is élénk: az Otthon Start keretében megkötött hitelszerződések száma meghaladta a háromezer darabot, további több tízezer igény pedig elbírálás alatt áll. Eközben a kínálati oldal is éledezik, új társasházi projektek jelennek meg Budapesten és a nagyvárosokban.