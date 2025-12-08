Ft
Otthon Start segítség ingatlanpiac

Jövőre megtörténhet az áttörés, amire minden magyar várt: erőteljes láncreakcióval indíthatja az évet az ingatlanpiac

2025. december 08. 11:27

Az új kormányzati otthontámogatási program jelentős pénzügyi segítséget nyújt a közszférában dolgozóknak és a szakértők szerint az újlakás-építésekkel együtt keresletélénkítő hatással lehet.

2025. december 08. 11:27
null

2026 január 1-jén egy újabb, nagy tömegeket érintő lakhatási támogatási program indul el: a közszolgálatban dolgozók évi nettó 1 millió forintos otthontámogatása.

A konstrukció a már most is rendkívül népszerű, fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start Program mellé érkezik, amely néhány hónap alatt jelentősen megmozgatta az ingatlanpiacot.

Az Origo által megkérdezett ingatlanpiaci szakértő szerint az új támogatás tovább fokozhatja a keresletet – különösen azért, mert a közszolgák széles köre jogosult lehet rá és a támogatás páronként duplázható.

Ez akár évi 2 millió forint plusz forrást jelenthet lakásvásárlóknak, ami az Otthon Start szabályai alapján akár 20 millió forinttal nagyobb ingatlanértéket is elérhetővé tehet.

A program több mint félmillió dolgozó számára nyithat lehetőséget, köztük orvosoknak, tanároknak, ápolóknak, rendvédelmi dolgozóknak és más közszolgálati alkalmazottaknak. A támogatás meglévő lakáshitel törlesztésére vagy új vásárlásnál önerőként is felhasználható. Az ingatlanpiaci elemző szerint ez egy olyan időszakban érkezik, amikor a piac már amúgy is élénk: az Otthon Start keretében megkötött hitelszerződések száma meghaladta a háromezer darabot, további több tízezer igény pedig elbírálás alatt áll. Eközben a kínálati oldal is éledezik, új társasházi projektek jelennek meg Budapesten és a nagyvárosokban.

A szakértő arra számít, hogy a két program együttesen erőteljes keresletet generál majd 2026 elején, ami a szokásos januári piaci élénkülést is meghaladhatja. Ugyanakkor úgy véli, az új lakások folyamatos megjelenése enyhítheti az esetleges árfelhajtó hatásokat, miközben sok tulajdonos befektetésként tartott ingatlanját is piacra dobhatja. A folyamat így láncreakciószerű tranzakciónövekedést hozhat, különösen azok körében, akik első otthonukat vásárolják meg. A szakértő ugyanakkor óvatosságra int: szerinte a kedvező támogatások ellenére sem szabad a hitelfelvételt túl szorosra szabni, hiszen a törlesztést a jövőben is vállalni kell.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

***

