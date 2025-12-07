Alaposan átrendezi a lakáspiacot az Otthon Start: a fiatalok saját otthonhoz jutása mindent megváltoztat

Az Otthon Start 3 százalékos kedvezményes lakáshitel szeptember 1-jei „megnyitásával” lehetővé vált a lakástulajdon szerzése azok számára is, akik az elmúlt tíz évben nem rendelkeztek saját lakással – olvasható a Gránit Alapkezelő felmérésén alapuló elemzésben.

A lakástranzakciók száma szeptemberben az MNB Lakáspiaci Jelentése szerint 36,8 százalékkal nőtt éves összevetésben.

A Duna House elemzése szerint minden korábbinál aktívabbak lettek a 20 és 40 év közöttiek a lakásvásárlásban. Ez azt jelenti, hogy