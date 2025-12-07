Ft
ingatlanpiaci aktivitás Otthon Start ingatlanvásárlás otthonteremtés

Alaposan átrendezi a lakáspiacot az Otthon Start: a fiatalok saját otthonhoz jutása mindent megváltoztat

2025. december 07. 15:56

A 3 százalékos Otthon Start hitel hatással lesz a lakáspiacra: rövid távon az első lakást keresők aktivitása felfelé, míg a befektetői kereslet várhatóan lefelé mozdul el. Mindezek miatt változás áll majd be az ingatlanárakban, a bérleti díjakban és a befektetések hozamában is.

2025. december 07. 15:56
null

Az Otthon Start 3 százalékos kedvezményes lakáshitel szeptember 1-jei „megnyitásával” lehetővé vált a lakástulajdon szerzése azok számára is, akik az elmúlt tíz évben nem rendelkeztek saját lakással – olvasható a Gránit Alapkezelő felmérésén alapuló elemzésben.

 A lakástranzakciók száma szeptemberben az MNB Lakáspiaci Jelentése szerint 36,8 százalékkal nőtt éves összevetésben.

A Duna House elemzése szerint minden korábbinál aktívabbak lettek a 20 és 40 év közöttiek a lakásvásárlásban. Ez azt jelenti, hogy 

az Otthon Start a fiatalabbak lakásvásárlási aktivitását növelte leginkább

– vagyis nem elsősorban a befektetési célú keresletet élénkítette. (A 30-39 éves korosztályt kettősség jellemzi: míg közülük sokan befektetési célú ingatlannal is rendelkeznek, addig sokan – 19,5 százalékuk – bérelt ingatlanban él.)

Ezt is ajánljuk a témában

 

Lassuló áremelkedés, csökkenő bérleti díjak

Az Otthon Start 

a lakások árát is befolyásolja 

az elemzés szerint: rövid távon inkább felfelé húzza az árakat (a jelentős új kereslet megjelenése miatt), ám hosszabb távon az áremelkedés lassulhat, hiszen az Otthon Start hatására új lakások épülnek. 

Az Otthon Start befolyásolta az albérletek árait is

– a csökkenő kereslet miatt már minimális árcsökkenés következett be.

