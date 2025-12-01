Ft
„A magyar emberek pénze ne Ukrajnában kössön ki” – Orbán Viktor harcba hívja az országot: Brüsszel újabb háborús fokozatba kapcsolt

2025. december 01. 08:01

A miniszterelnök szerint igen csak „húzós volt” a novemberi hónap, de az év vége sem lesz egyszerűbb politikai szempontból.

2025. december 01. 08:01
„A háromromgyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgoztuk a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítettük a fix 3%-os Otthon Start programot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattunk Washingtonban, majd Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, ahol egyrészt összefoglalta az elmúlt hónap legfontosabb politikai eseményeit, másrészt a következő időszak kihívásaira is utalt.

„A december sem lesz könnyebb”

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Amerikában és Oroszországban már megtárgyalták, amit kellett, de e közben a brüsszeliek megint ütemet tévesztettek. A miniszterelnök szerint az amerikai-orosz megállapodás közeledtével a brüsszeli háborús terv új sebességi fokozatba kapcsolt. „Miközben a béke karnyújtásnyira van, ők tovább szankcionálnák az orosz gázt és olajat, és tovább finanszíroznák a háborút” – írta.

Orbán Viktor szerint minden tudásukra és tapasztalatukra szükség lesz ahhoz, hogy a magyar emberek pénze ne Ukrajnában kössön ki. Úgy fogalmazott, hogy decemberben ellenállnak, és kitartanak a béke és a magyar emberek érdekei mellett.

Ami sikerült Washingtonban és sikerült Moszkvában, azért meg kell harcoljunk Brüsszelben is.

– mondta a miniszterelnök.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

komloisracok
2025. december 01. 08:30
HUXIT. Már mi tartjuk el a Brüsszel faszfejeket
pipa89
2025. december 01. 08:26
Ezt még egy fiatal választónak is fel kellene fognia - FOS ide, FOS oda - , még akkor is, ha nem fogja fel, hogy a baloldal Brüsszel, Brüsszel pedig a HÁLÓZATOS PÉNZMAFFIA, amelyik ezt az országot folyamatosan kizsákmányolja már évszázadok óta!
pipa89
2025. december 01. 08:26 Szerkesztve
Megmondom őszintén, hogy nagyra tartom Orbán Viktort már 1988 óta, de álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen szintet lép a politikában azzal, hogy: 1. A háború kitörésének szelében, amikor az amerikai demokratikus kabinet szó szerint befagyasztotta a kommunikációt Oroszországgal, ő fogta magát és elment Putyinhoz (2022.02.01.). Úristen, mit csinál, kérdeztem magamban, amikor kinyitottam reggel az internetet és olvastam a hírt! Micsoda bátorság, micsoda diplomáciai húzás, hogy jégtörőként irányt mutat és szerződést köt! 2. Amikor tavaly elindult Kijevbe (2024.07.02.), aztán Moszkva (2024.07.04.), Peking(2024.07.08.), Mar-a-Lagoba (2024.07.11.), a Vatikánba (2024.12.04.), akkor már értettem az elszántságát, és felfogtam, hogy mekkora a baj, hogy miért vet mindent latba. 3. Amit most Washingtonban és Moszkvában véghez vitt, igazolja azt, hogy miért nem szabad, sőt (!) vétek másban gondolkodni egy magyar embernek az áprilisi választásokon.
gullwing
2025. december 01. 08:05
Fizessenek a tiszaszarok... van a patkányoknak miből. Felveszik a nyugdíj kiegészítéseket, a támogatásokat, adót csalnak, lopnak....
