„A magyar emberek pénze ne Ukrajnában kössön ki” – Orbán Viktor harcba hívja az országot: Brüsszel újabb háborús fokozatba kapcsolt

Zelenszkij perceken belül repülőre ül: az utolsó utáni esélyt ragadná meg
Párizsba utazik az ukrán elnök, miközben az amerikai delegáció Moszkvába készül.
A miniszterelnök szerint igen csak „húzós volt” a novemberi hónap, de az év vége sem lesz egyszerűbb politikai szempontból.
„A háromromgyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgoztuk a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítettük a fix 3%-os Otthon Start programot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattunk Washingtonban, majd Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, ahol egyrészt összefoglalta az elmúlt hónap legfontosabb politikai eseményeit, másrészt a következő időszak kihívásaira is utalt.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Amerikában és Oroszországban már megtárgyalták, amit kellett, de e közben a brüsszeliek megint ütemet tévesztettek. A miniszterelnök szerint az amerikai-orosz megállapodás közeledtével a brüsszeli háborús terv új sebességi fokozatba kapcsolt. „Miközben a béke karnyújtásnyira van, ők tovább szankcionálnák az orosz gázt és olajat, és tovább finanszíroznák a háborút” – írta.
Orbán Viktor szerint minden tudásukra és tapasztalatukra szükség lesz ahhoz, hogy a magyar emberek pénze ne Ukrajnában kössön ki. Úgy fogalmazott, hogy decemberben ellenállnak, és kitartanak a béke és a magyar emberek érdekei mellett.
Ami sikerült Washingtonban és sikerült Moszkvában, azért meg kell harcoljunk Brüsszelben is.
– mondta a miniszterelnök.
