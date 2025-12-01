„A magyar emberek pénze ne Ukrajnában kössön ki” – Orbán Viktor harcba hívja az országot: Brüsszel újabb háborús fokozatba kapcsolt

„A háromromgyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, kidolgoztuk a 14. havi nyugdíj részleteit, bővítettük a fix 3%-os Otthon Start programot, kulcsfontosságú tárgyalásokat folytattunk Washingtonban, majd Moszkvában, az orosz-ukrán háború pedig az utolsó szakaszához érkezett” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán, ahol egyrészt összefoglalta az elmúlt hónap legfontosabb politikai eseményeit, másrészt a következő időszak kihívásaira is utalt.

„A december sem lesz könnyebb”

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Amerikában és Oroszországban már megtárgyalták, amit kellett, de e közben a brüsszeliek megint ütemet tévesztettek. A miniszterelnök szerint az amerikai-orosz megállapodás közeledtével a brüsszeli háborús terv új sebességi fokozatba kapcsolt. „Miközben a béke karnyújtásnyira van, ők tovább szankcionálnák az orosz gázt és olajat, és tovább finanszíroznák a háborút” – írta.