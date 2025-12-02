Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Otthon Start projekt Budapest

Döntött a kormány: további 5 ezer otthon startos lakás épülhet

2025. december 02. 15:57

A 11 projektből 8 Budapesten, 3 vidéken valósul meg.

2025. december 02. 15:57
null

A Magyar Közlönyben hétfőn megjelent kormányrendeletek nyomán újabb 11 lakásfejlesztési projektet nyilvánít a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemeltté vagy minősít rozsdaövezeti beruházássá, 

ezzel mintegy 5000 Otthon Start Programmal kompatibilis új lakás építését lehetővé téve.

A projektek többsége fővárosi, de három beruházás is vidéken valósul meg: Debrecenben, Pécsen és Budaörsön. A teljes lakásszám mintegy ötöde tartozik így vidéki beruházásokhoz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

A most kiemelt beruházások közül hét rozsdaövezeti területeket érint, tehát elhagyott ipari zónák nyerhetnek új funkciót, ami városképi és városfejlesztési szempontból is fontos.

A kormány az elmúlt hónapokban mintegy 40 ezer, az Otthon Start programmal kompatibilis lakás megépítésére vonatkozó fejlesztői kérelmet kapott. A mostani rendeletek előtt már hét projekt esetében elindult a gyorsított engedélyezés, amelyek 6200 új lakás előkészítését jelentették. A friss döntésekkel így összesen 18 kiemelt fejlesztés haladhat előre, amelyek több mint 11 ezer lakás felépítését tehetik lehetővé a közeljövőben.

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányzati cél, hogy az Otthon Start program ne csak a keresleti oldalt erősítse, hanem a kínálatot is érdemben bővítse. A szakpolitikai megközelítés szerint az új lakásépítések mérséklik az árakat, emellett élénkítik az építőipart, ezzel összességében is kedvezően hatnak a gazdasági teljesítményre. A következő hónapokban több helyszínen indulhatnak meg a kivitelezések, e lakásfejlesztések pedig hosszabb távon is meghatározhatják a hazai ingatlanpiac alakulását.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt / MTI

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. december 02. 16:34
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2025. december 02. 16:19
(@)
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2025. december 02. 16:19
Nagy kár, mert el is lophatták volna azt a pénzt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!