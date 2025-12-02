Döntött a kormány: további 5 ezer otthon startos lakás épülhet

A most kiemelt beruházások közül hét rozsdaövezeti területeket érint, tehát elhagyott ipari zónák nyerhetnek új funkciót, ami városképi és városfejlesztési szempontból is fontos.

A kormány az elmúlt hónapokban mintegy 40 ezer, az Otthon Start programmal kompatibilis lakás megépítésére vonatkozó fejlesztői kérelmet kapott. A mostani rendeletek előtt már hét projekt esetében elindult a gyorsított engedélyezés, amelyek 6200 új lakás előkészítését jelentették. A friss döntésekkel így összesen 18 kiemelt fejlesztés haladhat előre, amelyek több mint 11 ezer lakás felépítését tehetik lehetővé a közeljövőben.