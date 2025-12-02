Döntött a kormány: további 5 ezer otthon startos lakás épülhet

Nincs több titok: Lázár János elárulta az igazságot a befagyasztott beruházásokról
A miniszter rámutatott: a hírekbe az nem került be, hogy újra lett indítva 125 beruházás, mintegy 3295 milliárd forint értékben.
A 11 projektből 8 Budapesten, 3 vidéken valósul meg.
A Magyar Közlönyben hétfőn megjelent kormányrendeletek nyomán újabb 11 lakásfejlesztési projektet nyilvánít a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemeltté vagy minősít rozsdaövezeti beruházássá,
ezzel mintegy 5000 Otthon Start Programmal kompatibilis új lakás építését lehetővé téve.
A projektek többsége fővárosi, de három beruházás is vidéken valósul meg: Debrecenben, Pécsen és Budaörsön. A teljes lakásszám mintegy ötöde tartozik így vidéki beruházásokhoz.
A most kiemelt beruházások közül hét rozsdaövezeti területeket érint, tehát elhagyott ipari zónák nyerhetnek új funkciót, ami városképi és városfejlesztési szempontból is fontos.
A kormány az elmúlt hónapokban mintegy 40 ezer, az Otthon Start programmal kompatibilis lakás megépítésére vonatkozó fejlesztői kérelmet kapott. A mostani rendeletek előtt már hét projekt esetében elindult a gyorsított engedélyezés, amelyek 6200 új lakás előkészítését jelentették. A friss döntésekkel így összesen 18 kiemelt fejlesztés haladhat előre, amelyek több mint 11 ezer lakás felépítését tehetik lehetővé a közeljövőben.
A kormányzati cél, hogy az Otthon Start program ne csak a keresleti oldalt erősítse, hanem a kínálatot is érdemben bővítse. A szakpolitikai megközelítés szerint az új lakásépítések mérséklik az árakat, emellett élénkítik az építőipart, ezzel összességében is kedvezően hatnak a gazdasági teljesítményre. A következő hónapokban több helyszínen indulhatnak meg a kivitelezések, e lakásfejlesztések pedig hosszabb távon is meghatározhatják a hazai ingatlanpiac alakulását.
