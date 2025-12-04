Ft
12. 04.
csütörtök
Otthon Start rekord Magyar Nemzeti Bank hitel

Berobbant az Otthon Start: minden rekord megdőlt októberben

2025. december 04. 16:03

Soha nem látott mértékben nőtt a magyar lakáshitelezés volumene.

2025. december 04. 16:03
null

Októberben soha nem látott mértékben nőtt a magyar lakáshitelezés volumene – derül ki a Magyar Nemzeti Bank frissen közzétett adataiból. A háztartások összesen 257,6 milliárd forintnyi lakáscélú jelzáloghitelt vettek fel, ami 128 százalékkal több a szeptemberi, és 118 százalékkal több a tavaly októberi értéknél. 

A kiugró bővülés mögött egyértelműen az Otthon Start támogatott lakáshitel-program áll.

A Index erről szóló cikkéből kiderül, hogy a teljes lakáshitel-volumen mintegy 80 százaléka támogatott konstrukció volt. Piaci kamatozású lakáshitelből mindössze 52,3 milliárd forintnyi szerződés született – ez kevesebb mint fele a júliusi adatnak, amikor a kormány bejelentette az Otthon Start Programot. Ezzel szemben az új támogatott hitelből 183 milliárd forint fogyott, ami a teljes piac 71 százalékát teszi ki.

Ugrásszerűen nőtt az érdeklődés

Az Index kifejti, hogy a szerződések száma is jelentősen bővült: októberben 9676 lakáshitel-szerződést írtak alá, ami szeptemberhez képest 70 százalékos, éves összevetésben pedig 55 százalékos növekedés.

A támogatott hitel bőkezűsége miatt az átlagos hitelösszeg is megemelkedett. 

Míg korábban 18–20 millió forint körül mozgott, októberben már átlagosan 26,6 millió forintot vettek fel az igénylők. A kedvező feltételek miatt ugyanakkora jövedelemből lényegesen nagyobb összeg igényelhető támogatott formában, mint a piaci hiteleknél.

A lakáshitelekkel párhuzamosan a személyi kölcsönök iránti kereslet továbbra is élénk. Októberben a háztartások 99,3 milliárd forintnyi ilyen hitelre szerződtek. Ez ugyan 7 százalékkal kevesebb a szeptemberi adatnál, de még így is 23 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbi értéket. 

A bankok összesen 30 194 szerződést kötöttek, átlagosan 3,29 millió forintos összegekre.

A kamatmentes babaváró hitel iránt is nőtt az érdeklődés: októberben 22,8 milliárd forint fogyott belőle, ami az idei év legmagasabb értéke. Ezzel szemben a fiataloknak szánt munkáshitelből csak 9,68 milliárd forintot vettek fel, ami – a januári bevezetést leszámítva – 2025 eddigi leggyengébb hónapja.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

nuevoreynuevaley
2025. december 04. 18:24
A berobbanas is csak ZERO GDP-re volt elegendo Mi lett volna, ha nem robban be? Es ez is a jovo felelesevel, hitelre
Héja
2025. december 04. 16:28
Siker, előnyös a fiataloknak. Persze, hogy a ballibek fikázzák....
dundi-fan3
2025. december 04. 16:06
Ahogy az ingatlanok árai is. Pedig a dundi megmondta, hogy nem fognak emelkedni, mert mindent jól kigondoltak, és bárki, aki mást mond, azt beütött ukrán ügynök, Soros-bérenc.
