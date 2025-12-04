Berobbant az Otthon Start: minden rekord megdőlt októberben

Októberben soha nem látott mértékben nőtt a magyar lakáshitelezés volumene – derül ki a Magyar Nemzeti Bank frissen közzétett adataiból. A háztartások összesen 257,6 milliárd forintnyi lakáscélú jelzáloghitelt vettek fel, ami 128 százalékkal több a szeptemberi, és 118 százalékkal több a tavaly októberi értéknél.

A kiugró bővülés mögött egyértelműen az Otthon Start támogatott lakáshitel-program áll.

A Index erről szóló cikkéből kiderül, hogy a teljes lakáshitel-volumen mintegy 80 százaléka támogatott konstrukció volt. Piaci kamatozású lakáshitelből mindössze 52,3 milliárd forintnyi szerződés született – ez kevesebb mint fele a júliusi adatnak, amikor a kormány bejelentette az Otthon Start Programot. Ezzel szemben az új támogatott hitelből 183 milliárd forint fogyott, ami a teljes piac 71 százalékát teszi ki.