Berobbant az Otthon Start: minden rekord megdőlt októberben

A piaci szereplők is örülnek az Otthon Start Programnak
A 3 százalékos hitel és a lakásépítések ösztönzése hosszú távon mérsékli a lakhatási nehézségeket.
Soha nem látott mértékben nőtt a magyar lakáshitelezés volumene.
Októberben soha nem látott mértékben nőtt a magyar lakáshitelezés volumene – derül ki a Magyar Nemzeti Bank frissen közzétett adataiból. A háztartások összesen 257,6 milliárd forintnyi lakáscélú jelzáloghitelt vettek fel, ami 128 százalékkal több a szeptemberi, és 118 százalékkal több a tavaly októberi értéknél.
A kiugró bővülés mögött egyértelműen az Otthon Start támogatott lakáshitel-program áll.
A Index erről szóló cikkéből kiderül, hogy a teljes lakáshitel-volumen mintegy 80 százaléka támogatott konstrukció volt. Piaci kamatozású lakáshitelből mindössze 52,3 milliárd forintnyi szerződés született – ez kevesebb mint fele a júliusi adatnak, amikor a kormány bejelentette az Otthon Start Programot. Ezzel szemben az új támogatott hitelből 183 milliárd forint fogyott, ami a teljes piac 71 százalékát teszi ki.
Az Index kifejti, hogy a szerződések száma is jelentősen bővült: októberben 9676 lakáshitel-szerződést írtak alá, ami szeptemberhez képest 70 százalékos, éves összevetésben pedig 55 százalékos növekedés.
A támogatott hitel bőkezűsége miatt az átlagos hitelösszeg is megemelkedett.
Míg korábban 18–20 millió forint körül mozgott, októberben már átlagosan 26,6 millió forintot vettek fel az igénylők. A kedvező feltételek miatt ugyanakkora jövedelemből lényegesen nagyobb összeg igényelhető támogatott formában, mint a piaci hiteleknél.
A lakáshitelekkel párhuzamosan a személyi kölcsönök iránti kereslet továbbra is élénk. Októberben a háztartások 99,3 milliárd forintnyi ilyen hitelre szerződtek. Ez ugyan 7 százalékkal kevesebb a szeptemberi adatnál, de még így is 23 százalékkal meghaladja az egy évvel korábbi értéket.
A bankok összesen 30 194 szerződést kötöttek, átlagosan 3,29 millió forintos összegekre.
A kamatmentes babaváró hitel iránt is nőtt az érdeklődés: októberben 22,8 milliárd forint fogyott belőle, ami az idei év legmagasabb értéke. Ezzel szemben a fiataloknak szánt munkáshitelből csak 9,68 milliárd forintot vettek fel, ami – a januári bevezetést leszámítva – 2025 eddigi leggyengébb hónapja.
Az első másfél hónapban mintegy 15 ezer hiteligénylést nyújtottak be a program keretében.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt