karol nawrocki Lengyelország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország hitel Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Nincs több kérdés: ha béke lesz, ha nem, Zelenszkij mindenképp elverné az európaiak pénzét

2025. december 19. 16:31

Az ukrán elnök lengyelországi látogatásán beszélt arról, mihez kezdene a Brüsszelből várható 90 milliárd euróval.

2025. december 19. 16:31
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Európai Unió vezetői Brüsszelben jóváhagytak egy 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelcsomagot Ukrajna számára, amelyet a Kyiv Independent szerint Volodimir Zelenszkij fejben már most eltapsolt, függetlenül attól, miként alakul a háború menete.

 

Karol Nawrocki és Volodimir Zelenszkij Varsóban – Ukrajna szorosabbra fűzné az együttműködést Lengyelországgal
Karol Nawrocki és Volodimir Zelenszkij Varsóban – Ukrajna szorosabbra fűzné az együttműködést Lengyelországgal / Forrás: Wojtek RADWANSKI / AFP

Ha Oroszország elhúzza a háborút, a forrásokat védelemre használjuk fel. Ha a világ rákényszeríti Oroszországot a békére, akkor ezt a pénzt kizárólag az állam újjáépítésére fordítjuk”

– fogalmazott varsói látogatása során az ukrán elnök.

Zelenszkij Karol Nawrocki lengyel államfővel tartott közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozta:

Ukrajna függetlensége nemcsak nemzeti ügy, hanem regionális biztonsági kérdés is.

Emellett ő is újra egy európai–orosz háború rémképével riogatott, és hangsúlyozta: Ukrajna veresége esetén Oroszország elkerülhetetlenül tovább nyomulna Európában, és Lengyelország is célkeresztbe kerülne.

Nawrocki a találkozót „rossz hírnek” nevezte Oroszország számára, ugyanakkor jelezte:

Lengyelországban egyre erősebb az a közvélekedés, hogy Ukrajnában nem ismerik el kellőképpen azt a támogatást, amit Varsó a háború kitörése óta nyújtott Kijevnek.

Zelenszkij erre válaszul ismét köszönetet mondott Lengyelországnak, hozzátéve, hogy a történelmi és társadalmi feszültségek ellenére a politikai vezetők felelőssége az egység megőrzése.

A felek tárgyaltak a biztonsági együttműködésről is: Kijev konzultációkat javasolt a drónvédelemről, miután orosz harci eszközök többször megsértették a NATO légterét. Nawrocki nem zárta ki MiG–29-es vadászgépek átadását sem, azért cserébe, ha az ukránok drónfejlesztési technológiákat osztanak meg Lengyelországgal.

***

Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP

auditorium
2025. december 19. 18:15
Hétfőn dec.22-én Z. Tr-hoz repül. Karácsony előtt már nem lesz békeszerződés.e Kapni fog Z. 9O milliárd eurót. Előbb ki kell fizetnie az ukrán zsoldos katonákat, mert hónapok óta nem kapnak fizetést. Majd ebből a pénzből fog újabb fegyvereket és a drónokhoz szükséges anyagot vásárolni. A dánokkal és németekkel egyezményt kötött a közös drónfejlesztésben, ebben nekik nagy gyakorlatuk lett. Két évig csak meglesznek valahogy. Közben az oroszok egyre nagyobb területeket kebeleznek be. A végén nem tudni, miből tudná ez a megviselt nép visszafizetni az EU-nak a kölcsönt ? UvdL EU-tagságot igért Z-nek 2O26-tól. A legtöbb EU-tagország szerint ez nagyon hamar lenne, 2O3O-tól valószinűbb a dátum. ha folytatódnak a harcok, nem lehet választásokat kiirni.
Válasz erre
0
0
sarzal
2025. december 19. 18:12
ami odakerül az már ott is marad....nem hiszem hogy bárki is másként hitte
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. december 19. 17:09
" Európai Unió vezetői Brüsszelben jóváhagytak egy 90 milliárd eurós, kamatmentes hitelcsomagot Ukrajna számára, amelyet a Kyiv Independent szerint Volodimir Zelenszkij fejben már most eltapsolt, függetlenül attól, miként alakul a háború menete." Tapsban már nagyon jó a kis kazár majom. Orosz szolgálatok kérdezik, hogy futásban is ilyen tehetséges-e.
Válasz erre
4
0
Bunyevac1964
2025. december 19. 17:04
Azért Tumpnak rohadtul igaza volt : Zselé minden idők legjobb üzletkötője. Tegnap is 90 milliárdal tért haza ! Ez tagadhatatlan .
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!