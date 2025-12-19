Nincs több kérdés: ha béke lesz, ha nem, Zelenszkij mindenképp elverné az európaiak pénzét

Nawrocki a találkozót „rossz hírnek” nevezte Oroszország számára, ugyanakkor jelezte:

Lengyelországban egyre erősebb az a közvélekedés, hogy Ukrajnában nem ismerik el kellőképpen azt a támogatást, amit Varsó a háború kitörése óta nyújtott Kijevnek.

Zelenszkij erre válaszul ismét köszönetet mondott Lengyelországnak, hozzátéve, hogy a történelmi és társadalmi feszültségek ellenére a politikai vezetők felelőssége az egység megőrzése.

A felek tárgyaltak a biztonsági együttműködésről is: Kijev konzultációkat javasolt a drónvédelemről, miután orosz harci eszközök többször megsértették a NATO légterét. Nawrocki nem zárta ki MiG–29-es vadászgépek átadását sem, azért cserébe, ha az ukránok drónfejlesztési technológiákat osztanak meg Lengyelországgal.