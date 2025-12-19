Tusk beszólt Nawrockinak: Ne avatkozz be a külpolitikába!

Donald Tusk brüsszeli fellépése újabb fejezetet nyitott a varsói hatalmi huzakodásban, amely immár nemcsak belpolitikai kérdés, hanem Lengyelország nemzetközi mozgásterét is érinti. A vita középpontjában az áll, hogy ki képviselheti az országot a jövő évi G20-csúcson, amelyet az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump rendez Miamiban.

Tusk élesen bírálta Nawrockit a külpolitikai szerepvállalása miatt. Lengyelország G20 részvétele körüli vita nemzetközi szintre lépett.

Forrás: JOHN THYS / AFP

A Politico szerint a konfliktus különösen kellemetlen pillanatban robbant ki, hiszen Lengyelország épp most kapott helyet a világ vezető gazdaságait tömörítő fórumon. A lap arra is rámutat, hogy miközben az ország Európa egyik leggyorsabban növekvő gazdasága és a NATO harmadik legnagyobb hadseregével rendelkezik, diplomáciai súlyát belső csatározások gyengítik.