Putyin lehet a mérleg nyelve – ezzel a döntésével mindent boríthat az orosz elnök

Putyin lehetséges amerikai látogatásáról egy orosz diplomáciai forrás beszélt, aki szerint az Egyesült Államok már előkészületeket tesz arra az esetre, ha az orosz elnök részt venne a 2026 decemberében, Miamiban tervezett G20-találkozón – erről számolt be a Lenta orosz portára hivatkozva az Origo.

A lap kiemelte, hogy a nyilatkozat már csak azért is különösen figyelemre méltó, mert az elmúlt években az orosz–amerikai kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek.