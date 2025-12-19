Ft
12. 19.
péntek
putyin miami elnök afrika egyesült államok washington usa

Putyin lehet a mérleg nyelve – ezzel a döntésével mindent boríthat az orosz elnök

2025. december 19. 08:20

Nem akármilyen találkozó lehet kibontakozóban.

2025. december 19. 08:20
null

Putyin lehetséges amerikai látogatásáról egy orosz diplomáciai forrás beszélt, aki szerint az Egyesült Államok már előkészületeket tesz arra az esetre, ha az orosz elnök részt venne a 2026 decemberében, Miamiban tervezett G20-találkozón – erről számolt be a Lenta orosz portára hivatkozva az Origo.

A lap kiemelte, hogy a nyilatkozat már csak azért is különösen figyelemre méltó, mert az elmúlt években az orosz–amerikai kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek.

Ezt is ajánljuk a témában

A bejelentés időzítése sem véletlen mivel, az USA december közepén tartotta meg az első egyeztetést a G20-országok képviselőivel, miután átvette a csoport soros elnökségét. 

A forrás szerint ebből már önmagában az is következik, hogy Washington hosszabb távra tervez, és minden lehetséges diplomáciai forgatókönyvet mérlegel.

Mi állhat a háttérben?

A Lenta kiemelte, hogy az orosz elnök esetleges részvételével kapcsolatos előkészületek mögött elsősorban diplomáciai kényszer húzódhat meg. A G20 a világ legnagyobb gazdaságait tömöríti, és még a legélesebb politikai konfliktusok idején is olyan fórum maradt, ahol a nagyhatalmak képviselői személyesen találkoznak.

Elemzők szerint az Egyesült Államok számára kulcskérdés, hogy a csúcstalálkozó ne váljon bojkottok és távolmaradások színterévé.

Egy Putyin nélküli G20 súlyát veszítené, ezért Washingtonnak a politikai feszültségektől függetlenül, ezért technikailag és biztonságilag is készen kell állnia az orosz elnök fogadására.

A hír azért is keltett visszhangot, mert közben az amerikai külügyminisztérium bejelentette: Lengyelország veszi át Dél-Afrika helyét a G20-ban. A döntést azzal indokolták, hogy Varsó gazdasági teljesítménye jóval kedvezőbb, miközben Dél-Afrika gazdasági problémákkal és súlyos belpolitikai feszültségekkel küzd.

Nyitókép forrása: Pavel Bednyakov / POOL / AFP

angie1
2025. december 19. 09:29 Szerkesztve
Ez az olvasók hülyítése! A Bricks tervezte egy közös valuta és elszámolási rendszer megvalósítását, amit a tagok támogatnak. Csakhogy akkor az USA és Európa mindenből kimarad, de akár még a hátér is! Szerintem ezért próbálnak kedvezni Putyinnak, hogy ne kapkodjon itt a fizetőeszközökkel!
kakukk_madar
2025. december 19. 08:40
Ez hülyeség a nagy Ejúús tagállamok bojkottálni fognak. Ők ismét arra játszanak, hogy Trump bukik a félidős választáson, majd a Kongresszus és a Szenátus is demokrata irányt vált és minden marad a régiben. Trump, majd "elbohóckodik" minden politikai súly nélkül. Erre megy ki a béketerv elszabotálása is.
