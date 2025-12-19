Putyin lehet a mérleg nyelve – ezzel a döntésével mindent boríthat az orosz elnök

Putyin nagyon durva üzenetet küldött Európának (VIDEÓ)
Moszkva szerint vagy tárgyalással, vagy erővel, de cél érnek Ukrajnában.
Nem akármilyen találkozó lehet kibontakozóban.
Putyin lehetséges amerikai látogatásáról egy orosz diplomáciai forrás beszélt, aki szerint az Egyesült Államok már előkészületeket tesz arra az esetre, ha az orosz elnök részt venne a 2026 decemberében, Miamiban tervezett G20-találkozón – erről számolt be a Lenta orosz portára hivatkozva az Origo.
A lap kiemelte, hogy a nyilatkozat már csak azért is különösen figyelemre méltó, mert az elmúlt években az orosz–amerikai kapcsolatok történelmi mélypontra süllyedtek.
A bejelentés időzítése sem véletlen mivel, az USA december közepén tartotta meg az első egyeztetést a G20-országok képviselőivel, miután átvette a csoport soros elnökségét.
A forrás szerint ebből már önmagában az is következik, hogy Washington hosszabb távra tervez, és minden lehetséges diplomáciai forgatókönyvet mérlegel.
A Lenta kiemelte, hogy az orosz elnök esetleges részvételével kapcsolatos előkészületek mögött elsősorban diplomáciai kényszer húzódhat meg. A G20 a világ legnagyobb gazdaságait tömöríti, és még a legélesebb politikai konfliktusok idején is olyan fórum maradt, ahol a nagyhatalmak képviselői személyesen találkoznak.
Elemzők szerint az Egyesült Államok számára kulcskérdés, hogy a csúcstalálkozó ne váljon bojkottok és távolmaradások színterévé.
Egy Putyin nélküli G20 súlyát veszítené, ezért Washingtonnak a politikai feszültségektől függetlenül, ezért technikailag és biztonságilag is készen kell állnia az orosz elnök fogadására.
A hír azért is keltett visszhangot, mert közben az amerikai külügyminisztérium bejelentette: Lengyelország veszi át Dél-Afrika helyét a G20-ban. A döntést azzal indokolták, hogy Varsó gazdasági teljesítménye jóval kedvezőbb, miközben Dél-Afrika gazdasági problémákkal és súlyos belpolitikai feszültségekkel küzd.
Nyitókép forrása: Pavel Bednyakov / POOL / AFP