Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború béke NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Európai Unió

Putyin nagyon durva üzenetet küldött Európának (VIDEÓ)

2025. december 18. 17:17

Moszkva szerint vagy tárgyalással, vagy erővel, de cél érnek Ukrajnában.

2025. december 18. 17:17
null

Az orosz elnök keresetlen szavakkal illette az európai vezetőket, miközben ismét világossá tette: Moszkva nem hajlandó lemondani területi követeléseiről, és akár katonai úton is érvényt szerez azoknak – adta hírül a Guardian.

Vlagyimir Putyin éles hangvételű beszédben támadta az európai vezetőket egy, a védelmi minisztérium részvételével tartott éves tanácskozáson.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Az orosz elnök „kismalacoknak” nevezte Európa vezetőit, akik szerinte vakon követték Joe Biden korábbi amerikai elnök kormányzatát, abban a reményben, hogy hasznot húzhatnak Oroszország meggyengüléséből.

Ezt is ajánljuk a témában

Putyin hangsúlyozta: Moszkva „feltétel nélkül” el fogja érni az Ukrajnával kapcsolatos céljait,

  • akár diplomáciai úton,
  • akár katonai erő alkalmazásával.

Mint fogalmazott:

Ha nincs „érdemi párbeszéd”, akkor Oroszország „a csatatéren fogja felszabadítani történelmi területeit”.

Az orosz elnök a Nyugatra hárította a felelősséget, azt állítva, hogy az előző amerikai adminisztráció tudatosan sodorta fegyveres konfliktusba a térséget, abban a hitben, hogy Oroszország rövid időn belül meggyengíthető vagy akár megsemmisíthető.

Ezt is ajánljuk a témában

A kemény retorika ellenére amerikai tisztviselők szerint a Berlinben folytatott korábbi egyeztetések Ukrajnával az érzékeny kérdések mintegy 90 százalékában előrelépést hoztak. Ugyanakkor továbbra is komoly kérdés, hajlandó-e Putyin érdemi kompromisszumra.

Moszkva változatlanul követeli, hogy Ukrajna

  • adja át a Donbasz még ellenőrzése alatt álló részeit,
  • korlátozza a haderejét,
  • tiltsa meg nyugati csapatok jelenlétét és
  • mondjon le a nyugati katonai támogatásról.

Ezeket Kijev eddig következetesen elutasította.

Putyin egyúttal elutasította, hogy Oroszország a NATO megtámadására készülne, szerinte épp a szövetség az, amely 2030-ra egy esetleges katonai konfrontációra rendezkedik be Oroszországgal szemben.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
FeketeFehér
2025. december 18. 19:36
"johannluipigus 2025. december 18. 19:22 Mi a lófasz van nyugaton, ami nincs meg a ruszkiknak ezerszeresen, balfasz?" Nyilván te is modern orosz autókkal furikázol, orosz laptopon dolgozol, orosz a mobiltelefonod, divatos orosz ruhákat hordassz, és imádod az orosz autokrata rendszert, mert ott szabadon mondhatod azt, amit nem tiltottak be.
Válasz erre
0
0
FeketeFehér
2025. december 18. 19:28
Putyin az oroszokhoz beszélt. Az oroszoknak -birodalmi mentalitás- tetszik az a magatartás, hogy amire a cár rámutat, az az övék lesz. Kerül amibe kerül. Putyin ennél amúgy visszafogottabb, ha épp külpolitikai játszmát játszik. Mindenesetre az tény, hogy az orosz agresszív autokrata rendszer most már nem csak közvetetten, hanem közvetlenül is fenyegeti az európai demokráciákat. Oroszország célja egyértelműen az európai únió gyengítése, mert kisebb darabokban könnyebben tudná érvényesíteni az orosz követeléseket.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. december 18. 19:26
Biden bukásával a ballibsi eurocsürhe gyakorlatilag talajt vesztett. Ezek, amit most csinálnak elkeseredett lépések, próbálják a legjobbat kihozni maguknak, ugyanis ha megbuknak, annak büntetőjogi következményei lesznek. Amelyek így is lesznek, mert az oroszok, kína és a nem nyugati pénzvilág bizalmát csak jogi eljárásokkal lehet valamennyire visszaszerezni. Nem véletlenül emleget Orbán Patrióta részről felelősségrevonást.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. december 18. 19:22
erre 0 0 @johnny "Hülye lenne beismerni hogy tényleg tovább akar terjeszkedni nyugatra." Mi a lófasz van nyugaton, ami nincs meg a ruszkiknak ezerszeresen, balfasz?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!