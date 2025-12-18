Putyin nagyon durva üzenetet küldött Európának (VIDEÓ)

Az orosz elnök keresetlen szavakkal illette az európai vezetőket, miközben ismét világossá tette: Moszkva nem hajlandó lemondani területi követeléseiről, és akár katonai úton is érvényt szerez azoknak – adta hírül a Guardian.

Vlagyimir Putyin éles hangvételű beszédben támadta az európai vezetőket egy, a védelmi minisztérium részvételével tartott éves tanácskozáson.