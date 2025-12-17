Illúziók Európája: az unió nem áll készen a háborúra, figyelmeztet az MCC Brüsszel új jelentése

Spectator: Egyedül Amerika veszi komolyan az ukrajnai békét
Európa rekordösszegű védelmi tervekkel készül a konfliktusokra, ám egy friss elemzés szerint stratégiai, politikai és erkölcsi értelemben sincs készen a háborúra.
Miközben Berlinben amerikai közvetítéssel béketárgyalások zajlanak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen és Mark Rutte NATO-főtitkár részvételével, az európai vezetők egyre hangosabban beszélnek a katonai „készültség” szükségességéről. Az MCC Brüsszel új jelentése azonban kijózanító képet fest: Európa védelmi politikája inkább illúziókra, mint valódi erőre épül.
A „Védelmi készültségi ütemterv 2030” néven futó, mintegy 800 milliárd eurós uniós terv Bill Durodié, az MCC Brüsszel vendégprofesszora szerint könnyen „a XXI. század Maginot-vonalát” eredményezheti:
A jelentés arra figyelmeztet, hogy
Az elemzés szerint Európa strukturális gyengeségei mélyek:
Katonai értelemben is súlyos a helyzet: Európa egyszerre mindössze mintegy 19 ezer bevethető katonát képes felmutatni, miközben egy 1400 kilométeres frontvonal védelméhez legalább 100 ezer főre lenne szükség.
A jelentés legélesebb kritikája azonban nem a számokról szól, hanem a legitimációról. Durodié szerint az európai elit éveken át eltávolodott saját társadalmaitól, aláásva a lojalitás és az áldozatvállalás alapjait. Ennek következménye már mérhető:
A jelentés végkövetkeztetése kegyetlenül egyenes: önmagában a védelmi kiadások növelése nem teszi ütőképessé Európát.
A háború legalább annyira szól a lelkületről, mint a felszerelésről”
– fogalmaz Durodié. Ha pedig nincs, aki harcoljon, akkor a milliárdok sem érnek sokat.
Fotó: Ronny Hartmann / AFP