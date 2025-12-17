Illúziók Európája: az unió nem áll készen a háborúra, figyelmeztet az MCC Brüsszel új jelentése

Miközben Berlinben amerikai közvetítéssel béketárgyalások zajlanak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen és Mark Rutte NATO-főtitkár részvételével, az európai vezetők egyre hangosabban beszélnek a katonai „készültség” szükségességéről. Az MCC Brüsszel új jelentése azonban kijózanító képet fest: Európa védelmi politikája inkább illúziókra, mint valódi erőre épül.

A „Védelmi készültségi ütemterv 2030” néven futó, mintegy 800 milliárd eurós uniós terv Bill Durodié, az MCC Brüsszel vendégprofesszora szerint könnyen „a XXI. század Maginot-vonalát” eredményezheti: