háború MCC Brüsszel Ukrajna Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij Mark Rutte Európai Unió Egyesült Államok

Illúziók Európája: az unió nem áll készen a háborúra, figyelmeztet az MCC Brüsszel új jelentése

2025. december 17. 12:31

Európa rekordösszegű védelmi tervekkel készül a konfliktusokra, ám egy friss elemzés szerint stratégiai, politikai és erkölcsi értelemben sincs készen a háborúra.

2025. december 17. 12:31

Miközben Berlinben amerikai közvetítéssel béketárgyalások zajlanak Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen és Mark Rutte NATO-főtitkár részvételével, az európai vezetők egyre hangosabban beszélnek a katonai „készültség” szükségességéről. Az MCC Brüsszel új jelentése azonban kijózanító képet fest: Európa védelmi politikája inkább illúziókra, mint valódi erőre épül.

A „Védelmi készültségi ütemterv 2030” néven futó, mintegy 800 milliárd eurós uniós terv Bill Durodié, az MCC Brüsszel vendégprofesszora szerint könnyen „a XXI. század Maginot-vonalát” eredményezheti:

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból

  • egy drága,
  • politikailag megnyugtató,
  • ám stratégiailag hatástalan koncepciót.

A jelentés arra figyelmeztet, hogy

  • az Európai Unió továbbra is a „korábbi háborúkra készül” (tehát ugyanazokat a stratégiai hibákat követi el, mint az első majd a második világháborúra készülő országok többsége – a szerk.),
  • miközben összekeveri az adminisztratív és bürokratikus folyamatokat a valódi hatalommal.

Az elemzés szerint Európa strukturális gyengeségei mélyek:

  • elmaradó innováció,
  • kockázatkerülő szabályozás,
  • széttagolt beszerzési rendszer és
  • krónikus politikai megosztottság jellemzi a kontinenst.

Katonai értelemben is súlyos a helyzet: Európa egyszerre mindössze mintegy 19 ezer bevethető katonát képes felmutatni, miközben egy 1400 kilométeres frontvonal védelméhez legalább 100 ezer főre lenne szükség.

A jelentés legélesebb kritikája azonban nem a számokról szól, hanem a legitimációról. Durodié szerint az európai elit éveken át eltávolodott saját társadalmaitól, aláásva a lojalitás és az áldozatvállalás alapjait. Ennek következménye már mérhető:

  • Nagy-Britanniában a Z generáció mindössze 11 százaléka mondaná, hogy harcolna hazájáért,
  • Németországban is hasonlóan alacsony az arány.

A jelentés végkövetkeztetése kegyetlenül egyenes: önmagában a védelmi kiadások növelése nem teszi ütőképessé Európát.

A háború legalább annyira szól a lelkületről, mint a felszerelésről”

– fogalmaz Durodié. Ha pedig nincs, aki harcoljon, akkor a milliárdok sem érnek sokat.

Fotó: Ronny Hartmann / AFP

