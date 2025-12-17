Spectator: Egyedül Amerika veszi komolyan az ukrajnai békét

Egy valódi biztonsági garancia – ahogy a történelemben Lengyelország vagy Belgium esetében – mindig azt jelentette, hogy a kedvezményezett ellen indított támadás automatikusan háborút vált ki. (Bár, hogy ennek a második világháborúban például Lengyelország esetében mekkora gyakorlati haszna volt, azzal kapcsolatban érdemes megnézni az 1939. szeptember 3. és 1940. május 10. közötti úgynevezett furcsa háború időszakát – a szerk.)

Ukrajna korábbi tapasztalata, az 1994-es budapesti memorandum azonban éppen azt bizonyította, mennyit ér egy politikai ígéret, ha nincs mögötte jogi kényszerítő erő.

A Spectator szerint Volodimir Zelenszkij ezért óvatos:

a kijevi vezetés ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai garanciát a Kongresszus is jóváhagyja, nemzetközi szerződéssé emelve azt.

A lap szerint ugyanakkor komoly amerikai szándékot jelez, hogy a berlini tárgyalásokat különmegbízottként Steve Witkoff és Jared Kushner vezetik.