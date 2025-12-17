Spectator: Egyedül Amerika veszi komolyan az ukrajnai békét

Ukrajna finanszírozását és megbízóit mentegeti Brüsszel szócsöve: páros lábbal állt bele Donald Trumpba a Politico
A lap a józan ész irányába mutató tengerentúli politikai nyomás miatt nyafog, és az Európai Unió egységét félti az amerikai elnöktől.
Az Egyesült Államok „platina” biztonsági garanciát kínál Kijevnek, míg Európa inkább csak a szájkaratéban erős.
Miközben az EU vezetői egyre harciasabb nyilatkozatokkal készítik fel társadalmaikat egy esetleges orosz–uniós háborúra, a Spectator elemzése szerint valójában csak az Egyesült Államok próbálja komolyan lezárni az ukrajnai konfliktust. Ugyanakkor a Donald Trump által sürgetett úgynevezett „platinum security guarantee” (platina biztonsági garancia) első hallásra megnyugtatóan hangzik, ám a részletek jóval kevésbé egyértelműek.
A garanciát sokan a „NATO 5. cikkelyhez hasonlóként” írják le, ám a „hasonló” szó jelen esetben egy kulcsfontosságú kiskapu:
még a NATO alapokmánya sem kötelezi automatikusan katonai beavatkozásra a tagállamokat, a Trump-féle megoldás pedig még ennél is lazább lenne.
Ezt is ajánljuk a témában
A lap a józan ész irányába mutató tengerentúli politikai nyomás miatt nyafog, és az Európai Unió egységét félti az amerikai elnöktől.
Egy valódi biztonsági garancia – ahogy a történelemben Lengyelország vagy Belgium esetében – mindig azt jelentette, hogy a kedvezményezett ellen indított támadás automatikusan háborút vált ki. (Bár, hogy ennek a második világháborúban például Lengyelország esetében mekkora gyakorlati haszna volt, azzal kapcsolatban érdemes megnézni az 1939. szeptember 3. és 1940. május 10. közötti úgynevezett furcsa háború időszakát – a szerk.)
Ukrajna korábbi tapasztalata, az 1994-es budapesti memorandum azonban éppen azt bizonyította, mennyit ér egy politikai ígéret, ha nincs mögötte jogi kényszerítő erő.
A Spectator szerint Volodimir Zelenszkij ezért óvatos:
a kijevi vezetés ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai garanciát a Kongresszus is jóváhagyja, nemzetközi szerződéssé emelve azt.
A lap szerint ugyanakkor komoly amerikai szándékot jelez, hogy a berlini tárgyalásokat különmegbízottként Steve Witkoff és Jared Kushner vezetik.
A cikk szerint Európa ezzel szemben inkább szimbolikus lépéseket kínál. A német kormány által köröztetett tízpontos „biztonsági terv” főként
a katonai kötelezettségvállalás gyakorlatilag teljesen hiányzik belőle.
A Spectator úgy látja, ez éles ellentétben áll a kontinensen elhangzó drámai figyelmeztetésekkel, amelyek Oroszország közeli invázióját vizionálják.
Az elemzés három alapvető európai tévedést emel ki:
A lap végkövetkeztetése szerint Európa inkább egy vágyvezérelt logika mentén politizál,
míg az Egyesült Államok – tetszik vagy sem – a realitásokból indul ki.
A béke akkor jöhet el, ha a biztonsági garanciák nemcsak Kijev, Washington és Brüsszel, hanem végső soron a Kreml számára is elfogadhatók lesznek. Minden más forgatókönyv egyetlen alternatívát hagy: az Oroszországgal vívott háborút.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Egyesült Államok Ukrajnának a NATO-tagság keretében kapott biztonsági garanciákhoz hasonló garanciákat kínál, jelentették be amerikai tisztviselők hétfőn.
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A brüsszeli csúcstalálkozón dől el minden.
Brutális ámokfutást hajtottak végre az ukránok.
Amerikai és európai partnerekkel fog tárgyalni az ukrán elnök.