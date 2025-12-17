Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Spectator: Egyedül Amerika veszi komolyan az ukrajnai békét

2025. december 17. 10:32

Az Egyesült Államok „platina” biztonsági garanciát kínál Kijevnek, míg Európa inkább csak a szájkaratéban erős.

2025. december 17. 10:32
Miközben az EU vezetői egyre harciasabb nyilatkozatokkal készítik fel társadalmaikat egy esetleges orosz–uniós háborúra, a Spectator elemzése szerint valójában csak az Egyesült Államok próbálja komolyan lezárni az ukrajnai konfliktust. Ugyanakkor a Donald Trump által sürgetett úgynevezett „platinum security guarantee” (platina biztonsági garancia) első hallásra megnyugtatóan hangzik, ám a részletek jóval kevésbé egyértelműek.

A garanciát sokan a „NATO 5. cikkelyhez hasonlóként” írják le, ám a „hasonló” szó jelen esetben egy kulcsfontosságú kiskapu:

még a NATO alapokmánya sem kötelezi automatikusan katonai beavatkozásra a tagállamokat, a Trump-féle megoldás pedig még ennél is lazább lenne.

Egy valódi biztonsági garancia – ahogy a történelemben Lengyelország vagy Belgium esetében – mindig azt jelentette, hogy a kedvezményezett ellen indított támadás automatikusan háborút vált ki. (Bár, hogy ennek a második világháborúban például Lengyelország esetében mekkora gyakorlati haszna volt, azzal kapcsolatban érdemes megnézni az 1939. szeptember 3. és 1940. május 10. közötti úgynevezett furcsa háború időszakát – a szerk.)

Ukrajna korábbi tapasztalata, az 1994-es budapesti memorandum azonban éppen azt bizonyította, mennyit ér egy politikai ígéret, ha nincs mögötte jogi kényszerítő erő.

A Spectator szerint Volodimir Zelenszkij ezért óvatos:

a kijevi vezetés ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai garanciát a Kongresszus is jóváhagyja, nemzetközi szerződéssé emelve azt.

A lap szerint ugyanakkor komoly amerikai szándékot jelez, hogy a berlini tárgyalásokat különmegbízottként Steve Witkoff és Jared Kushner vezetik.

Brüsszel, a szájhős

A cikk szerint Európa ezzel szemben inkább szimbolikus lépéseket kínál. A német kormány által köröztetett tízpontos „biztonsági terv” főként

  • ipari együttműködésről,
  • fegyvergyártásról és
  • tanácskozásokról szól,

a katonai kötelezettségvállalás gyakorlatilag teljesen hiányzik belőle.

A Spectator úgy látja, ez éles ellentétben áll a kontinensen elhangzó drámai figyelmeztetésekkel, amelyek Oroszország közeli invázióját vizionálják.

Az elemzés három alapvető európai tévedést emel ki:

  • Egyrészt azt, hogy Zelenszkij és szövetségesei úgy tárgyalnak, mintha Trump lenne a végső döntéshozó, holott a béke kulcsa Moszkvában van.
  • Másrészt egyszerre beszélnek Oroszország összeomlásáról és elsöprő fenyegetéséről, holott a kettő nem lehet igaz egyszerre.
  • Harmadrészt alábecsülik az idő tényezőt: Ukrajnát folyamatos rakéta- és dróntámadások sújtják, miközben belső problémák gyengítik az ellenállóképességét.

A lap végkövetkeztetése szerint Európa inkább egy vágyvezérelt logika mentén politizál,

míg az Egyesült Államok – tetszik vagy sem – a realitásokból indul ki.

A béke akkor jöhet el, ha a biztonsági garanciák nemcsak Kijev, Washington és Brüsszel, hanem végső soron a Kreml számára is elfogadhatók lesznek. Minden más forgatókönyv egyetlen alternatívát hagy: az Oroszországgal vívott háborút.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összesen 3 komment

Gubbio
2025. december 17. 11:35
Ha az USA támogatja a békét, akkor húzza ki a dugót Ukrajna konektorából - és holnap béke lesz. Az EU-s uszítók + Starmer pedig hazatakarodnak, mert csak az USA védőpajzsa mögül merik hergelni Ukrajnát.
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. december 17. 10:59
Talán nem kéne/kellett volna Oroszország Anyácskát provokálni. Lófaszt ezeknek, nem garanciát, különben ezek a kazárok tovább folytatják a mocskos játékaikat.
Válasz erre
2
0
Nasi12
2025. december 17. 10:45
"a kijevi vezetés ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az amerikai garanciát a Kongresszus is jóváhagyja, nemzetközi szerződéssé emelve azt" Mit pattog az akinek nincs lapja? Az ovalban Vance megmonta neki, hogy most mentik meg őket. De nekik nem elég ropogós a sült galamb.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!