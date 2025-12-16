Itt van Amerika ultimátuma: készek biztonsági garanciákat adni Ukrajnának, de van egy feltétel

Az Egyesült Államok arra számít, hogy Oroszország elfogadja ezt a megállapodást a végleges egyezményben, és engedélyezi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz. Ez túlságosan optimista becslésnek bizonyulhat, tekintve, hogy a Kreml eddig nem volt hajlandó engedni a béketárgyalásokon. Moszkva pedig még nem nyilvánított véleményt az elmúlt napokban Európában kidolgozott új megállapodásokról.

„Úgy véljük, hogy az oroszok a végleges megállapodásban elfogadják mindazt, ami egy erős és szabad Ukrajnát tesz lehetővé. Oroszország a végleges megállapodásban jelezte, hogy nyitott Ukrajna EU-csatlakozására”

– mondta egy másik amerikai tisztviselő. Mindkét tisztviselő névtelenséget kért a tárgyalások érzékeny jellege miatt.

Nem volt világos, hogy a Trump-kormány mikor és hogyan fogja Moszkvának ismertetni az új részleteket. Oroszország arra számít, hogy az amerikai fél tájékoztatni fogja a tárgyalásokról – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Hozzátette, hogy Putyin „nyitott a békére, a komoly békére és a komoly döntésekre. Egyáltalán nem nyitott az időhúzásra irányuló trükkökre”.

Arra a kérdésre, hogy a tárgyalások karácsonyra befejeződhetnek-e, Peszkov azt válaszolta, hogy a békeegyezmény lehetséges időkeretének megjóslása „hálátlan feladat”.