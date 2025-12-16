Itt van Amerika ultimátuma: készek biztonsági garanciákat adni Ukrajnának, de van egy feltétel

Az ember, aki szinte lehetetlen feladatot kapott Donald Trumptól
Az elnök egyik barátjára bízta az orosz-ukrán konfliktus megoldását, akinek módszerei azonban az európaiakban megvetést az amerikaiakban pedig szkepticizmust váltott ki.
Az Egyesült Államok Ukrajnának a NATO-tagság keretében kapott biztonsági garanciákhoz hasonló garanciákat kínál, jelentették be amerikai tisztviselők hétfőn.
A Trump-kormány az eddigi legerőteljesebb és legegyértelműbb biztonsági ígéretét fogalmazta meg Ukrajna számára, ami azonban implicit ultimátummal jár:
vagy most elfogadják, vagy a következő ajánlat már nem lesz ilyen nagyvonalú.
Az úgynevezett 5. cikkhez hasonló garanciákra vonatkozó javaslat a berlini maratoni tárgyalások közepette született, amelyeken Steve Witkoff különmegbízott, valamint Jared Kushner, az elnök veje és tanácsadója, valamint ukrán és európai tisztviselők vettek részt – írja a Politico.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és sok európai vezető vonakodik megállapodást kötni az Egyesült Államok kifejezett biztonsági garanciája nélkül, attól tartva, hogy Oroszország egy idő után újra támadni fog.
Az Egyesült Államok legújabb ajánlata úgy tűnik, hogy ezeket az aggodalmakat hivatott eloszlatni, de egyúttal Zelenszkijt is gyors cselekvésre ösztönzi.
„A megállapodás alapja lényegében az, hogy valóban nagyon erős garanciák legyenek, az 5. cikkhez hasonlóak” – mondta egy magas rangú amerikai tisztviselő. „Ezek a garanciák nem lesznek örökre érvényben. Ezek a garanciák most érvényesek, ha jó eredményre jutnak a tárgyalások.”
Donald Trump elnök hétfőn késő este közölte, hogy telefonon beszélt Zelenszkijjel és európai vezetőkkel. Trump azt is elmondta, hogy beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de nem árulta el, mikor.
A hétvégi megbeszélések főként az Egyesült Államok és Európa által Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák részletezésére összpontosítottak, de szóba kerültek a területi és egyéb kérdések is.
Witkoffhoz és Kushnerhez csatlakozott Alexus Grynkewich tábornok, az Egyesült Államok Európai Parancsnokságának vezetője és a NATO legfőbb parancsnoka.
Az Egyesült Államok arra számít, hogy Oroszország elfogadja ezt a megállapodást a végleges egyezményben, és engedélyezi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz. Ez túlságosan optimista becslésnek bizonyulhat, tekintve, hogy a Kreml eddig nem volt hajlandó engedni a béketárgyalásokon. Moszkva pedig még nem nyilvánított véleményt az elmúlt napokban Európában kidolgozott új megállapodásokról.
„Úgy véljük, hogy az oroszok a végleges megállapodásban elfogadják mindazt, ami egy erős és szabad Ukrajnát tesz lehetővé. Oroszország a végleges megállapodásban jelezte, hogy nyitott Ukrajna EU-csatlakozására”
– mondta egy másik amerikai tisztviselő. Mindkét tisztviselő névtelenséget kért a tárgyalások érzékeny jellege miatt.
Nem volt világos, hogy a Trump-kormány mikor és hogyan fogja Moszkvának ismertetni az új részleteket. Oroszország arra számít, hogy az amerikai fél tájékoztatni fogja a tárgyalásokról – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Hozzátette, hogy Putyin „nyitott a békére, a komoly békére és a komoly döntésekre. Egyáltalán nem nyitott az időhúzásra irányuló trükkökre”.
Arra a kérdésre, hogy a tárgyalások karácsonyra befejeződhetnek-e, Peszkov azt válaszolta, hogy a békeegyezmény lehetséges időkeretének megjóslása „hálátlan feladat”.
A második amerikai tisztviselő szerint az ukrán delegációt kellemesen „meglepte” Trump hajlandósága, hogy szigorúbb biztonsági garanciákra állapodjon meg, és azokat a Kongresszus ratifikálja, hogy azok az elnöki ciklusán túl is érvényben maradjanak.
Ezt is ajánljuk a témában
Az elnök egyik barátjára bízta az orosz-ukrán konfliktus megoldását, akinek módszerei azonban az európaiakban megvetést az amerikaiakban pedig szkepticizmust váltott ki.
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
***