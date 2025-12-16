Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
biztonsági garancia orosz-ukrán konfliktus Egyesült Államok

Itt van Amerika ultimátuma: készek biztonsági garanciákat adni Ukrajnának, de van egy feltétel

2025. december 16. 08:49

Az Egyesült Államok Ukrajnának a NATO-tagság keretében kapott biztonsági garanciákhoz hasonló garanciákat kínál, jelentették be amerikai tisztviselők hétfőn.

2025. december 16. 08:49
null

A Trump-kormány az eddigi legerőteljesebb és legegyértelműbb biztonsági ígéretét fogalmazta meg Ukrajna számára, ami azonban implicit ultimátummal jár: 

vagy most elfogadják, vagy a következő ajánlat már nem lesz ilyen nagyvonalú.

Az úgynevezett 5. cikkhez hasonló garanciákra vonatkozó javaslat a berlini maratoni tárgyalások közepette született, amelyeken Steve Witkoff különmegbízott, valamint Jared Kushner, az elnök veje és tanácsadója, valamint ukrán és európai tisztviselők vettek részt – írja a Politico. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és sok európai vezető vonakodik megállapodást kötni az Egyesült Államok kifejezett biztonsági garanciája nélkül, attól tartva, hogy Oroszország egy idő után újra támadni fog.

Az Egyesült Államok legújabb ajánlata úgy tűnik, hogy ezeket az aggodalmakat hivatott eloszlatni, de egyúttal Zelenszkijt is gyors cselekvésre ösztönzi.

„A megállapodás alapja lényegében az, hogy valóban nagyon erős garanciák legyenek, az 5. cikkhez hasonlóak” – mondta egy magas rangú amerikai tisztviselő. „Ezek a garanciák nem lesznek örökre érvényben. Ezek a garanciák most érvényesek, ha jó eredményre jutnak a tárgyalások.”

Donald Trump elnök hétfőn késő este közölte, hogy telefonon beszélt Zelenszkijjel és európai vezetőkkel. Trump azt is elmondta, hogy beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de nem árulta el, mikor.

A hétvégi megbeszélések főként az Egyesült Államok és Európa által Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák részletezésére összpontosítottak, de szóba kerültek a területi és egyéb kérdések is.

 Witkoffhoz és Kushnerhez csatlakozott Alexus Grynkewich tábornok, az Egyesült Államok Európai Parancsnokságának vezetője és a NATO legfőbb parancsnoka.

Az Egyesült Államok arra számít, hogy Oroszország elfogadja ezt a megállapodást a végleges egyezményben, és engedélyezi Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz. Ez túlságosan optimista becslésnek bizonyulhat, tekintve, hogy a Kreml eddig nem volt hajlandó engedni a béketárgyalásokon. Moszkva pedig még nem nyilvánított véleményt az elmúlt napokban Európában kidolgozott új megállapodásokról.

„Úgy véljük, hogy az oroszok a végleges megállapodásban elfogadják mindazt, ami egy erős és szabad Ukrajnát tesz lehetővé. Oroszország a végleges megállapodásban jelezte, hogy nyitott Ukrajna EU-csatlakozására”

 – mondta egy másik amerikai tisztviselő. Mindkét tisztviselő névtelenséget kért a tárgyalások érzékeny jellege miatt.

Nem volt világos, hogy a Trump-kormány mikor és hogyan fogja Moszkvának ismertetni az új részleteket. Oroszország arra számít, hogy az amerikai fél tájékoztatni fogja a tárgyalásokról – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Hozzátette, hogy Putyin „nyitott a békére, a komoly békére és a komoly döntésekre. Egyáltalán nem nyitott az időhúzásra irányuló trükkökre”.

Arra a kérdésre, hogy a tárgyalások karácsonyra befejeződhetnek-e, Peszkov azt válaszolta, hogy a békeegyezmény lehetséges időkeretének megjóslása „hálátlan feladat”.

A második amerikai tisztviselő szerint az ukrán delegációt kellemesen „meglepte” Trump hajlandósága, hogy szigorúbb biztonsági garanciákra állapodjon meg, és azokat a Kongresszus ratifikálja, hogy azok az elnöki ciklusán túl is érvényben maradjanak.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

***

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiss.istvan770
•••
2025. december 16. 12:14 Szerkesztve
"Donald Trump elnök hétfőn késő este közölte, hogy telefonon beszélt Zelenszkijjel és európai vezetőkkel." Ha arról beszélt volna, hogy minden betiltott pártot újra engedélyezni kötelező, Zelenszkij azonnal tűnjön a francba, alakuljon egy ügyvezető kormány ami sürgősen választűsokat ír ki, akkor lenne esély a békére. (A neonácikat be kell tiltani, - bíróság elé kell állítani!) Amíg a tárgyalóképtelen, ripacs diktátor az elnök, addig nem lesz béke.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. december 16. 11:12
Z. Ezeknek a biztonsági garanciáknak a követelése csak ürügy zelenszkijnek, hogy a háborút tovább húzhassa... "London diktálja a parancsokat Brüsszelnek az orosz vagyon ellopásának érdekében. Pontosan látszik, kik is állnak valójában az orosz vagyon ellopásának szándéka és az orosz-ukrán háború folytatása mögött. Az Európai Unióval (EU) kapcsolatban álló brit felső vezetés „kétségbeesetten erőlteti” Oroszország befagyasztott vagyonának ellopását. Az EU szándéka az, hogy az eltulajdonított orosz vagyont Ukrajnába öntse, ezzel biztosítva London-City akaratát a háború folytatásához. Ez azonban nemzetközi jogot sértő lépés lenne, azonban úgy tűnik, hogy a „nemlétező háttérhatalom” által eddig finanszírozott, de vesztésre álló háború már a legelvakultabb lépéstől sem riasztja vissza a háttérben meghúzódó, az Ukrajnában lévő érdekeltségeiket féltő, az eddig is a háború folytatásában érdekelt, London-Cityben székelő milliárdosokat." Igy készül az ukrán vezetés a békére!!! 💯👏😐🫤❗
Válasz erre
0
0
tasijani22000
•••
2025. december 16. 09:48 Szerkesztve
És még valami: Ha valaki hasonlóságot vél felfedezni eközött tripadvisor.com/Attraction_Review-g298045-d6617738-Reviews-Menorah_Center-Dnipro_Dnipropetrovsk_Oblast.html#/media/6617738/?type=ALL_INCLUDING_RESTRICTED&albumid=-160&category=-160 és a helyszín között, ahol Charlie Kirköt agyonlőtték, ny1.com/nyc/all-boroughs/news-all-day/2025/09/12/questions-over-security-grow-after-kirk-assassination az se a véletlen műve...
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2025. december 16. 09:34
Elég egy kamu orosz támadás és a komplett NATO bevonul Ukrajnába. Szerintem Putyin ennyire még csak nem haldoklik.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!