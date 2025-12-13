Az ember, aki szinte lehetetlen feladatot kapott Donald Trumptól

Ezek közül kiemelkedtek Jason Greenblatt és Jared Kushner, akik Trump legnagyobb külpolitikai sikerét az Ábrahám-egyezményeket is kidolgozták. Greenblatt korábban a Mandinernek adott interjúban azzal magyarázta az üzletemberek és az ügyvédek bedobását a diplomáciába, hogy az elnök szereti az őszinte beszédet. A korábbi főtárgyaló arra is rávilágított:

Trump abban különbözik a hagyományos politikusoktól, hogy ő a nemzetközi tárgyalások során nem kertel, hanem egyenesen megmondja, hogy mit gondol és mit szeretne.

„De ez működik, mert bárki, akinek van esze, felismeri, hogy ha nem mondja el az igazat, egyszerű és érthető nyelven, hanem csak szép szavakat tesz egymás mellé, akkor valójában nem ér el előrelépést. Az, hogy ő a dolgokról úgy beszél, ahogy azok tényleg vannak, még nem jelenti azt, hogy előrelépést is fog elérni, de sokkal nagyobb esélye erre, ha őszintén beszél” – magyarázta az elnök filozófiáját az üzletember.

A második Trump elnökség egyik legérdekesebb és legellentmondásosabb figurája Steve Witkoff, az elnök közeli barátja, aki a New York-i ingatlanbefektetői világból érkezik, és aki nemcsak a gázai tárgyalásokért felelt, hanem ő lett Trump nem hivatalos követe az oroszokkal folytatott tárgyalásokon.