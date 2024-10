„Itt az ideje, hogy Európában kikiáltsuk az Amerikától való függetlenségünket” – Thomas Fazi baloldali újságíró a Mandinernek

Egy szétlőtt lakóépület Kijevben 2024 januárjában. Photo by Kirill Chubotin / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Donald Trump többször kijelentette, hogy 24 óra alatt véget vet a háborúnak. Mit gondol erről?

Nem fog véget vetni a háborúnak egy nap alatt, sőt azt gondolom egyáltalán nem fog tudni véget vetni a háborúnak. Hiba azt gondolni, hogy az amerikai elnöknek nagy a hatalma. Ami a külpolitikát illeti az amerikai Külügyminisztérium, a befolyásos lobbi csoportok, a think tankek, a média, a biztonsági vállalkozások, és a Pentagon összességében nagyobb hatalommal rendelkezik, mint az elnök. Ha az amerikai külügy folytatni akarja a háborút, megfogják találni a módját annak, hogy folytassák a háborút. Tehát nemcsak az a lényeg, hogy mit akar Trump, hanem hogyan dönt az amerikai külügyi elit.

A másik pedig, hogy Putyin valószínűleg nem fogja azt tenni, amit Trump mond neki.

Ezen a ponton azt gondolom, Putyin nagyon szigorú feltétekhez fogja kötni a békemegállapodást. Szerintem az is kérdéses ezen a ponton, hogy Putyin egyáltalán elfogad-e bármilyen békemegállapodást, mert azt hiszem megengedtük neki, hogy azt érezze, elég erősek ahhoz, hogy a harctéren nyerjék meg ezt a háborút, és tényleg elérhetik Ukrajna szétesését. A háború elején az oroszok egyáltalán nem voltak magabiztosak, ezért ültek le tárgyalni és ajánlottak jó feltételeket az ukránoknak, hogy hamar véget érjenek a harcok. De a helyzet megváltozott, sokkal magabiztosabbak, és egyáltalán nem biztos, hogy egyáltalán akarnak-e tárgyalni. Biztosan nem akarnak a nyugati feltételek szerint tárgyalni. A nyugati hatalmak tragikus módon olyan helyzetet hoztak létre, amelyet nehéz lesz diplomáciai úton megoldani, különösen rövidtávon.

Ha a háború holnap véget érne, akkor sem lenne vége, mert sikerült szinte teljesen letarolni egy országot Európa szívében.

Az európai-orosz kapcsolatok legjobb esetben is keserűek lesznek évekig, ha nem évtizedekig, és ez szörnyű következményekkel jár azok számára, akik Oroszországot igenis Európa részének tekintik, és sokan annak tekintik Nyugat-Európában is.

Tudom, hogy a kelet-közép-európai emberek történelmi okokból máshogy látják Oroszországot. De egy erőszakos szétszakadás játszódik le, ami probléma lehet gazdasági és civilizációs szempontból is. Ráadásul aggodalomra ad okot, hogy az Ukrajnába érkező fegyverek Ukrajnából is kifelé áramlottak. Hatalmas mennyiségű fegyver tűnt el, ami azt jelenti, hogy még több fegyver került bűnszervezetek, terrorista szervezetek kezébe. Attól tartok, hogy Európát hosszú időre destabilizálhatja ez a háború. Még akkor is ha véget ér a háború, vajon magához tér majd Európa? Észre kellene venniük, hogy a nyugati hegemóniának vége, más világban élünk, nem tudunk mindenkit dominálni, új hatalmak emelkedtek fel. Meg kellene tanulnunk eligazodni egy multipoláris világban, ami tulajdonképpen az, amit Magyarország is hirdet például a konnektivitás stratégiájával.