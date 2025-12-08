Ft
Magyarország Recep Tayyip Erdoğan energia Törökország Orbán Viktor

Orbán Viktor lerántotta a leplet Isztambulban: három lépés kellett a történelmi sikerhez

2025. december 08. 18:03

Rövid bejegyzéssel érkezett a miniszterelnök a sajtótájékoztató után.

2025. december 08. 18:03
null

Ahogy arról részletesen beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök Isztambulba utazott Recep Tayyip Erdoğan török elnök meghívására, hogy négy nagy témakörről tárgyaljanak. Ezek a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok, a migráció, a háború és az energetikai kérdések voltak. 

„Három lépésben biztosítottuk Magyarország megfizethető energiaellátását”

– fogalmazott az energetikai kérdésekkel kapcsolatban Orbán Viktor a találkozót követően, a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

  • „Washingtonban elintéztük, hogy ne vonatkozzon a gázbeszerzéseinkre semmilyen szankció.
  • Moszkvában elintéztük, hogy legyen gáz, amit olcsón be tudunk szerezni.
  • Isztambulban pedig kitárgyaltuk, hogy a gázt biztonságosan elszállítsák Magyarországra.”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

