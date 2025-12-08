Orbán Viktor lerántotta a leplet Isztambulban: három lépés kellett a történelmi sikerhez

Orbán Viktor: Összehangoljuk a béketeremtési törekvéseinket a törökökkel
Kiváló a kapcsolat a két ország között.
Rövid bejegyzéssel érkezett a miniszterelnök a sajtótájékoztató után.
Ahogy arról részletesen beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök Isztambulba utazott Recep Tayyip Erdoğan török elnök meghívására, hogy négy nagy témakörről tárgyaljanak. Ezek a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok, a migráció, a háború és az energetikai kérdések voltak.
„Három lépésben biztosítottuk Magyarország megfizethető energiaellátását”
– fogalmazott az energetikai kérdésekkel kapcsolatban Orbán Viktor a találkozót követően, a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
A miniszterelnök hétfőn Törökországba látogatott, hogy négy nagy témakörről tárgyaljon Erdoğan elnökkel.
