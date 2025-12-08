Videón: így fogadta Erdoğan Orbánt

„Nagy hatalom, nagy erő, nagy befolyás” – Orbán Viktor elmondta, miért utazik Törökországba (VIDEÓ)
Fontos témákat kell megbeszélni a törökökkel.
A miniszterelnök hétfőn Törökországba látogatott, hogy négy nagy témakörről tárgyaljon Erdoğan elnökkel.
Mint ahogy arról már lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök Isztambulba utazott Recep Tayyip Erdoğan török elnök meghívására, hogy négy nagy témakörről tárgyaljanak.
Ezt is ajánljuk a témában
Fontos témákat kell megbeszélni a törökökkel.
Ezek a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok, a migráció, a háború és az energetikai kérdések.
A miniszterelnök fogadásáról a Mandiner is videót készített, amelyet alább tekinthetnek meg az olvasók.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor
***