12. 08.
hétfő
Recep Tayyip Erdoğan Isztambul Törökország Orbán Viktor

Videón: így fogadta Erdoğan Orbánt

2025. december 08. 17:18

A miniszterelnök hétfőn Törökországba látogatott, hogy négy nagy témakörről tárgyaljon Erdoğan elnökkel.

2025. december 08. 17:18
Mint ahogy arról már lapunk is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök Isztambulba utazott Recep Tayyip Erdoğan török elnök meghívására, hogy négy nagy témakörről tárgyaljanak.

Ezek a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok, a migráció, a háború és az energetikai kérdések.

A miniszterelnök fogadásáról a Mandiner is videót készített, amelyet alább tekinthetnek meg az olvasók.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

pandalala
2025. december 08. 18:53
Indiába mikor megy Viktor? ... Kéne pedzegetni a BRICS-be való felvételt .. ;-))
Medici
2025. december 08. 18:19
Változik a világ. Török Bálint ezt már nem érte meg.
B_kanya
2025. december 08. 17:47
auditorium 2025. december 08. 17:44 " KÉRDEZEM az itteni tájékozott OLVASÓKTÓL, hogyan lehet, h. legalább 11 eu- országban nincsenek Natobázisok és nem állomásoznak amerikai katonák ??? " Nekünk azért kellenek amerikai (és nem holland) NATO katonák, mert fuckrajna katonailag is fenyegeti Magyarországot.
B_kanya
2025. december 08. 17:45
- Te, Kardigán, jössz januárban disznóvágásra? - Szívesen, de csak akkor, ha Bibi is ott lesz. - Megoldjuk.
