António Costa USA Európai Tanács Egyesült Államok Jacques Delors

Nahát: már Amerika is ellenség az Európai Tanács elnöke szerint

2025. december 08. 17:20

António Costa keményen odaszólt az Egyesült Államoknak.

2025. december 08. 17:20
Az Egyesült Államoknak nem kellene fenyegetőznie azzal, hogy beavatkozik európai szövetségeseinek „demokratikus életébe” – fogalmazott hétfőn a Jacques Delors-konferencián António Costa, az Európai Tanács elnöke. A beszédet a POLITICO szemlézte.

Costa ezzel az elsők között reagált az Egyesült Államok nemrégiben bemutatott nemzetbiztonsági stratégiájára, melyben az Európai Unió jelenlegi vezetésére és fejlődésének irányára nézve erősen kritikus megjegyzések szerepelnek.

Az Európai Tanács elnöke elmondta: bár Európa és az USA partnerek, a partnerség alapjai a kölcsönös tisztelet – különösen a politikai különbözőségek időszakaiban.

„Ez a stratégia Európáról továbbra is szövetségesként beszél, ami bizonyosan jó. De ha szövetségesek vagyunk, akkor szövetségesekként is kell viselkednünk.

A szövetségesek pedig nem fenyegetőznek azzal, hogy beavatkoznak szövetségeseik demokratikus életébe vagy otthoni politikai döntéseibe, hanem tisztelik ezeket.

Tisztelik egymás szuverenitását” – mondta Costa.

Az Európai Tanács elnöke úgy látja: JD Vance alelnök nyilatkozatait, Donald Trump elnök közösségimédia-posztjait és a nemzetbiztonsági stratégiát követően az Európa-kritika Amerikában már nem elszigetelt eset, hanem „az Egyesült Államok doktrínája”.

Costa egyúttal figyelmeztette is Washingtont.

„Az Egyesült Államok nem helyettesítheti az európai polgárokat annak eldöntésében, hogy melyek a jó pártok és a rossz pártok” – mondta az európai vezető, utalva a stratégia „patrióta európai pártok” támogatásáról szóló részére.

Emellett felrótta az USA-nak azt is, hogy tágabb értelemben is eltávolodik a multilateralizmustól, a szabályokon alapuló nemzetközi rendtől és a klímaváltozás elleni fellépéstől mint stratégiai prioritástól.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

lemez
2025. december 08. 19:28
Az uno egy velejélig korrupt gyülekezet,aki évekig lopta a pénzünket.És még ök akarnak kioktani jogállamiságra.Maffia odajár oktatásra.
esvany-0
2025. december 08. 18:55
"A szövetségesek pedig nem fenyegetőznek azzal, hogy beavatkoznak szövetségeseik demokratikus életébe vagy otthoni politikai döntéseibe, hanem tisztelik ezeket. Tisztelik egymás szuverenitását” – mondta Costa. 1. Majd ez Magyarország kapcsén is jusson eszekbe, amikor belepofáztook a tagállami hatáskörbe tartozó ügyekbe! 2. Akkor miért nem sírsz, amikor a Soros-maffia pofázik bele az EU életébe? - Be KELL fogadni évente 1 millió migránst - Ezek eltartására hitelt KELL felvenni - Le KELL vállni az orosz energiahordozókról - Át KELL venni az összes hülye ideológiai maszlagot (zöld izé, BLM, LMBTQ ésatöbbi) - Támogatni KELL Ukrajnát, ha beledöglönk is ... ésatöbbi
Almassy
2025. december 08. 18:51
Ezek agyhalottak vagy Szaros-ügynökök... Nem tetszik nekik ha valaki őket csuklóztatja. Csuklóztatni csak ez a libsi-bolsi, felsőbbrendűségi koplexusos banda szeret másokat.
Takagi
2025. december 08. 18:45 Szerkesztve
Vén korrupt hülye. Bezzeg ti belepofáztok minden ország belügyébe. Senkik vagytok.
