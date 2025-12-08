Nahát: már Amerika is ellenség az Európai Tanács elnöke szerint

Az Egyesült Államoknak nem kellene fenyegetőznie azzal, hogy beavatkozik európai szövetségeseinek „demokratikus életébe” – fogalmazott hétfőn a Jacques Delors-konferencián António Costa, az Európai Tanács elnöke. A beszédet a POLITICO szemlézte.

Costa ezzel az elsők között reagált az Egyesült Államok nemrégiben bemutatott nemzetbiztonsági stratégiájára, melyben az Európai Unió jelenlegi vezetésére és fejlődésének irányára nézve erősen kritikus megjegyzések szerepelnek.

Az Európai Tanács elnöke elmondta: bár Európa és az USA partnerek, a partnerség alapjai a kölcsönös tisztelet – különösen a politikai különbözőségek időszakaiban.