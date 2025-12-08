Nahát: már Amerika is ellenség az Európai Tanács elnöke szerint

Mint az őrült, ki letépte láncát: felrúgták a németek Amerika összes javaslatát, nem békélnének meg Oroszországgal
Döntött a német kormány.
António Costa keményen odaszólt az Egyesült Államoknak.
Az Egyesült Államoknak nem kellene fenyegetőznie azzal, hogy beavatkozik európai szövetségeseinek „demokratikus életébe” – fogalmazott hétfőn a Jacques Delors-konferencián António Costa, az Európai Tanács elnöke. A beszédet a POLITICO szemlézte.
Costa ezzel az elsők között reagált az Egyesült Államok nemrégiben bemutatott nemzetbiztonsági stratégiájára, melyben az Európai Unió jelenlegi vezetésére és fejlődésének irányára nézve erősen kritikus megjegyzések szerepelnek.
Az Európai Tanács elnöke elmondta: bár Európa és az USA partnerek, a partnerség alapjai a kölcsönös tisztelet – különösen a politikai különbözőségek időszakaiban.
„Ez a stratégia Európáról továbbra is szövetségesként beszél, ami bizonyosan jó. De ha szövetségesek vagyunk, akkor szövetségesekként is kell viselkednünk.
A szövetségesek pedig nem fenyegetőznek azzal, hogy beavatkoznak szövetségeseik demokratikus életébe vagy otthoni politikai döntéseibe, hanem tisztelik ezeket.
Tisztelik egymás szuverenitását” – mondta Costa.
Az Európai Tanács elnöke úgy látja: JD Vance alelnök nyilatkozatait, Donald Trump elnök közösségimédia-posztjait és a nemzetbiztonsági stratégiát követően az Európa-kritika Amerikában már nem elszigetelt eset, hanem „az Egyesült Államok doktrínája”.
Costa egyúttal figyelmeztette is Washingtont.
„Az Egyesült Államok nem helyettesítheti az európai polgárokat annak eldöntésében, hogy melyek a jó pártok és a rossz pártok” – mondta az európai vezető, utalva a stratégia „patrióta európai pártok” támogatásáról szóló részére.
Emellett felrótta az USA-nak azt is, hogy tágabb értelemben is eltávolodik a multilateralizmustól, a szabályokon alapuló nemzetközi rendtől és a klímaváltozás elleni fellépéstől mint stratégiai prioritástól.
