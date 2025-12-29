Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett
A múlt heti uniós csúcs komoly eredményeket hozott Magyarországnak. A szuverenista erők már nincsenek egyedül az Európai Unióban.
A miniszterelnök Ábrahám Róbert dokumentumfilmjét méltatta. A film a valóságról szól: a gazdag ukránok fényűzését mutatja be, miközben a szegények a fronton halnak meg.
Ahogy korábban megírtuk, Ábrahám Róbert bemutatta új dokumentumfilmjét, Monaco Hadtest címmel. A film szembeállítja az ukrán fiatalok által megélt monacoi high-life-ot a katonai konfliktus ridegségével, és rámutat arra a hipokrita magatartásra, amit egyes ukránok művelnek országuk „honvédő háborúja” közepette. Fogalmazhatnánk úgy is a filmről, hogy:
így buliznak a gazdag ukrán hadkötelesek
– írtuk.
A filmre most Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a Facebook-oldalán.
„Elég egy rossz döntés. Egy bábot ültetnek egy ország élére, és onnan a háború tönkretesz mindent. Nézzétek meg Ábrahám Róbert filmjét, tanulságos”
– írja a kormányfő Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerepére utalva.
A filmet itt nézheti meg:
