12. 29.
hétfő
Orbán Viktor a Monaco Hadtestről: Egy bábot ültetnek egy ország élére, és onnan a háború tönkretesz mindent

2025. december 29. 08:50

A miniszterelnök Ábrahám Róbert dokumentumfilmjét méltatta. A film a valóságról szól: a gazdag ukránok fényűzését mutatja be, miközben a szegények a fronton halnak meg.

2025. december 29. 08:50
null

Ahogy korábban megírtuk, Ábrahám Róbert bemutatta új dokumentumfilmjét, Monaco Hadtest címmel. A film szembeállítja az ukrán fiatalok által megélt monacoi high-life-ot a katonai konfliktus ridegségével, és rámutat arra a hipokrita magatartásra, amit egyes ukránok művelnek országuk „honvédő háborúja” közepette. Fogalmazhatnánk úgy is a filmről, hogy:

 így buliznak a gazdag ukrán hadkötelesek

 – írtuk.

A filmre most Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a Facebook-oldalán.

„Elég egy rossz döntés. Egy bábot ültetnek egy ország élére, és onnan a háború tönkretesz mindent. Nézzétek meg Ábrahám Róbert filmjét, tanulságos” 

– írja a kormányfő Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerepére utalva.

A filmet itt nézheti meg:

Nyitókép: Youtube-videó

 

 

lemez
2025. december 29. 09:01
Bizony, láttam a dokumentumfilmet.Sajnos minden lehetséges nagy a külfóldi befolyás.Vért akarnak.
