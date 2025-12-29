Kim Dzsongun nukleáris elrettentésről beszélt a sikeres rakétateszt után

Észak-Korea nagy hatótávolságú, stratégiai cirkálórakétákat indított december 28-án, a kilövéseket pedig személyesen felügyelte Kim Dzsongun – közölte a hivatalos állami hírügynökség, a KCNA nyomán a Reuters. A phenjani vezetés szerint a teszt megerősítette, hogy az ország nukleáris csapásmérő és gyors válaszcsapás-képessége továbbra is hatékony az egyre növekvő biztonsági fenyegetésekkel szemben.

A beszámoló szerint Kim „nagy megelégedéssel” figyelte, ahogy a rakéták a Koreai-félszigettől nyugatra húzódó tengeri légtérben repültek, majd eltalálták kijelölt célpontjukat. Az észak-koreai vezető hangsúlyozta: a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nukleáris elrettentő erejének rendszeres ellenőrzése „felelős gyakorlat”, mivel az ország folyamatos biztonsági kihívásokkal néz szembe. Kim egyúttal megerősítette, hogy Phenjan „korlátozások nélkül” folytatja nukleáris harci erejének fejlesztését.