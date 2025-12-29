Kim Dzsongun nukleáris elrettentésről beszélt a sikeres rakétateszt után

Donald Trump nyitott a találkozóra Kim Dzsongunnal: nagyon jól kijönnek egymással
Ez az amerikai elnök második ciklusának első hivatalos útja a Távol-Keleti régióban.
Észak-Korea legújabb, nagy hatótávolságú fegyvereinek tesztjét személyesen felügyelte a diktátor.
Észak-Korea nagy hatótávolságú, stratégiai cirkálórakétákat indított december 28-án, a kilövéseket pedig személyesen felügyelte Kim Dzsongun – közölte a hivatalos állami hírügynökség, a KCNA nyomán a Reuters. A phenjani vezetés szerint a teszt megerősítette, hogy az ország nukleáris csapásmérő és gyors válaszcsapás-képessége továbbra is hatékony az egyre növekvő biztonsági fenyegetésekkel szemben.
A beszámoló szerint Kim „nagy megelégedéssel” figyelte, ahogy a rakéták a Koreai-félszigettől nyugatra húzódó tengeri légtérben repültek, majd eltalálták kijelölt célpontjukat. Az észak-koreai vezető hangsúlyozta: a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nukleáris elrettentő erejének rendszeres ellenőrzése „felelős gyakorlat”, mivel az ország folyamatos biztonsági kihívásokkal néz szembe. Kim egyúttal megerősítette, hogy Phenjan „korlátozások nélkül” folytatja nukleáris harci erejének fejlesztését.
A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága szerint a hadsereg vasárnap reggel több cirkálórakéta indítását észlelte a phenjani Szunan térségéből. Szöul védelmi minisztériuma úgy értékelte: az elmúlt napok észak-koreai katonai aktivitása – beleértve egy nukleáris meghajtású tengeralattjáró építését – aláássa a Koreai-félsziget békéjét és stabilitását.
Szakértők szerint a mostani teszt egy korszerűsített cirkálórakéta kipróbálása lehetett, amely hagyományos és nukleáris robbanófej hordozására is alkalmas. Dél-koreai források nem zárják ki további rakétatesztek lehetőségét az újév környékén sem.
A rakétakilövés illeszkedik Kim utóbbi hetekben érzékelhetően militarizálódó viselkedésébe: az észak-koreai vezető sorra jelenik meg katonai eseményeken és gazdasági beruházások átadásán, miközben az ország az ötéves fejlesztési terv lezárására és a 2026 elejére tervezett pártkongresszusra készül.
Ezt is ajánljuk a témában
Ez az amerikai elnök második ciklusának első hivatalos útja a Távol-Keleti régióban.
***
Fotó: Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP