Itt az év legidiótább szurkolója – tette miatt akár el is tilthatják a sportolót (VIDEÓ)

Adam Hansen, a profi bringások szakszervezetének (CPA) elnöke a norvég sajtóban kifejezte aggodalmát.

Nagy az esély, hogy pozitív lesz a doppingtesztje.

Nem tudjuk, pontosan mi volt az, de belélegezte. Ha THC-t tartalmazott az anyag, akkor nagy bajban van, hiszen több napig is a szervezetében maradhat. Sajnos mélyeket szívott belőle, így sok kerülhetett a tüdejébe. A saját pályafutásom alatt volt, hogy kannabiszszagot éreztem verseny közben, és nagyon aggódtam a doppingellenőrzés miatt. Nem tudok olyanról, akinek a nézőktől érkező füst vagy gőz miatt lett pozitív a tesztje, de sajnos sosem lehet tudni” – jelentette ki.

Az eurosport.hu szerint a versenyzőtársak közül többen is nyilvánosan idiótának nevezték a hofstadei nézőt, az Alpecin egyik főnöke, Christoph Roodhooft szerint ilyennek sosem szabadna előfordulnia, és az Uno-X norvég versenyzője, Jonas Abrahamsen is kifakadt.

„Ez nagyon nem jó, nincs helye a sportban. Óvatosnak kell lenni, mert nem tudjuk, milyen anyagok kerülhetnek a szervezetünkbe önhibánkon kívül. Ilyenek általában akkor fordulnak elő, amikor a nagy sztárok ennyire felülmúlják a többieket – valószínűleg az emberek féltékenyek és irigyek az eredményekre és a sikerre. Ez nonszensz, és felháborító, hogy így elrontják a dolgokat.”