12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kerékpár videó dopping szurkolók cyclocross Mathieu van der Poel

Itt az év legidiótább szurkolója – tette miatt akár el is tilthatják a sportolót (VIDEÓ)

2025. december 29. 08:06

Pozitív doppingtesztet produkálhat Van der Poel. Méghozzá egy szurkoló miatt.

2025. december 29. 08:06
null

Komoly következményei lehetnek a karácsony előtt rendezett hofstadei cyclocross-versenynek. Az egyik szurkoló direkt belefújta az elektromos cigarettájának a gőzét Mathieu van der Poel arcába, ami ugyan közvetlenül nem hátráltatta a holland sztárt, nagy bajt okozhat számára: Adam Hansen szerint pozitív lehet a doppingtesztje – hívta fel a figyelmet az eurosport.hu.

Egy szurkoló miatt kerülhet bajba Van der Poel
Egy szurkoló miatt kerülhet bajba Van der Poel (Fotó: Nicolas Tucat/AFP, archív)

A szurkoló cselekedete


A cikk szerint a 30 éves Van der Poelt az utóbbi években cyclocrossban és országúton is többször próbálták akadályozni hasonlóan felháborító módon –

  • hol sört öntöttek a nyakába,
  • hol kulaccsal dobták meg őt,
  • hol leköpték,

ám egyik eset sem hátráltatta különösebben a karrierjét. A mostani esetről így nyilatkozott:

Láttam, de nem tudom, hogy szándékos volt-e. Nem igazán zavart. Mindenesetre jobb, mint a sör”

– mondta mosolyogva.

Adam Hansen, a profi bringások szakszervezetének (CPA) elnöke a norvég sajtóban kifejezte aggodalmát.

Nagy az esély, hogy pozitív lesz a doppingtesztje.

Nem tudjuk, pontosan mi volt az, de belélegezte. Ha THC-t tartalmazott az anyag, akkor nagy bajban van, hiszen több napig is a szervezetében maradhat. Sajnos mélyeket szívott belőle, így sok kerülhetett a tüdejébe. A saját pályafutásom alatt volt, hogy kannabiszszagot éreztem verseny közben, és nagyon aggódtam a doppingellenőrzés miatt. Nem tudok olyanról, akinek a nézőktől érkező füst vagy gőz miatt lett pozitív a tesztje, de sajnos sosem lehet tudni” – jelentette ki.

Az eurosport.hu szerint a versenyzőtársak közül többen is nyilvánosan idiótának nevezték a hofstadei nézőt, az Alpecin egyik főnöke, Christoph Roodhooft szerint ilyennek sosem szabadna előfordulnia, és az Uno-X norvég versenyzője, Jonas Abrahamsen is kifakadt.

„Ez nagyon nem jó, nincs helye a sportban. Óvatosnak kell lenni, mert nem tudjuk, milyen anyagok kerülhetnek a szervezetünkbe önhibánkon kívül. Ilyenek általában akkor fordulnak elő, amikor a nagy sztárok ennyire felülmúlják a többieket – valószínűleg az emberek féltékenyek és irigyek az eredményekre és a sikerre. Ez nonszensz, és felháborító, hogy így elrontják a dolgokat.”

Arról egyelőre nincs információ, hogy Van der Poelt tesztelték-e közvetlenül a hofstadei vagy a december 26-i, gaverei verseny után.

Fotó: Nicolas Tucat/AFP

 

