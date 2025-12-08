Ft
12. 08.
hétfő
Ukrajna Brüsszel Amerika orosz-ukrán háború venezuela Marco Rubio

Trump kulcsembere a szőnyeg alá söpörte Zelenszkijt: Amerika figyelme már nem Ukrajnára összpontosul

2025. december 08. 09:40

A Daily Mail úgy tudja, az amerikai külügyminiszter számára egy másik háború vált elsődleges prioritássá, háttérbe szorítva Ukrajnát.

2025. december 08. 09:40
null

Marco Rubio amerikai külügyminiszter látványos diplomáciai üzenetet küldött azzal, hogy távol maradt a NATO külügyminisztereinek brüsszeli tanácskozásától, amelynek központi témája Ukrajna volt.

A Daily Mail értesülései szerint a döntés mögött tudatos politikai stratégia áll: 

Rubio igyekszik eltávolodni az ukrán ügytől és inkább a latin-amerikai térségre, különösen Venezuelára kívánja összpontosítani figyelmét.

A lap forrásai szerint a NATO-szövetségeseket „ledöbbentette” Rubio távolmaradása, hiszen 1999 óta nem fordult elő, hogy amerikai külügyminiszter kihagyjon egy ilyen egyeztetést.

Rubio távolmaradása taktikai döntés lehet. Ha ugyanis részt vett volna a brüsszeli ülésen, nyílt állásfoglalásra kényszerült volna, ami kockázatosnak bizonyulhatott: „ha most egy asztalhoz ülne európai kollégáival, azt kockáztatná, hogy nyilvánosan ellentmondásba keveredik Steven Witkoff és Jared Kushner különmegbízottakkal” – állítja egy európai ügyekben járatos diplomáciai forrás.

Ezt is ajánljuk a témában

Ez a fordulat különösen aggasztó lehet Kijev számára, ahol sokan abban bíztak, hogy Rubio ellensúlyozhatja az oroszok álláspontját a béketárgyalások során.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

***

slavnyy-stalin-zashchiti-nas-ot-yevrosoyuza
2025. december 08. 09:52
semjén zsolt megbaszhatta az unokáját orbán viktorral tarthatott közös origiáján, legalábbis ez a véleményem. szóval nem perelhetnek be, nem kell forrásmegjelölés, sem ami ezt igazolja de. szerintem Orbán viktor megerőszakolta az unokáját semlyén zsolttal együtt egy orgián.
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2025. december 08. 09:46
Ukriland a nyugat Európaiak dolga, pénze, szarik rá
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!