Trump kulcsembere a szőnyeg alá söpörte Zelenszkijt: Amerika figyelme már nem Ukrajnára összpontosul

Marco Rubio amerikai külügyminiszter látványos diplomáciai üzenetet küldött azzal, hogy távol maradt a NATO külügyminisztereinek brüsszeli tanácskozásától, amelynek központi témája Ukrajna volt.
A Daily Mail értesülései szerint a döntés mögött tudatos politikai stratégia áll:
Rubio igyekszik eltávolodni az ukrán ügytől és inkább a latin-amerikai térségre, különösen Venezuelára kívánja összpontosítani figyelmét.
A lap forrásai szerint a NATO-szövetségeseket „ledöbbentette” Rubio távolmaradása, hiszen 1999 óta nem fordult elő, hogy amerikai külügyminiszter kihagyjon egy ilyen egyeztetést.
Rubio távolmaradása taktikai döntés lehet. Ha ugyanis részt vett volna a brüsszeli ülésen, nyílt állásfoglalásra kényszerült volna, ami kockázatosnak bizonyulhatott: „ha most egy asztalhoz ülne európai kollégáival, azt kockáztatná, hogy nyilvánosan ellentmondásba keveredik Steven Witkoff és Jared Kushner különmegbízottakkal” – állítja egy európai ügyekben járatos diplomáciai forrás.
Ez a fordulat különösen aggasztó lehet Kijev számára, ahol sokan abban bíztak, hogy Rubio ellensúlyozhatja az oroszok álláspontját a béketárgyalások során.
