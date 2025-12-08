Trump kulcsembere a szőnyeg alá söpörte Zelenszkijt: Amerika figyelme már nem Ukrajnára összpontosul

Rubio igyekszik eltávolodni az ukrán ügytől és inkább a latin-amerikai térségre, különösen Venezuelára kívánja összpontosítani figyelmét.

A lap forrásai szerint a NATO-szövetségeseket „ledöbbentette” Rubio távolmaradása, hiszen 1999 óta nem fordult elő, hogy amerikai külügyminiszter kihagyjon egy ilyen egyeztetést.

Rubio távolmaradása taktikai döntés lehet. Ha ugyanis részt vett volna a brüsszeli ülésen, nyílt állásfoglalásra kényszerült volna, ami kockázatosnak bizonyulhatott: „ha most egy asztalhoz ülne európai kollégáival, azt kockáztatná, hogy nyilvánosan ellentmondásba keveredik Steven Witkoff és Jared Kushner különmegbízottakkal” – állítja egy európai ügyekben járatos diplomáciai forrás.