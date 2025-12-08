Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Emmanuel Macron Kína Hszi Csin-ping Orbán Viktor EU

Csak ezt nem akarták hallani Brüsszelben: Magyarország lehet a példa mindenkinek az Európai Unióban

2025. december 08. 09:06

Emmanuel Macron Pekingben akarta kioktatni a kínai elnököt, ám egy névtelenséget kérő európai diplomata az mondta, Hszi Csin-ping azt szeretné, ha minden tagállam Magyarország mintáját követné.

2025. december 08. 09:06
null

Emmanuel Macron francia elnök kínai látogatása során hangsúlyozta: az EU-ban egyre nő a félelem, hogy Kína exportorientált gazdasági modellje veszélyezteti az európai ipart.

Macron felszólította Hszi Csin-ping kínai elnököt a kereskedelmi egyensúly javítására és technológiaátadásra

– írja a Financial Times.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor közbelépett: a választásra is hatással lesz, ami az elmúlt hetekben történt Magyarországon

Orbán Viktor közbelépett: a választásra is hatással lesz, ami az elmúlt hetekben történt Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

A cikk szerint egy névtelenséget kérő európai diplomata az mondta, Peking azt szeretné, ha minden tagállam Magyarország mintáját követné Orbán Viktor miniszterelnök Kína-barát politikájával.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Amaury Cornu

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
europész
2025. december 08. 09:29
Sotet buta ez a Mikron.A gall kakas vagy kredli ideje ido elott lejart.A gall nagysaggnak vege van.Hiaba nem akarnak tudomast vennu rola. Ameddig a rengeteg szelfujta bevandorlo szemetet ki nem takarotjak addig ott nem lesz gall nagysag.Tiz vagy husz ev mulva egy zurzavaros kalifatus vagy Isten tudja mifele tarsadalom vegy esetleg hosszantarto polgarhaboru lesz.Majd meglatjuk.Jot nem varhatunk az a biztos
Válasz erre
2
0
nyugalom
2025. december 08. 09:26
Makaron meg az elefant!
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
2025. december 08. 09:26
De, Brüsszelben pont ezt akarták hallani, amivel Mikron fenyeget... Csak nem jött be. Még Merzi próbálkozhat 1et.
Válasz erre
0
0
Bicsike
2025. december 08. 09:25
Ennyi? Valaki azt mondta? Valaki???? Ez ma egy cikket érdemel? Bors szint ez már…
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!