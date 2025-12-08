Világrendszerváltás jön, és a siker kulcsa a semlegesség – kínai politológus a Mandinernek
Milliók tájékozódnak az Eric Li által alapított híroldalról; a politológus most elmondta, hogyan lehet Magyarországnak is nagy szerepe a világban.
Emmanuel Macron Pekingben akarta kioktatni a kínai elnököt, ám egy névtelenséget kérő európai diplomata az mondta, Hszi Csin-ping azt szeretné, ha minden tagállam Magyarország mintáját követné.
Emmanuel Macron francia elnök kínai látogatása során hangsúlyozta: az EU-ban egyre nő a félelem, hogy Kína exportorientált gazdasági modellje veszélyezteti az európai ipart.
Macron felszólította Hszi Csin-ping kínai elnököt a kereskedelmi egyensúly javítására és technológiaátadásra
– írja a Financial Times.
A cikk szerint egy névtelenséget kérő európai diplomata az mondta, Peking azt szeretné, ha minden tagállam Magyarország mintáját követné Orbán Viktor miniszterelnök Kína-barát politikájával.
Ezt is ajánljuk a témában
Milliók tájékozódnak az Eric Li által alapított híroldalról; a politológus most elmondta, hogyan lehet Magyarországnak is nagy szerepe a világban.
Nyitókép: AFP/Amaury Cornu
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.