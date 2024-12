Világrendszerváltás jön, és a siker kulcsa a semlegesség – kínai politológus a Mandinernek

Decebmer 13-án tartották a Nemzeti Múzeumban A Magyar Külügyi Intézet (MKI) és az Observer Research Foundation konferenciáját. Az esemény célja az volt, hogy Magyarország erős intézményi kapcsolatokat építsen ki a globális dél szereplőivel, ezen belül is a dél- és délkelet-ázsiai régió országaival. Magyarország vezető szerepet kíván betölteni abban, hogy a globális dél hangjának közvetítője legyen a nyugati világban és az Európai Unióban. A Budapest Global Dialogue című rendezvényen több világszerte is elismert szakértő is részt vett. Magyarországról, valamint arról, hogy milyen tanulságokat lehet levonni a 2024-es évből és mi vár Kínára a következő évben, Eri Li-t a Guancha.cn nevű kínai híroldal alapítóját kérdeztük.

A Guancha.cn (kínaiul: 观察者网; jelentése: megfigyelni) egy sanghaji székhelyű kínai híroldal, amelyet Eric Li, a Stanfordon végzett kockázati tőke befektető és a Fudan Egyetem politológusa alapított. Elsősorban a nemzetközi hírekre és ügyekre összpontosít, emellett a gazdasági kérdésekre is. A híroldalnak havonta mintegy 12 millió olvasója van.

***

Az idei év igencsak mozgalmas volt a világpolitikában, ön szerint mi volt Kínára a legfontosabb tanulság 2024-ben?

Úgy gondolom, hogy a legfontosabb tanulság Kína számára az, hogy

a globális környezet drámaian megváltozik.

Tudja, Kína az elmúlt néhány évtizedben a globalizáció révén a világrendszer egyik fő résztvevőjévé vált. Most viszont azt látjuk, hogy ennek a világrendszernek egyszerre több dimenziója is felborul. Ez egyrészt aláássa az eddigi világrendszer vezető hatalmának, az Egyesült Államoknak a vezető szerepét.

Úgy gondolom tehát, hogy a legnagyobb tanulság Kína számára az, hogy mindenekelőtt saját magára kell támaszkodnia számos stratégiai szükségleteit tekintve. De a második az,

hogyan találjuk meg a globalizáció folytatásának az útját.

Mert ez az, ami kritikus értéket képvisel Kína további fejlődése szempontjából.