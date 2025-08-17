Ft
08. 17.
vasárnap
Európa Brüsszel nyugat Európai Unió

Három friss szög az EU koporsójában

2025. augusztus 17. 17:02

A kontinens vezetőinek hiányzik a józan esze, a politikai realitásérzéke és a hitelessége.

2025. augusztus 17. 17:02
Jeszenszky Zsolt
Jeszenszky Zsolt
Magyar Nemzet

„Szándékosan, irányítottan vezetik Európát, az egész judeo-hellén-keresztény kultúrát a megsemmisülésbe, vagy simán csak ennyire ostobák, buták az Európai Unió vezetői? Kétségkívül kecsegtető volna az első lehetőségre tippelni, teret engedve mindenféle, nem is annyira elrugaszkodott összeesküvés-elméletnek, ám mégis inkább az utóbbi a valószínű: ezek tényleg ennyire hülyék.

Persze ennek számos jelét régóta látjuk már. A tömeges migráció támogatása, a problémák szőnyeg alá söprése, a kritikus hangok stigmatizálása, ellehetetlenítése… Ezeket évek óta tapasztaljuk, sokszor a saját bőrünkön. Az ukrán háború finanszírozásában vállalt dicstelen szerep, a patologikus moralizálás, a geopolitikai realitások figyelmen kívül hagyása, az országok saját lakosságával való szembefordulás mind a brüsszeli központ, mind az egyes kormányok részéről... Ezek az egyszerre katasztrofális és felháborító megnyilvánulások is évek óta velünk vannak.

Az elmúlt körülbelül egy hónap során azonban zsinórban hozott három olyan döntést az unió, amelyekkel önmagukban is lábon lőtte volna magát. Így együtt a hárommal pedig végképp.

Sajnos tényleg megállapíthatjuk most már nemcsak azt, amit régóta mondanak a józanul gondolkodók, hogy az Európai Unió a saját sírját ássa; hanem azt is, hogy elővették a koporsót, és kinyitották a halott számára. Aki mutat még ugyan életjeleket, akár még állítja is magáról, hogy köszöni, jól van, de közben karikásak a szemei, sápadt, köhög, prüszköl.

Talán még meg is lehetne gyógyítani, de ehelyett inkább mérget itatnak vele, amitől aztán hamarosan valóban kimúlik. Így be lehet majd tuszkolni a koporsóba. Mindazok nagy megelégedésére, akik finanszírozzák ezeket az ócska, macskajancsi bábfigurákat Brüsszelben meg Strasbourgban.”

Nyitókép: AFP/FREDERICK FLORIN 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

mango5
2025. augusztus 17. 18:59
Ez a bazar sor gyorsabban el fog tunni a tortenelem sullyesztojeben mint sokan gondolnak. Ennel kemeny birodalmakat is elsodort az idok folyama mar... Szegyen ez emberek amit az eu vezetese produkal.
k
2025. augusztus 17. 18:02
" A kontinens (EU) vezetőinek hiányzik a józan esze, a politikai realitásérzéke és a hitelessége"???? A fentiek alapján egyértelmű a HUXIT, az EU-ból való kilépés.....: Miért nem történik HUXIT?????? Az aberrált nemnormális EU így is, úgyis ELLENSÉG.
ihavrilla
2025. augusztus 17. 18:00
OK!
iceman-982
2025. augusztus 17. 17:34
Jól írsz, Jeszy. Kíváncsian várom, az Agyhalottak Társasága mennyit fog fel belőle.
