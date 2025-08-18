„Donald Trump támogatottsága látványosan megugrott, miután csúcstalálkozót tartott Vlagyimir Putyinnal. Az InsiderAdvantage felmérése szerint már a választók 54%-a támogatja az elnököt, szemben a 44%-os elutasítottsággal – ez +10 pontos javulás az előző hónaphoz képest.

Miközben a balliberális médiumok és politikusok bírálták Trumpot a találkozó miatt, úgy tűnik, a választók értékelik, hogy az amerikai elnök a béke érdekében tesz erőfeszítéseket. A tanulság Európa számára is világos: a béke népszerű — a háborúpárti politika nem.”