béke Donald Trump Vlagyimir Putyin

Donald Trump támogatottsága látványosan megugrott, miután csúcstalálkozót tartott Vlagyimir Putyinnal

2025. augusztus 18. 21:02

A tanulság Európa számára is világos: a béke népszerű — a háborúpárti politika nem.

2025. augusztus 18. 21:02
Orbán Balázs
Orbán Balázs
„Donald Trump támogatottsága látványosan megugrott, miután csúcstalálkozót tartott Vlagyimir Putyinnal. Az InsiderAdvantage felmérése szerint már a választók 54%-a támogatja az elnököt, szemben a 44%-os elutasítottsággal – ez +10 pontos javulás az előző hónaphoz képest.

Miközben a balliberális médiumok és politikusok bírálták Trumpot a találkozó miatt, úgy tűnik, a választók értékelik, hogy az amerikai elnök a béke érdekében tesz erőfeszítéseket. A tanulság Európa számára is világos: a béke népszerű — a háborúpárti politika nem.”

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

2025. augusztus 18. 22:34
Pszichopeti koporsójába is veri rendesen a szöget a békefolyamat, és a marhája még rá is tesz egy lapáttal, hogy az orosz nagykövettel izmozik.
massivement-3
2025. augusztus 18. 22:21
Egyszer a románok is így fognak egyezkedni a Tiszántúlról, ami ősi dák föld "lesz". "Ilyen a béke!"
Reszelő Aladár
2025. augusztus 18. 21:17
Ha pedig azt nézzük, hogy egy politikusnak valójában a népszerűsége a legfontosabb, akkor pláne jó húzás volt. Amúgy nincs ok kételkedni abban, hogy ne akarná megoldani ezt a helyzetet is. A domináns vezetők sajátja, hogy pozícióba kerülve szeretnek minél szélesebb körben megváltoztatni dolgokat. Nem mindig a szükség, inkább a kézlenyomat miatt. Trump a világ legnagyobb hatalmú vezetője. Pont ő ne akarna az egész világrenden változtatni?
