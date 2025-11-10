Erre a térképre nem számíthatott Magyar Péter: kiderült, miért vezetné vakvágányra Magyarországot

„A Tisza Párt szerint akkor jó egy országban élni, ha ott nincsenek nagyon gazdag emberek. De ha rápillantasz erre a térképre, valami nagyon nem stimmel ezzel a logikával” – mutatott rá a Facebook-oldalán Sebestyén Géza.

„A világ ultravagyonosainak (azaz akiknek legalább 30 millió dollárjuk van) többsége az USA-ban, Kínában, Németországban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban él.

Jellemzően azokban az országokban, ahová a legtöbb magyar fiatal is szívesen kiköltözne.

Az Egyesült Államokban több mint 225 ezer ilyen ember él. Németországban közel 29 ezer, az Egyesült Királyságban 23 ezer, Franciaországban pedig majdnem 25 ezer ultramilliomos lakik. Ezek az országok nem azért vonzóak, mert nincsenek gazdagok, hanem pontosan azért, mert rengetegen tudtak ott meggazdagodni.