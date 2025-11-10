Ft
Erre a térképre nem számíthatott Magyar Péter: kiderült, miért vezetné vakvágányra Magyarországot

2025. november 10. 13:50

„Ha rápillantasz erre a térképre, valami nagyon nem stimmel a Tisza Párt logikájával” – mutatott rá Sebestyén Géza.

2025. november 10. 13:50
null

„A Tisza Párt szerint akkor jó egy országban élni, ha ott nincsenek nagyon gazdag emberek. De ha rápillantasz erre a térképre, valami nagyon nem stimmel ezzel a logikával” – mutatott rá a Facebook-oldalán Sebestyén Géza.

„A világ ultravagyonosainak (azaz akiknek legalább 30 millió dollárjuk van) többsége az USA-ban, Kínában, Németországban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban él.

Jellemzően azokban az országokban, ahová a legtöbb magyar fiatal is szívesen kiköltözne.

Az Egyesült Államokban több mint 225 ezer ilyen ember él. Németországban közel 29 ezer, az Egyesült Királyságban 23 ezer, Franciaországban pedig majdnem 25 ezer ultramilliomos lakik. Ezek az országok nem azért vonzóak, mert nincsenek gazdagok, hanem pontosan azért, mert rengetegen tudtak ott meggazdagodni.

A vagyonos réteg nem elnyomja a társadalmat, hanem motorja a gazdaságnak, munkahelyek és innováció forrása.

Dél-Korea és Észak-Korea közötti különbség mindent elmond. Az egyikben több ezer ultravagyonos ember él, a másikban gyakorlatilag nulla. Melyikben szeretnél te élni? A Tisza vagyonadója jól hangzik, amíg az ember nem nézi meg, hol élnek a világ leggazdagabbjai. Mert a valóság az, hogy ahol sok a gazdag, ott általában jó élni, fejlődik a gazdaság, és az átlagpolgár is jobban jár. Talán nem a gazdagok számát kéne csökkenteni, hanem az esélyt növelni, hogy minél többeknek sikerülhessen közéjük kerülni”fogalmazott a közgazdász.

Összesen 32 komment

nyugalom
2025. november 10. 16:27
Ez a lakkozott taraju barom.
tapir32
2025. november 10. 16:08
Magyar Péter mondjon le az EP képviselőségről! Magyar Péter mondjon le a pártelnökségről! Magyar Pétert távozzon a közéletből! Magyar Péter vállalja a szavaiért és tetteiért a felelősséget! Ne bújjon Weber szoknyája mögé, legyen férfi!
lyon-v-2
2025. november 10. 15:32
„A Tisza Párt szerint akkor jó egy országban élni, ha ott nincsenek nagyon gazdag emberek." Mondja, mondják pont azok... Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű.... Képmutató banda. Na el lehet menni a büdös ......ba. Lapozzunk.
cinkegolyó
2025. november 10. 15:32
Te mi vagy poloskás, szegény ember? A bennfentes banki ügyleteken kerestél majd 200 milliót, a Fideszes korodban kerestél vagy 300 milliót azzal, hogy te voltál Vargáné lógós állásokban. Most tsz elnökként mennyi vándorol a kis tökös zsebeidbe a tagdíjakból, könyvekből meg a bóvlijaid vásárlóitól?!
