Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kkv Széchenyi Kártya Program ipar hitel

Bevált Orbán mesterterve: ekkora sikerre nyáron még a miniszterelnök sem számíthatott

2025. november 10. 12:01

Elképesztő számokat közöltek.

2025. november 10. 12:01
null

Soha nem látott roham indult az új, fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelekért: a Széchenyi Kártya Program hét terméke esetén egyetlen hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett – közölte hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A kedvezményes konstrukció újraindította a vállalati hitelezést, rekord szintre emelve a hitelkeresletet.

Éves összehasonlításban az igénylések száma több mint kétszeresére, összegben pedig háromszorosára nőtt a 2024 októberi adathoz viszonyítva – összegezte a minisztérium.

A kormány azonban itt nem áll meg: a hazai kkv-k beruházásainak támogatása, termelékenységük növelése és méretugrásuk elősegítése érdekében megduplázza a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, továbbá elindítja az 1+1 Program második ütemét – írták.

Emlékeztettek: a kormány október 6-án vezette be a fix 3 százalékos kkv hitelt, amelynek hatására soha nem látott roham indult az új, kedvezményes kamatozású vállalkozói hitelekért:

a Széchenyi Kártya Program hét terméke esetén egyetlen hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett. Éves összehasonlításban az igénylések száma több mint kétszeresére, összegben pedig háromszorosára nőtt a 2024 októberi adathoz viszonyítva.

A közlemény idézte Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkárt, aki hangsúlyozta: a kormány által biztosított 3 százalékos támogatott kamat lehetőséget ad arra, hogy a cégek olcsóbb forrással finanszírozzák forgóeszköz- és működési igényeiket, miközben javítják cash-flow helyzetüket és csökkentik finanszírozási kockázataikat.

A fix 3 százalékos kkv hitel indulását követő 18 munkanap alatt 240 milliárd forint értékben érkezett be likviditási típusú hiteltermékre igénylés, ami több mint eddig bármelyik hónapban.

Komoly eredmény az is, hogy a likviditási hitelek iránti kereslet nem csökkentette érdemben a beruházási hitelek iránti igényt. Ezt mutatja, hogy a hónap során 1200 beruházási hiteligénylést regisztráltak a KAVOSZ irodák 38 milliárd forint értékben, ami mind darabszámban, mind értékben 70 százalékkal múlja felül az egy évvel korábbi adatot.

Az NGM hozzátette, abban is rekordot döntött a fix 3 százalékos vállalkozói hitel bevezetése, hogy drasztikusan megugrott az átlagos hiteligény összege. A friss igényléseknél a Széchenyi Kártya MAX+ átlagos hitelösszege meghaladta a 65 millió forintot – míg a korábbi hónapokban nem volt példa arra, hogy 52 millió forint fölötti összeget igényeltek volna a vállalkozások. A Széchenyi Kártya Max+ konstrukcióban az eddigi igénylések átlagos összege 45 millió forint volt, vagyis a vállalkozások a kamatcsökkentés hatására több mint 40 százalékkal magasabb hiteligényt támasztottak – közölte az NGM.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Armend NIMANI / AFP

(MTI)

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
•••
2025. november 10. 13:03 Szerkesztve
Ugyanolyan kapkodas van mint szarcsanyi idejen, amikor rottyon volt a ciganyputri, akarcsak most Meg se tudom szamolni mar: unortodox gazdasagpolitika, kanyarban elozes, nindzsakormany, ausztria utolerese, digitalis harc, repulorajt Aztan a valosagban meg az utolso balkani putrifeszkekkel versenyez a magyar gazdasag
Válasz erre
0
4
nogradi
2025. november 10. 13:01
A repülőrajt is hogy bejött. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
3
states-2
2025. november 10. 12:58
A kommunista csürhét szerte a világon, de leginkább itthon és Brüsszelben az agyvérzés kerülgeti. Ez mindennél jobban bizonyítja a találkozó sikerét.
Válasz erre
5
0
SzkeptiKUSS
2025. november 10. 12:39
Mehetsz a francba "adadadadadogós" Küzdhetsz "Mon Petikéért", akkor kúrtok rá igazán, ha nyernétek. Nem boncolgatom a teljes eredményt, csak kiragadok egyet. Magyarország elektromos energia igénye 10 év alatt közel megduplázódik. Orbán ezt védi ki a moduláris atomerőművekkel. Ha e mögé hitel kell, azt akkor is megéri, mert gazdaságfejlesztésnek számít. Amit ti akartok, Ukrajna évi 100 milliárd eurós támogatásával, az ránk vetítve évi 2 milliárd mínusz amiért semmit nem kapsz, akarom mondani, de, sokkal szarabbul élhetsz.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!