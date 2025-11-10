Bevált Orbán mesterterve: ekkora sikerre nyáron még a miniszterelnök sem számíthatott

Soha nem látott roham indult az új, fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelekért: a Széchenyi Kártya Program hét terméke esetén egyetlen hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett – közölte hétfői közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A kedvezményes konstrukció újraindította a vállalati hitelezést, rekord szintre emelve a hitelkeresletet.

Éves összehasonlításban az igénylések száma több mint kétszeresére, összegben pedig háromszorosára nőtt a 2024 októberi adathoz viszonyítva – összegezte a minisztérium.

A kormány azonban itt nem áll meg: a hazai kkv-k beruházásainak támogatása, termelékenységük növelése és méretugrásuk elősegítése érdekében megduplázza a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, továbbá elindítja az 1+1 Program második ütemét – írták.