Több mint ezer milliárd forinttal támogatja a kormány a kkv-kat – és ez még nem minden

Egyetlen célunkról sem mondunk le – Nagy Márton a Mandinernek
Milyen évet zárt a magyar gazdaság és milyenek a kilátások 2026-ra? Többek között erről kérdeztük Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert év végi interjúnkban.
Jövőre a bombasikernek bizonyuló Demján Sándor Program további kiterjesztése várható.
Kézzelfogható segítséget kapnak a kkv-k, meghaladja az ezer milliárd forintot a Demján Sándor Program segítségével indított beruházások értéke – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) hétfőn.
A közlemény szerint
több tízezer vállalkozás jutott forráshoz, az elindított beruházásaik összértéke meghaladja az ezer milliárd forintot, és érdemben erősödött a magyar kkv-k versenyképessége – 2025-ben ezek a legfontosabb eredményei a Demján Sándor Programnak.
A program indulása óta közel 30 ezer vállalkozás igényelt támogatást vagy finanszírozást, közülük több mint 23 ezer már meg is kapta a forrásokat, és megkezdhette beruházásait. A megvalósuló fejlesztések összértéke meghaladja az 1100 milliárd forintot, amellyel a Demján Sándor Program az elmúlt időszak egyik legátfogóbb gazdaságfejlesztési eszközévé vált – írták.
A háború okozta gazdasági bizonytalanságok közepette a kormány elsődleges célja a stabil, kiszámítható finanszírozás biztosítása volt a magyar vállalkozások számára. A 8+1 elemből álló program tőkefinanszírozást, kedvezményes hiteleket, vissza nem térítendő támogatásokat, digitalizációs és exportösztönző eszközöket, valamint adminisztrációcsökkentést kínál. A program keretében több mint 1400 milliárd forint jut a gazdaságba, amelynek jelentős része már megérkezett a vállalkozásokhoz. A Demján Sándor Tőkeprogramban eddig 137 pozitív befektetési döntés született, 27 milliárd forint értékben – tették hozzá.
A beruházások élénkítését szolgálja az októberben bevezetett fix 3 százalékos kamatozású kkv-hitel is. A kedvező feltételek rövid idő alatt jelentősen növelték a hitelkeresletet: a konstrukció bevezetése óta több mint 16 ezer kkv igényelt hitelt, 880 milliárd forint összértékben
– hangsúlyozza az NGM.
Az 1+1 KKV Beruházás-élénkítő támogatási program első ütemében csaknem 1400 vállalkozás részesült 108 milliárd forint támogatásban. A kiemelkedő érdeklődés miatt a kormány 20 milliárd forintos kerettel elindította a program második ütemét is a vidéki vállalkozások eszközberuházásainak támogatására.
A Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja program keretében eddig több mint 6000 vállalkozás kapott támogatást; a második szakasz 1 milliárd forintos kerettel indult el – írták.
Az exportpiacokra lépést segítő exportösztönző hitelprogramok kerete 700 milliárd forintra bővült, ennek több mint 80 százalékát már leszerződték, és 310 milliárd forintot folyósítottak a vállalkozásoknak – tették hozzá.
Az uniós forrásokból finanszírozott kkv-fejlesztési programoknál az 534 milliárd forintos keretből eddig 60 milliárd forintot ítéltek oda, további 44 milliárd forintnyi igény elbírálása folyamatban van.
A kormány az idei eredményekre építve 2026-ban is fenntartja és továbbfejleszti a Demján Sándor Programot, hozzájárulva a magyar gazdaság tartós növekedéséhez és a hazai vállalkozások megerősödéséhez.
Ezt erősíti a közelmúltban bejelentett 11 pontos, 80-90 milliárd forintos adócsökkentési és adminisztrációs könnyítési program is, amely tovább javítja a kkv-k versenyképességét – közölte az NGM.
