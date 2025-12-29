Több mint ezer milliárd forinttal támogatja a kormány a kkv-kat – és ez még nem minden

A háború okozta gazdasági bizonytalanságok közepette a kormány elsődleges célja a stabil, kiszámítható finanszírozás biztosítása volt a magyar vállalkozások számára. A 8+1 elemből álló program tőkefinanszírozást, kedvezményes hiteleket, vissza nem térítendő támogatásokat, digitalizációs és exportösztönző eszközöket, valamint adminisztrációcsökkentést kínál. A program keretében több mint 1400 milliárd forint jut a gazdaságba, amelynek jelentős része már megérkezett a vállalkozásokhoz. A Demján Sándor Tőkeprogramban eddig 137 pozitív befektetési döntés született, 27 milliárd forint értékben – tették hozzá.

A beruházások élénkítését szolgálja az októberben bevezetett fix 3 százalékos kamatozású kkv-hitel is. A kedvező feltételek rövid idő alatt jelentősen növelték a hitelkeresletet: a konstrukció bevezetése óta több mint 16 ezer kkv igényelt hitelt, 880 milliárd forint összértékben

– hangsúlyozza az NGM.

Az 1+1 KKV Beruházás-élénkítő támogatási program első ütemében csaknem 1400 vállalkozás részesült 108 milliárd forint támogatásban. A kiemelkedő érdeklődés miatt a kormány 20 milliárd forintos kerettel elindította a program második ütemét is a vidéki vállalkozások eszközberuházásainak támogatására.

A Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja program keretében eddig több mint 6000 vállalkozás kapott támogatást; a második szakasz 1 milliárd forintos kerettel indult el – írták.