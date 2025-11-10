Ft
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
olaj Magyarország Ukrajna Barátság kőolajvezeték Donald Trump Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Zelenszkij begőzölt: már a hadsereget is bevetné Magyarország ellen, hogy elérje a célját

2025. november 10. 10:39

Miután Orbán Viktor Washingtonban szankciómentességet ért el Donald Trumpnál, az ukrán elnök azt üzente, talál majd megoldást arra, hogy ne juthasson orosz olaj Magyarországra.

2025. november 10. 10:39
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal fenyegette meg Magyarországot, hogy „utakat talál”, hogy ne jusson orosz olaj Európába, miután Orbán Viktor szankciómentességet ért el Donald Trumpnál a washingtoni tárgyalások során – írja a Die Weltwoche.

A cikk kiemeli:

Ukrajna hadserege már korábban is támadta a Barátság kőolajvezetéket, amit nemzetközi jogászok háborús cselekménynek minősítenének.

Zelenszkij egyébként azzal is megvádolta Orbánt, hogy Ukrajna helyett kizárólag a saját érdekeit nézi. 

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Összesen 49 komment

Fireworks
2025. november 10. 12:37
"Zelenszkij egyébként azzal is megvádolta Orbánt, hogy Ukrajna helyett kizárólag a saját érdekeit nézi. " Ez egy méretes megállapítás ettől a f..szjankótól. Mégis mi a lófüttyfenét kellene védenie a magyar miniszterelnöknek, ha nem a saját hazáját. Azért választották meg. Jó, hogy nem az ukrán cirkuszi bohóc érdekében tesz bármit is.
Válasz erre
8
0
esvany-0
2025. november 10. 12:34
Az ostoba zenebohóc még nem jött rá, hogy nekik fizetünk (felemelt) tranzitdíjat, amikor orosz olajat veszünk? Miért akarja maga alatt vágni a fát?
Válasz erre
6
0
zsuzsa-963
2025. november 10. 12:30
*elenszkijnek teljesen igaza van, Orbánnak csak a magyar nemzeti érdeket kell néznie és nem a kazárt.
Válasz erre
2
0
Ehetős Odó
•••
2025. november 10. 12:19 Szerkesztve
Remélem erőst, hogy a Főni nemcsak pénzügyi védelmi egyezményt kötött Trumppal. Hanem egy olyat is, amelyet ugyan nem vernek nagydobra, de legalább ilyen fontos: egy katonai védelmit is. Erre nagy szükség van a rohadt, agresszív hohol maffiaállam szomszédságában - és ahogy a Főnit ismerjük, biztosan erre is van terve, A, B, C és a további verziókra is.
Válasz erre
11
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!