Zelenszkij begőzölt: már a hadsereget is bevetné Magyarország ellen, hogy elérje a célját

Nem így akarta: Zelenszkij olyannal vádolta Orbánt, amivel választást lehet nyerni Magyarországon
A nagy nemzetközi lapok is ítéletet mondtak a washingtoni eseményekről.
Miután Orbán Viktor Washingtonban szankciómentességet ért el Donald Trumpnál, az ukrán elnök azt üzente, talál majd megoldást arra, hogy ne juthasson orosz olaj Magyarországra.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal fenyegette meg Magyarországot, hogy „utakat talál”, hogy ne jusson orosz olaj Európába, miután Orbán Viktor szankciómentességet ért el Donald Trumpnál a washingtoni tárgyalások során – írja a Die Weltwoche.
A cikk kiemeli:
Ukrajna hadserege már korábban is támadta a Barátság kőolajvezetéket, amit nemzetközi jogászok háborús cselekménynek minősítenének.
Zelenszkij egyébként azzal is megvádolta Orbánt, hogy Ukrajna helyett kizárólag a saját érdekeit nézi.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
