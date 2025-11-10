Zelenszkij begőzölt: már a hadsereget is bevetné Magyarország ellen, hogy elérje a célját

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azzal fenyegette meg Magyarországot, hogy „utakat talál”, hogy ne jusson orosz olaj Európába, miután Orbán Viktor szankciómentességet ért el Donald Trumpnál a washingtoni tárgyalások során – írja a Die Weltwoche.

A cikk kiemeli:

Ukrajna hadserege már korábban is támadta a Barátság kőolajvezetéket, amit nemzetközi jogászok háborús cselekménynek minősítenének.

Zelenszkij egyébként azzal is megvádolta Orbánt, hogy Ukrajna helyett kizárólag a saját érdekeit nézi.