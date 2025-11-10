Ft
11. 10.
hétfő
Ukrajna Magyarország olajimport Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Nem így akarta: Zelenszkij olyannal vádolta Orbánt, amivel választást lehet nyerni Magyarországon

2025. november 10. 09:45

Az ukrán elnök amiatt kritizálja a magyar kormányfőt, hogy Kijev helyett Budapest érdekeit nézi – ez viszont jövő áprilisban fontos szempont lehet a választásokon.

2025. november 10. 09:45
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismételten felszólította az európai országokat, hogy szüntessék meg az orosz olajimportot, külön kiemelve Magyarországot, amely továbbra is a Barátság vezetéken keresztül kapja az orosz kőolajat – írja a FAZ.

A lap beszámolója alapján

Zelenszkij elsősorban amiatt kritizálja a magyar miniszterelnököt, mert kizárólag a saját érdekeit nézi.

Csakhogy az ukrán elnök elfelejti, hogy ha Orbán Viktor valóban csak a saját, azaz Magyarország érdekeit nézi, és nem Ukrajna kedve szerint cselekszik, az a választók szemében vélhetően plusz pont lesz a jövő áprilisi választásokon. A nemzetközi lapok mindenesetre egyértelműen azt állítják, hogy a kormányfő nagy győzelmet aratott Washingtonban.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

XTRO
2025. november 10. 13:23
Felháborító ez a viselkedés…. micsoda arcátlanság , hogy a magyar érdekeket képviseli a magyar miniszterelnök . Hajrá Magyarország ! 26-ban újabb 2/3 !!
Válasz erre
0
0
No comment no cry
2025. november 10. 12:33
Mintha Zelenszkij nem a saját érdekeit nézné a háború elnyújtásával, a lejárt mandátumához való ragaszkodással, a hatalmára veszélyes vezetők (pl. Zalujzsnij) eltávolításával.
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. november 10. 11:47
Nem mindenki ukrán felszopó csicska...aztán nehogy valamelyik testőröd lőjön tarkón...
Válasz erre
5
0
nyafika
2025. november 10. 11:46
Kijev érdekei? Az meg mi a lófesz, te büdös ukrán náci? Mínusz 20 fokban tudjál szarni egy bombatölcsérben? Le van szarva a pofád...
Válasz erre
8
0
