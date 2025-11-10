Nem így akarta: Zelenszkij olyannal vádolta Orbánt, amivel választást lehet nyerni Magyarországon

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismételten felszólította az európai országokat, hogy szüntessék meg az orosz olajimportot, külön kiemelve Magyarországot, amely továbbra is a Barátság vezetéken keresztül kapja az orosz kőolajat – írja a FAZ.

A lap beszámolója alapján

Zelenszkij elsősorban amiatt kritizálja a magyar miniszterelnököt, mert kizárólag a saját érdekeit nézi.

Csakhogy az ukrán elnök elfelejti, hogy ha Orbán Viktor valóban csak a saját, azaz Magyarország érdekeit nézi, és nem Ukrajna kedve szerint cselekszik, az a választók szemében vélhetően plusz pont lesz a jövő áprilisi választásokon. A nemzetközi lapok mindenesetre egyértelműen azt állítják, hogy a kormányfő nagy győzelmet aratott Washingtonban.