Nem így akarta: Zelenszkij olyannal vádolta Orbánt, amivel választást lehet nyerni Magyarországon

Magyarország legnagyobb kritikusa is belátta: Orbán Viktor óriási győzelmet aratott
Megvédte a rezsicsökkentést Washingtonban.
Az ukrán elnök amiatt kritizálja a magyar kormányfőt, hogy Kijev helyett Budapest érdekeit nézi – ez viszont jövő áprilisban fontos szempont lehet a választásokon.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ismételten felszólította az európai országokat, hogy szüntessék meg az orosz olajimportot, külön kiemelve Magyarországot, amely továbbra is a Barátság vezetéken keresztül kapja az orosz kőolajat – írja a FAZ.
A lap beszámolója alapján
Zelenszkij elsősorban amiatt kritizálja a magyar miniszterelnököt, mert kizárólag a saját érdekeit nézi.
Csakhogy az ukrán elnök elfelejti, hogy ha Orbán Viktor valóban csak a saját, azaz Magyarország érdekeit nézi, és nem Ukrajna kedve szerint cselekszik, az a választók szemében vélhetően plusz pont lesz a jövő áprilisi választásokon. A nemzetközi lapok mindenesetre egyértelműen azt állítják, hogy a kormányfő nagy győzelmet aratott Washingtonban.
Ezt is ajánljuk a témában
Megvédte a rezsicsökkentést Washingtonban.
Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Kapcsolódó vélemény
Rákos beteg? Jöjjön vissza jövő ősszel. Államadósság? Pörög fölfelé. Gyermekvállalási kedv? Csökken tovább.