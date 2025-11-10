Ft
rezsicsökkentés bloomberg Brüsszel Washington Magyarország Donald Trump Orbán Viktor

Magyarország legnagyobb kritikusa is belátta: Orbán Viktor óriási győzelmet aratott

2025. november 10. 09:22

Még a szélsőségesen kormányellenes Bloomberg szerint is nagy diplomáciai siker, hogy a magyar miniszterelnök megvédte a rezsicsökkentést Washingtonban.

2025. november 10. 09:22
null

Donald Trump szankciómentessége Orbán Viktor számára nagy diplomáciai siker – írja a Bloomberg, amely alapesetben hétről hétre kormányellenes cikkekkel szórakoztatja olvasóit.

A portál megjegyzi,

a döntés hátterében Orbán és Trump ideológiai szövetsége áll, miközben az amerikai elnök nyilvánosan méltatta Orbánt vezetői teljesítményéért és támogatását fejezte ki újraválasztása mellett.

Eközben a L'Osservatore Romano rámutat, hogy Trump engedményével Orbán politikai előnyt szerezhet hazai riválisaival és Brüsszellel szemben is, a megállapodás ugyanis fényes politikai siker a magyar miniszterelnöknek a választások előtt.

Francesca Rivafinoli

Mandiner

Idézőjel

Na jó: akkor nézzük meg Magyar Péter nagy kedvencét, Lengyelországot, ahol „jól választottak" – és ezért „megnyíltak a brüsszeli pénzcsapok"

Rákos beteg? Jöjjön vissza jövő ősszel. Államadósság? Pörög fölfelé. Gyermekvállalási kedv? Csökken tovább.

 

makapaka2
2025. november 10. 11:25
De Pöti azt mondta, hogy ő jövőre mindent megváltozat Trump elnök úrral!
you-brought-2-too-many
2025. november 10. 10:33
"és támogatását fejezte ki újraválasztása mellett." Most akkor mégsem az van h a Fidesz nem tudta elérni h Trump kiálljon mellette a Pöti ellenében?! MP1F
Galerida
2025. november 10. 10:01
Az biztos, hogy a Bloomberg nem teszi ki az ablakba, amit ezért az aljas árulásért Pétertől kapnak! Még az is lehet, hogy bepanaszolja őket szeretett Gyuri bátyánknál!
muanyag-tojas-23
2025. november 10. 10:00
Ideológiai szövetség? Így hívják nyugaton azt, ami nálunk a józan ész politikája.
