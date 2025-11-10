Magyarország legnagyobb kritikusa is belátta: Orbán Viktor óriási győzelmet aratott

Donald Trump szankciómentessége Orbán Viktor számára nagy diplomáciai siker – írja a Bloomberg, amely alapesetben hétről hétre kormányellenes cikkekkel szórakoztatja olvasóit.

A portál megjegyzi,

a döntés hátterében Orbán és Trump ideológiai szövetsége áll, miközben az amerikai elnök nyilvánosan méltatta Orbánt vezetői teljesítményéért és támogatását fejezte ki újraválasztása mellett.

Eközben a L'Osservatore Romano rámutat, hogy Trump engedményével Orbán politikai előnyt szerezhet hazai riválisaival és Brüsszellel szemben is, a megállapodás ugyanis fényes politikai siker a magyar miniszterelnöknek a választások előtt.