Magyarország legnagyobb kritikusa is belátta: Orbán Viktor óriási győzelmet aratott

A hét utolsó napján is Orbán Viktor és szövetségesei uralták a hazai és nemzetközi híreket.
Még a szélsőségesen kormányellenes Bloomberg szerint is nagy diplomáciai siker, hogy a magyar miniszterelnök megvédte a rezsicsökkentést Washingtonban.
Donald Trump szankciómentessége Orbán Viktor számára nagy diplomáciai siker – írja a Bloomberg, amely alapesetben hétről hétre kormányellenes cikkekkel szórakoztatja olvasóit.
A portál megjegyzi,
a döntés hátterében Orbán és Trump ideológiai szövetsége áll, miközben az amerikai elnök nyilvánosan méltatta Orbánt vezetői teljesítményéért és támogatását fejezte ki újraválasztása mellett.
Eközben a L'Osservatore Romano rámutat, hogy Trump engedményével Orbán politikai előnyt szerezhet hazai riválisaival és Brüsszellel szemben is, a megállapodás ugyanis fényes politikai siker a magyar miniszterelnöknek a választások előtt.
