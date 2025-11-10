Orbán Viktor sikere végigsöpört Európán, Olaszországtól Ausztriáig ezt várják az emberek

Töretlen Orbán Viktor patrióta politikájának a sikere, a hazai és nemzetközi sajtó még vasárnap is a magyar miniszterelnök washingtoni látogatásáról és a Donald Trumppal kötött történelmi megállapodásokról írt.

Ausztriában Orbán Viktor szövetségese a legnépszerűbb

A magyar kormányfő politikája Ausztriában is népszerű, amit jól mutat, hogy szinte minden térségben az Orbán Viktor szövetségesének számító, bevándorlásellenes FPÖ vezet – derül ki egy friss politikai térképből. A Osztrák Szabadságpárt jelenleg 37 százalékon áll, messze megelőzve a kormányzó Néppártot és a szociáldemokratákat. A patrióták győzelme egyre valószínűbb. A térkép alapján világosan látszik, hogy az Orbán Viktorral szövetséges FPÖ hatalmas győzelmet aratna, ha most rendeznék a választásokat.