Orbán-Trump-csúcs Magyarország Magyar Péter vasárnap Orbán Viktor

Orbán Viktor sikere végigsöpört Európán, Olaszországtól Ausztriáig ezt várják az emberek

2025. november 10. 05:39

A hét utolsó napján is Orbán Viktor és szövetségesei uralták a hazai és nemzetközi híreket.

2025. november 10. 05:39
null

Töretlen Orbán Viktor patrióta politikájának a sikere, a hazai és nemzetközi sajtó még vasárnap is a magyar miniszterelnök washingtoni látogatásáról és a Donald Trumppal kötött történelmi megállapodásokról írt.

Ausztriában Orbán Viktor szövetségese a legnépszerűbb

A magyar kormányfő politikája Ausztriában is népszerű, amit jól mutat, hogy szinte minden térségben az Orbán Viktor szövetségesének számító, bevándorlásellenes FPÖ vezet – derül ki egy friss politikai térképből. A Osztrák Szabadságpárt jelenleg 37 százalékon áll, messze megelőzve a kormányzó Néppártot és a szociáldemokratákat. A patrióták győzelme egyre valószínűbb. A térkép alapján világosan látszik, hogy az Orbán Viktorral szövetséges FPÖ hatalmas győzelmet aratna, ha most rendeznék a választásokat.

„Rendkívüli vezető” – így számolt be az olasz sajtó a pénteki csúcsról

Elismeréssel cikkeznek az olasz lapok a Trump–Orbán-csúcsól. „Orbán rendkívüli vezető” – idézik Trump szavait a szalagcímek. Kiemelik, az amerikai elnök azt üzente Brüsszelnek, hogy Orbán Viktor tiszteletet érdemel, rendkívüli vezető, akinek a migráció kérdésében is igaza volt. Európa pedig drága árat fizet az elkövetett hibákért. Óriási sajtóérdeklődés övezte Olaszországban is a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök washingtoni találkozóját. Nagy elismeréssel írtak a lapok az Orbán–Trump-találkozóról.

„Orbán Viktor nagy vezető” – idézik Trump elismerő szavait a szalagcímek.

A magyar miniszterelnök látogatása több szempontból is sikeres volt, hatalmas dicséreteket zsebelt be az amerikai elnöktől, és elérte azt is, hogy Magyarország mentességet kapjon az orosz olajra és gázra vonatkozó szankciók alól.

Sarokba szorultak az ukrán katonák, egyre többen dezertálnak

Az orosz katonaság harkivi irányban támadó „Nyugat” hadcsoportja október végére ellenőrzése alá vonta az Oszkol folyón átívelő átkelőhelyeket, és körülzárta Kupjanszkot, ahol nagyjából ötezer ukrán katona tartózkodik a becslések szerint. Az orosz lapok arról írnak, hogy az ukrán katonák számos esetben dezertálnak és folyamatosan adják meg magukat a harkivi fronton. Egyetlen nap alatt nyolc ukrán katona adta meg magát, miközben még többen hagyták el engedély nélkül állásaikat.

Kupjanszk stratégiai jelentőségű város az ukrán védelem szempontjából Harkiv megye keleti részén, mivel a várost kettészelő Oszkol folyó természetes védelmi vonalat képez, amelyen jelenleg a frontvonal húzódik.

Magyar Péter „szeretetországában” szintet lépett a gyűlölet

Miközben Orbán Viktor Donald Trumppal elért eredményei és Magyarország példátlan diplomáciai sikere uralta a hétvégét, Magyar Péter „szeretetországában” új szintre emelkedett a gyűlölet. A Mandiner szerzője, Francesca Rivafinoli rámutatott, hogyan űzi legmagasabb szinten a gyűlöletkeltést Magyar Péter. A szerző azt írja „Látom ma a fideszes propaganda áldozati pózba vágta magát, mert az egyik független közösségi média oldalon néhányan a kormányzati fapados különgép (NER Force One) lezuhanását kívánták. Csak a mihez tartás végett idemásoltam néhány jókívánságot, amit az Orbán-janicsárok küldtek a balatoni repülésemről szóló poszthoz” – kommentálja a TISZA-vezér. A sárga Cessna előtt pózolós képét, rajta néhány, a helyesírás alapján is rém egyszerűnek tűnő polgár, illetve troll beszólásával, majd kötelező fordulatként hozzáteszi, „Szerintem pártállásra való tekintet nélkül mondhatom, hogy a jóérzésű emberek senkinek nem kívánják a halálát”, egyébként pedig „Oszd meg, hogy a sopánkodó propagandistákhoz is eljusson!”

Tegye fel a kezét az az internethasználó, aki ettől magába szállt. Akiben egy aprócska téglányival növekedett az elfogadás. Aki egy egész kicsivel mértéktartóbbá vált – vetette fel véleménycikkében szerzőnk.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala 

***

