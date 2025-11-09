Hatalmas a riadalom Brüsszelben: Orbán Viktor a világpolitika sztárja lett!

Az Il Fatto Quotidiano szerint a Trump és Orbán Viktor közti megállapodás komoly csapást jelent Ukrajna számára.

Arra is kitérnek, hogy Donald Trump a Fehér Házban tartott sajtótájékoztató során dicséretekkel halmozta el a magyar miniszterelnököt. Kiemelik: az amerikai elnök elismerte, hogy a magyar kormányfőnek igaza volt a bevándorlás területén. Európát ellepték a migránsok, a legtöbb ország felismerhetetlenné vált. Magyarország azonban önmaga maradt.

Az Affari Italiani portál nyomatékosítja: Trump nemcsak dicséretekkel halmozta el Orbán Viktort, hanem teljesítette az orosz energiahordozókra kivetett szankciókra vonatkozó mentességi kérelmét is.

A lap ugyanakkor keményen odaszólt Brüsszelnek. Az amerikai elnök szerint az Európai Uniónak tisztelnie kell a magyar miniszterelnököt, aki kitűnő vezető, igaza volt a bevándorlás kérdésében. Európa most keményen megfizet az elkövetett hibákért.

Az olasz sajtó kategorikusan kijelenti: Orbán Viktor Donald Trump kedvence. Az amerikai elnök kiváltságos bánásmódban részesítette a magyar kormányfőt, és olyan engedményeket adott, amelyet más ország vezetőjének visszautasított volna – írja az Il Post, hozzátéve, Orbán Viktor sikeresen térhetett haza Washingtonból, mindent elért, amit célként kitűzött, és béketeremtő szándékai is teljesülhettek.