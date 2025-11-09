Hatalmas a riadalom Brüsszelben: Orbán Viktor a világpolitika sztárja lett!

Orbán Viktor: Benne volt a hurokban a nyakunk, innen kellett kiügyeskedni magunkat (VIDEÓ)
Szijjártó Péter a „washingtoni munkát” mutatta be egy rövid videóban.
A magyar miniszterelnök amerikai látogatása több szempontból is sikeres volt, hatalmas dicséreteket zsebelt be az amerikai elnöktől, és elérte azt is, hogy Magyarország mentességet kapjon az orosz olajra és gázra vonatkozó szankciók alól. Orbán Viktor és Donald Trump találkozója Olaszországban is nagy publicistást kapott.
Elismeréssel cikkeznek az olasz lapok a Trump–Orbán-csúcsól. „Orbán rendkívüli vezető” – idézik Trump szavait a szalagcímek. Kiemelik, az amerikai elnök azt üzente Brüsszelnek, hogy Orbán Viktor tiszteletet érdemel, rendkívüli vezető, akinek a migráció kérdésében is igaza volt. Európa pedig drága árat fizet az elkövetett hibákért. Óriási sajtóérdeklődés övezte Olaszországban is a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök washingtoni találkozóját. Nagy elismeréssel írtak a lapok az Orbán–Trump-találkozóról – számolt be a Magyar Nemzet.
„Orbán Viktor nagy vezető” – idézik Trump elismerő szavait a szalagcímek.
Az Il Fatto Quotidiano szerint a Trump és Orbán Viktor közti megállapodás komoly csapást jelent Ukrajna számára.
Arra is kitérnek, hogy Donald Trump a Fehér Házban tartott sajtótájékoztató során dicséretekkel halmozta el a magyar miniszterelnököt. Kiemelik: az amerikai elnök elismerte, hogy a magyar kormányfőnek igaza volt a bevándorlás területén. Európát ellepték a migránsok, a legtöbb ország felismerhetetlenné vált. Magyarország azonban önmaga maradt.
Az Affari Italiani portál nyomatékosítja: Trump nemcsak dicséretekkel halmozta el Orbán Viktort, hanem teljesítette az orosz energiahordozókra kivetett szankciókra vonatkozó mentességi kérelmét is.
A lap ugyanakkor keményen odaszólt Brüsszelnek. Az amerikai elnök szerint az Európai Uniónak tisztelnie kell a magyar miniszterelnököt, aki kitűnő vezető, igaza volt a bevándorlás kérdésében. Európa most keményen megfizet az elkövetett hibákért.
Az olasz sajtó kategorikusan kijelenti: Orbán Viktor Donald Trump kedvence. Az amerikai elnök kiváltságos bánásmódban részesítette a magyar kormányfőt, és olyan engedményeket adott, amelyet más ország vezetőjének visszautasított volna – írja az Il Post, hozzátéve, Orbán Viktor sikeresen térhetett haza Washingtonból, mindent elért, amit célként kitűzött, és béketeremtő szándékai is teljesülhettek.
A lap kiemeli: az amerikai elnök beszámolt arról, hogy azért mondta le a Budapestre tervezett találkozót, mert nem hiszi, hogy jelentős eredményeket lehetett volna elérni. De ha a helyzet megváltozik, örömmel találkozik Putyinnal Budapesten. Trump tehát megerősítette, hogy a békecsúcs helyszíne Budapest lesz.
A La Repubblica azt hangsúlyozta, hogy az amerikai és a magyar vezető egyetértenek abban, hogy az ukrajnai háború hamarosan lezárul.
Trump megerősítette: meggyőződésük, hogy a konfliktus a végéhez közelít, bár azt is elismerte, hogy időnként hosszabb harcokra is szükség van. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Ukrajna helyzete összetett, de csodák mindig történhetnek.
A La Verita lap a Magyarország és az Egyesült Államok közi atomenergetikai együttműködésre is kitér. A békemegállapodással kapcsolatban pedig azt írja, Budapest és Washington eltökélten keresi a békét.
Orbán Viktor egyébként Washingtonból visszafelé többek között arról beszélt, ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot, vagy az ország pénzügyi rendszerét, „szavukat adták arra az amerikaiak, hogy minden ilyen esetben a magyar pénzügyi stabilitást meg fogják védeni”.
Mint fogalmazott, „így nyugodtan mondhatjuk, hogy ha a világ bármely sarkából (hagyjuk most Brüsszelt) indulna el pénzügyi támadás Magyarországgal szemben – ami akár az árfolyamunkat, akár az adósság besorolásunkat, vagy a hitelbesorolásunkat érintené – annak az elhárításához rendelkezésünkre áll az amerikai segítség.”
Orbán Viktor hangsúlyozta: azt is mondhatjuk, hogy olyan, szinte korlátlan finanszírozási lehetőségünk van Amerikában, amellyel ki tudunk váltani bármilyen brüsszeli pénzt. Tehát Magyarországnak nemzetstratégiai jelentőségű nagy gazdasági terveket nem kell föladni azért, mert Brüsszelből még szükségem van két-három évre, hogy minden forintot megszerezzek – tette hozzá. Azaz, sem elhalasztani, sem átütemezni nem kell ezeket, „mindent meg tudunk valósítani” – hangsúlyozta.