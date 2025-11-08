Orbán Viktor nem pihen: Washingtonból a hazaúton cáfolta meg a balos álhíreket (VIDEÓK)

Washingtonban megértették, amit Brüsszelben képtelenek – REAKCIÓ Hernádi Zsolttal
Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozója után a MOL elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a Mandiner stábjának adott exkluzív interjút.
Újabb bejelentéseket tett a miniszterelnök.
Orbán Viktor több fontos részletről is beszélt a Trump-Orbán csúcsról hazafelé tartó repülőgépen – osztotta meg közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője. Deák beszámolója szerint a miniszterelnök elmondta:
az Egyesült Államok pénzügyi védőpajzsot nyújt Magyarországnak.
A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Brüsszel még mindig visszatartja a hazánknak járó uniós források egy részét, illetve a választáshoz közeledve pénzügyi spekulációkkal igyekeznek gyengíteni Magyarország gazdasági pozícióját és a kormány gazdasági mozgásterét, emiatt is nagyon fontos az a pénzügyi megállapodás, amit Orbán Viktor a washingtoni látogatása során kötött.
A kormányfő kijelentette, hogy ennek a pénzügyi megállapodásnak – amely különböző pénzügyi eszközöket alkalmaz – köszönhetően a kormány minden olyan stratégiai célkitűzést véghez tud vinni, amit korábban eltervezett. Kiemelte:
sem Brüsszel, sem a spekulánsok nem tudják gyengíteni a magyar gazdaság pozícióit, innentől kezdve biztosan nem lesznek pénzügyi gondjai Magyarországnak,
ezt az elmúlt időszakban folyamatosan erősödő forint árfolyamán is még inkább érződni fog.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozója után a MOL elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a Mandiner stábjának adott exkluzív interjút.
A miniszterelnök elmondta, hogy a globalista sajtóban megjelent állításokkal ellentétben nem egy évre, hanem időkorlát nélkül adott Magyarországnak az amerikai elnök mentességet az energiaszektort érintő szankciók alól, ebben állapodott meg Donald Trumppal. Ezzel a megállapodással el lehetett kerülni, hogy akár 1000 forint közelébe emelkedjen Magyarországon az üzemanyag literenkénti ára, illetve meg lehet védeni a rezsicsökkentést.
Szintén nagyon fontos eredménynek nevezte Orbán Viktor, hogy megállapodott az amerikaiakkal arról is, hogy Magyarország számára olyan fegyvereket is elérhetővé tesznek, amelyeket a Biden-adminisztráció korábban nem engedélyezett hazánknak. Emellett szintén kedvező Magyarország számára, hogy modern technológiát hozó amerikai vállalatok fognak beruházni hazánkban, illetve magyar vállalatok kapnak lehetőségeket az amerikai piacon.
Kohán Mátyás, a Mandiner munkatársa arról írt, hogy a kormányfő arról beszélt, hogy
olyan pénzügyi megállapodást kötött Donald Trumppal, ami kompenzálja az európai uniós pénzek késését.
Nyitókép forrása: Saul Loeb / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Ilyen volt a csúcstalálkozó belülről.
***
Ezt is ajánljuk a témában
Hiába próbálja Orbán történelminek bemutatni a küldetését, a szabadsajtó nem habozik lerántani a leplet üzelmeiről. Körkép következik. Nizalowski Attila írása.
***