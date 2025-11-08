Orbán Viktor nem pihen: Washingtonból a hazaúton cáfolta meg a balos álhíreket (VIDEÓK)

Orbán Viktor több fontos részletről is beszélt a Trump-Orbán csúcsról hazafelé tartó repülőgépen – osztotta meg közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője. Deák beszámolója szerint a miniszterelnök elmondta:

az Egyesült Államok pénzügyi védőpajzsot nyújt Magyarországnak.

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Brüsszel még mindig visszatartja a hazánknak járó uniós források egy részét, illetve a választáshoz közeledve pénzügyi spekulációkkal igyekeznek gyengíteni Magyarország gazdasági pozícióját és a kormány gazdasági mozgásterét, emiatt is nagyon fontos az a pénzügyi megállapodás, amit Orbán Viktor a washingtoni látogatása során kötött.

A kormányfő kijelentette, hogy ennek a pénzügyi megállapodásnak – amely különböző pénzügyi eszközöket alkalmaz – köszönhetően a kormány minden olyan stratégiai célkitűzést véghez tud vinni, amit korábban eltervezett. Kiemelte: