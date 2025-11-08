Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 09.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 09.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Donald Trump Orbán Viktor Egyesült Államok

Orbán Viktor nem pihen: Washingtonból a hazaúton cáfolta meg a balos álhíreket (VIDEÓK)

2025. november 08. 21:27

Újabb bejelentéseket tett a miniszterelnök.

2025. november 08. 21:27
null

Orbán Viktor több fontos részletről is beszélt a Trump-Orbán csúcsról hazafelé tartó repülőgépen – osztotta meg közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője. Deák beszámolója szerint a miniszterelnök elmondta:

az Egyesült Államok pénzügyi védőpajzsot nyújt Magyarországnak. 

A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Brüsszel még mindig visszatartja a hazánknak járó uniós források egy részét, illetve a választáshoz közeledve pénzügyi spekulációkkal igyekeznek gyengíteni Magyarország gazdasági pozícióját és a kormány gazdasági mozgásterét, emiatt is nagyon fontos az a pénzügyi megállapodás, amit Orbán Viktor a washingtoni látogatása során kötött. 

A kormányfő kijelentette, hogy ennek a pénzügyi megállapodásnak – amely különböző pénzügyi eszközöket alkalmaz – köszönhetően a kormány minden olyan stratégiai célkitűzést véghez tud vinni, amit korábban eltervezett. Kiemelte: 

sem Brüsszel, sem a spekulánsok nem tudják gyengíteni a magyar gazdaság pozícióit, innentől kezdve biztosan nem lesznek pénzügyi gondjai Magyarországnak,

ezt az elmúlt időszakban folyamatosan erősödő forint árfolyamán is még inkább érződni fog.

Ezt is ajánljuk a témában

Hazudik a baloldali média 

A miniszterelnök elmondta, hogy a globalista sajtóban megjelent állításokkal ellentétben nem egy évre, hanem időkorlát nélkül adott Magyarországnak az amerikai elnök mentességet az energiaszektort érintő szankciók alól, ebben állapodott meg Donald Trumppal. Ezzel a megállapodással el lehetett kerülni, hogy akár 1000 forint közelébe emelkedjen Magyarországon az üzemanyag literenkénti ára, illetve meg lehet védeni a rezsicsökkentést.

Szintén nagyon fontos eredménynek nevezte Orbán Viktor, hogy megállapodott az amerikaiakkal arról is, hogy Magyarország számára olyan fegyvereket is elérhetővé tesznek, amelyeket a Biden-adminisztráció korábban nem engedélyezett hazánknak. Emellett szintén kedvező Magyarország számára, hogy modern technológiát hozó amerikai vállalatok fognak beruházni hazánkban, illetve magyar vállalatok kapnak lehetőségeket az amerikai piacon.

Kompenzáljuk az uniós pénzek kiesését

Kohán Mátyás, a Mandiner munkatársa arról írt, hogy a kormányfő arról beszélt, hogy

 olyan pénzügyi megállapodást kötött Donald Trumppal, ami kompenzálja az európai uniós pénzek késését.

Nyitókép forrása: Saul Loeb / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 97 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2025. november 09. 00:00
Bocs de nem tudom most máshova írni: Az orosz Sukhoi SU-34M 'Fullback' 4++ generációs vadászbombázó új feladatot kapott az orosz-ukrán-nyugati konfliktusban: A szovjet érából származó KAB bombák a 2. módosításon mentek át: A FAB (500, 750, 1000, 2000) bombák sugárhajtást is kaptak. A SU-34M 200 km-ről (!) képes iniciálni a támadást, 10m pontossággal a célpontra. Meg fogják vágni az oroszok ezzel Krasznoarmejszkt (Pokrovszk), aztán Kramatorszkot és Szlovjanszkot.
Válasz erre
1
0
regi-nyarakon21
2025. november 09. 00:00
Minél nagyobb a kormány és Orbán sikere, annál elszántabban hazudoznak a ‘független-objektív’ médiamunkások. Hát akkor hazudjanak egyre jobban!!
Válasz erre
3
0
totumfaktum-2
2025. november 08. 23:59
Bolondfejsze Hazudsz megint, Nikikém.
Válasz erre
3
0
mihint
2025. november 08. 23:59
eszesfejsze 2025. november 08. 23:53 • Szerkesztve Nem így van szívem, és ezt Te is tudod, tik mondatok ellent saját magatoknak, akár perceken belül. Rossz ötlet lebecsülni minket.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!