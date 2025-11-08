Washingtonban megértették, amit Brüsszelben képtelenek – REAKCIÓ Hernádi Zsolttal

A szekszárdi állatorvos és zuglói képviselő úr megfejtette a világot
Egy parányi kritikám volna.
Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozója után a MOL elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a Mandiner stábjának adott exkluzív interjút. A REAKCIÓ különkiadásában Kacsoh Dániel kérdezte arról, miért érti meg az amerikai fél könnyebben a közép-európai országok energiafüggőségének sajátosságait, mint Brüsszel.
Hernádi szerint az Egyesült Államok reálisan látja a helyzetet, míg az uniós szankciós politika továbbra is súlyos kockázatokat hordoz a régió ellátásbiztonságára nézve.
Az interjúban szó esik a Barátság kőolajvezeték sérülékenységéről, az adriai útvonal problémáiról, valamint a százhalombattai finomítóban történt esetről is – amelyről a MOL-vezér megerősítette: az eddigi vizsgálatok szerint technikai hibáról volt szó.
