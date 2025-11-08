Washingtonban megértették, amit Brüsszelben képtelenek – REAKCIÓ Hernádi Zsolttal

Hernádi szerint az Egyesült Államok reálisan látja a helyzetet, míg az uniós szankciós politika továbbra is súlyos kockázatokat hordoz a régió ellátásbiztonságára nézve.

Az interjúban szó esik a Barátság kőolajvezeték sérülékenységéről, az adriai útvonal problémáiról, valamint a százhalombattai finomítóban történt esetről is – amelyről a MOL-vezér megerősítette: az eddigi vizsgálatok szerint technikai hibáról volt szó.

