Hernádi Zsolt Donald Trump MOL Orbán Viktor Egyesült Államok

Washingtonban megértették, amit Brüsszelben képtelenek – REAKCIÓ Hernádi Zsolttal

2025. november 08. 17:02

Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozója után a MOL elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt a Mandiner stábjának adott exkluzív interjút. A REAKCIÓ különkiadásában Kacsoh Dániel kérdezte arról, miért érti meg az amerikai fél könnyebben a közép-európai országok energiafüggőségének sajátosságait, mint Brüsszel.

2025. november 08. 17:02
Hernádi szerint az Egyesült Államok reálisan látja a helyzetet, míg az uniós szankciós politika továbbra is súlyos kockázatokat hordoz a régió ellátásbiztonságára nézve. 

Az interjúban szó esik a Barátság kőolajvezeték sérülékenységéről, az adriai útvonal problémáiról, valamint a százhalombattai finomítóban történt esetről is – amelyről a MOL-vezér megerősítette: az eddigi vizsgálatok szerint technikai hibáról volt szó.

Nézze meg a teljes beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
recipracio-2
•••
2025. november 08. 18:19 Szerkesztve
A Rezsivédelmi Alapból nem kizárólag lakossági energiatámogatásokra ment pénz; 2024-ben például több száz milliárdot költöttek más célokra is, ami gyengíti a politika hitelességét és az elszámoltathatóságot. ￼ 7. Szabályozási bizonytalanság, szolgáltatói beruházási kedv gyengülése. Az IMF szerint a széles körű ár- és díjbefagyasztások torzítják a piaci jelzéseket, növelik a bizonytalanságot, és rontják a befektetési környezetet—különösen az állami tulajdonú energiacégeknél. ￼ 8. Importfüggőség és ellátásbiztonsági kitettség fennmaradása. Ha a fogyasztás mesterségesen magasabban marad, több importgáz kell. A REKK gázkiváltási anyagai is azt mutatják: a fogyasztás csökkentése és hatékonyság nélkül a függőség nehezen mérsékelhető. A mi pénzünkből ugyancsak
0
0
0
recipracio-2
2025. november 08. 18:18
Rezsicsökkentés jellemzően regresszív. A nagyobb fogyasztású, tehetősebb háztartások abszolút értékben többet nyernek az egységár-támogatáson, mint a szegényebbek; ezért hatékonyabb a célzott támogatás. (Világbank/IMF nemzetközi bizonyíték és ajánlás.) ￼ Energiahatékonysági és felújítási beruházások halasztása. A fixen alacsony ár csökkenti a szigetelés, fűtéskorszerűsítés, hőszivattyú megtérülését, így lassítja a felújításokat. Hazai és IEA-értékelések is figyelmeztetnek erre. ￼ 5. Piaci torzulások és ellátási zavarok kockázata. Az ársapkák általában rontják az import-/piaci kínálat ösztönzőit. Magyar példa: az üzemanyagár-plafont 2022 decemberében hiányok és pánikvásárlás után kellett kivezetni—jó illusztrációja annak, milyen kockázatokat hordoz a széles körű árkötés. ￼ Átláthatósági problémák és pénzek „szétfolyása”.
0
0
0
recipracio-2
2025. november 08. 18:17
Egy év (ha igaz) olaj és gáz importálási haladékért fizetünk több ezer milliárdot! Ez aztán vall tehetségre! Ez basszameg a legnagyobb dilettalizmus!Röviden: a „rezsicsökkentés” (lakossági energiaár-sapka) rövid távon véd a sokktól, de közép-hosszú távon több, igen kézzelfogható kárt okoz a gazdaságnak és a társadalomnak. A fő hátrányok: Óriási és tartós költségvetési teher. A Rezsivédelmi Alap kerete 2022-ben 557 mrd Ft, 2023-ban már 2 610 mrd Ft volt; 2024-ben is jelentős tételek mentek ki, 2025 első félévében pedig kb. 484 mrd Ft volt a teher. Ez kiszorít más közkiadásokat (oktatás, egészségügy, hálózatfejlesztés). Az IMF kifejezetten javasolja a széles körű árplafonok kivezetését és célzott készpénzes támogatásokkal való kiváltását. Torzuló árjelek túlfogyasztás. A mesterségesen alacsony árak gyengítik a takarékossági ösztönzőt. A hazai elemzések szerint a 2022-es szabályváltozás (átlagfogyasztás feletti piaci ár) azért csökkentette a gázkeresletet, mert visszahozta az ösztönzőt
0
0
0
recipracio-2
2025. november 08. 18:15
Hű, de sötétek vagytok, ha pl. nem látjátok az USA-orosz atomegyezséget. Csak a ferdítés, hazudozás megy! Szégyen! Jó drága sapkákat vettünk ennek a tolvaj bagázsnak és a pereputtynak!!! A találkozó egyértelműen politikai mutatvány volt. Orbán hazánknak energetikai mentőcsomagot próbált szerezni, Trump pedig személyes politikai hasznot láthatott a „kisegítésben”. Az eredmény azonban inkább aggodalomra ad okot. A felek között ugyanis nem a demokratikus értékek, hanem a hatalomcsere és az energiabiztonság rövidtávú kalkulációi domináltak. Orbán egy olyan vezetőként jelent meg, aki nyilvánosan dicséri Trumpot, és önmagát az „egyetlen keresztény kormányként” állítja be Európában ,miközben Magyarország jogállami és korrupciós mutatói aggasztóan romlanak.
0
0
1
