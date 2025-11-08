Ft
11. 08.
szombat
Fehér Ház Donald Trump Orbán Viktor Egyesült Államok

Kulisszák mögött: soha nem látott pillanatokba engedett betekintést Orbán Viktor (VIDEÓ)

2025. november 08. 14:05

Ilyen volt a csúcstalálkozó belülről.

2025. november 08. 14:05
null

Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg egy rövid videót, amely betekintést nyújtott a Fehér Házban tartott találkozójába Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével.

A két vezető első kézfogásakor Trump Orbán Viktorra mutatva úgy fogalmazott: „Nagyszerű vezető”. 

A jelenlévő JD Vance amerikai alelnök később hozzátette: „A legerősebb vezető Európában”.

Az amerikai elnök egy kérdést is intézett a magyar miniszterelnökhöz: „Hány illegális bevándorló van Magyarországon?” Orbán Viktor röviden válaszolt: „Nulla.”

Trump a találkozó során biztosította Orbán Viktort támogatásáról is: „Újra támogatni fogom Orbán Viktort a soron következő választáson.” A videóban az is látható, ahogy a magyar miniszterelnök átadja az amerikai elnöknek a magyarok ajándékát, egy díszes porcelán tálat.

A videót Donald Trump szavai zárták: „Kezdetek óta barátok vagyunk”.

Nyitókép: Mandiner

