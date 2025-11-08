„Nem ismerem az ellenfelét, Orbán Viktort támogatom” – Trump végérvényesen elsüllyesztette a Tisza Párt hajóját

Véget ért a washingtoni csúcstalálkozó: sikerült megvédeni a rezsicsökkentést (VIDEÓ)
Sajtótájékoztatót tartott a miniszterelnök és a külügyminiszter.
Magyar Péternek lőttek.
Pénteken találkozott Washingtonban Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök, ami politikai és diplomáciai szempontból is kiemelt jelentőségű esemény volt.
A tárgyalások során számos témát érintettek, az energiabiztonságtól az orosz–ukrán háborún át a transzatlanti kapcsolatokig, ám a legmeglepőbb pillanat kétségtelenül Trump nyilatkozata volt a magyar választásokkal kapcsolatban – írta a Daily News Hungary.
Trump ugyanis nem csupán elismerte Orbán vezetői képességeit, de egyértelműen politikai szövetségesként állt ki mellette:
Nem ismerem az ellenfelét, én Orbán Viktort fogom támogatni a választáson”
– mondta az amerikai elnök. Trump egyúttal méltatta Orbánt, mint „fantasztikus vezetőt” és „erős államférfit”, aki képes megvédeni országát a nemzetközi kihívások közepette.
Orbán Viktor röviden reagált, hangsúlyozva, hogy Magyarország különleges helyet foglal el Európában: „Mi egy különleges [keresztény] sziget vagyunk a liberális óceánban”.
A találkozó további témái között kiemelt szerepet kapott Magyarország orosz energiától való függősége, valamint az amerikai technológiai együttműködés Paks II. működésében.
A Külügyminisztérium közleménye szerint sem az orosz energiákkal, sem pedig a Paks II. beruházással szemben nincsenek már hazánkat sújtó szankciók.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP
