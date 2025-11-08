Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Európa Magyarország Magyar Péter Trump Orbán Viktor

„Nem ismerem az ellenfelét, Orbán Viktort támogatom” – Trump végérvényesen elsüllyesztette a Tisza Párt hajóját

2025. november 08. 08:36

Magyar Péternek lőttek.

2025. november 08. 08:36
null

Pénteken találkozott Washingtonban Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök, ami politikai és diplomáciai szempontból is kiemelt jelentőségű esemény volt.

Ezt is ajánljuk a témában

A tárgyalások során számos témát érintettek, az energiabiztonságtól az orosz–ukrán háborún át a transzatlanti kapcsolatokig, ám a legmeglepőbb pillanat kétségtelenül Trump nyilatkozata volt a magyar választásokkal kapcsolatban – írta a Daily News Hungary.

Trump ugyanis nem csupán elismerte Orbán vezetői képességeit, de egyértelműen politikai szövetségesként állt ki mellette:

Nem ismerem az ellenfelét, én Orbán Viktort fogom támogatni a választáson”

– mondta az amerikai elnök. Trump egyúttal méltatta Orbánt, mint „fantasztikus vezetőt” és „erős államférfit”, aki képes megvédeni országát a nemzetközi kihívások közepette.

Orbán Viktor röviden reagált, hangsúlyozva, hogy Magyarország különleges helyet foglal el Európában: „Mi egy különleges [keresztény] sziget vagyunk a liberális óceánban”.

A találkozó további témái között kiemelt szerepet kapott Magyarország orosz energiától való függősége, valamint az amerikai technológiai együttműködés Paks II. működésében.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
eFhlsanzláólénv
2025. november 08. 09:53
🤣 Nem úgy van, hogy külföldiek magyar embereket/ pártokat ne támogathassanak? Vagy most mi van? Ha Soros támogat akkor a kurvaanyját, ha Trump akkor meg hurrá? Döntsük már el légyszi légyszi. Mert ha az egyik oké, akkor a másik is, illetve (és én ezt mondom), ha az egyik nem oké, akkor a másik se. Btw... leszarom, hogy ez a vén hazug gazember szarházi kit támogat. Amerikának 50 éve nem volt egy normális elnöke sem.
Válasz erre
0
5
nyafika
2025. november 08. 09:47
Csicskafasznak jutott a pofáraesés. Tudna valamit a protokollról, a két elnök nyakkendőt cserélt, szándékosan nem viseltek kéket.
Válasz erre
1
1
balbako_
2025. november 08. 09:10
A Kakis Törpe újratárgyalná a mit is? Tárgyalni azzal lehet aki szóba áll vele. Komoly politikus ilyet ezzel a tetves kis bajkeverővel szóba sem áll kezet vele nem fog....
Válasz erre
14
0
nogradi
2025. november 08. 09:09
Persze, hogy nem ismeri, már azokat se ismeri akikkel együtt dolgozik minden nap be kell őket mutetni neki.
Válasz erre
0
14
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!