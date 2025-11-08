Ez mindenkit érint: Szijjártó Péter óriási bejelentéseket tett Washingtonban – két kulcskérdésben is megállapodás született a Trump-Orbán találkozón

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-amerikai csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón közölte, hogy a felek közötti friss megállapodás nyomán

az Egyesült Államok illetékes hivatala mentességet ad Magyarországnak az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól.

„A szankciós mentesítés a Török Áramlat földgázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken történő mindennemű szállításra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy amit eddig Magyarország földgázt be tudott szerezni a Török Áramlat vezetéken, és amit eddig be tudtunk szerezni kőolajat a Barátság vezetéken, arra lehetőség lesz a jövőben is korlátozás nélkül” – mutatott rá.