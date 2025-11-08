Ft
Ez mindenkit érint: Szijjártó Péter óriási bejelentéseket tett Washingtonban – két kulcskérdésben is megállapodás született a Trump-Orbán találkozón

2025. november 08. 06:55

A Külügyminisztérium közleménye szerint sem az orosz energiákkal, sem pedig a Paks II. beruházással szemben nincsenek már hazánkat sújtó szankciók.

2025. november 08. 06:55
Az Egyesült Államok kormánya mentességet ad az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól Magyarország vonatkozásában mindennemű szállításra a Barátság kőolajvezetéken és a Török Áramlat földgázvezetéken keresztül – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Washingtonban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a magyar-amerikai csúcstalálkozót követő sajtótájékoztatón közölte, hogy a felek közötti friss megállapodás nyomán 

az Egyesült Államok illetékes hivatala mentességet ad Magyarországnak az orosz energetikai szektort célzó szankciók alól.

„A szankciós mentesítés a Török Áramlat földgázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken történő mindennemű szállításra vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy amit eddig Magyarország földgázt be tudott szerezni a Török Áramlat vezetéken, és amit eddig be tudtunk szerezni kőolajat a Barátság vezetéken, arra lehetőség lesz a jövőben is korlátozás nélkül” – mutatott rá.

Ez azt jelenti, hogy Magyarország energiaellátása biztonságban van, és ez azt is jelenti, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudjuk védeni” 

– szögezte le.

Szijjártó Péter arról is beszámolt, hogy a mentesítési kérvényeket a Külgazdasági és Külügyminisztérium nyújtja be hivatalosan az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalhoz (OFAC), és az egyik kérelmet már be is adták, kettőt – köztük a Paks II atomerőműre vonatkozót – pedig szombaton adnak be.

„Itt a szankciós mentességünk december 19-én jár le, és a megállapodás arról szól, hogy ennek a mentességnek a határidejét eltörlik. Tehát ez egy állandó mentesség a szankciók alól a Paks II. beruházásnak. 

És ez pedig azt jelenti, hogy a Paks II. beruházással szemben sem európai, sem amerikai szankció nincsen” 

– hangsúlyozta.

Majd üdvözölte, hogy miután az Országos Atomenergia Hivatal minden engedélyt kiadott, a beruházást felgyorsíthatják, s február legelején már lent lesz az első beton a földben, innentől fogva pedig a projekt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) sztenderdjei szerint is „építés alatt álló atomerőműnek” fog minősülni.

A miniszter végül aláhúzta: „A Török Áramlat földgázvezetéken tavaly 8,5 milliárd köbméternyi földgáz érkezett Magyarországra, ennek egy részét Magyarországon, a másik részét Szlovákiában használták fel. A Barátság kőolajvezetéken pedig ötmillió tonna kőolaj érkezett tavaly. Nagyjából hasonló mennyiségű szállítások várhatók az idei esztendőben is.”

(MTI)

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

The Loner
2025. november 08. 09:33 Szerkesztve
gyozoporgorugasa 2025. november 08. 08:51 "Nem hazudott,azt mondta korlátozás nélkül bármennyit beszerezhetünk a jövőben is ,csak nemt tette,hozzá,hogy az egy év." Hazudsz mind a gazdád ! Hozzátette : " idökorlát nélkül " ❗ Csak hogy te is megértsd azzal a Tisza posvány mosta töpörödött agyaddal,értelmezem neked: A „idő korlát nélkül” kifejezés azt jelenti, hogy nincs megadva határidő vagy nem korlátozott az időtartam valamire. Más szóval: Bármennyi ideig tarthat valami, Nem jár le, Nem szűnik meg egy meghatározott időpontban. Tudtál követni ?
totumfaktum-2
2025. november 08. 09:14
Kicsi smogger, az egy év forrása a cnn szerint egy névtelen hivatalnok. A mondat egyébként úgy néz ki eredetiben, mintha itthon fogalmazták volna. Mint tudjuk, ez a há lózatnál gyakorlat.
gyozoporgorugasa
2025. november 08. 08:51
patikus-3 2025. november 08. 08:43 "Amit eddig Magyarország földgázt be tudott szerezni a Török Áramlat vezetéken, és amit eddig be tudtunk szerezni kőolajat a Barátság vezetéken, arra lehetőség lesz a jövőben is korlátozás nélkül.” Nem hazudott,azt mondta korlátozás nélkül bármennyit beszerezhetünk a jövőben is ,csak nemt tette,hozzá,hogy az egy év. 🤣😊😊👌🐱‍🏍Játék a szavakkal a mocskos féregtől.😊😊👌🐱‍🏍
balbako_
2025. november 08. 08:44
A Kakis Törpe kapcái beleőrültek abba, hogy láthatták mi a különbség a ballibsi politikusok és a jobboldali politikusok között. Mert ők az erősebbel folytatott tárgyalásaik során szembesültek a döntő érvekkel _ Kádár Hruscsovnál és Brezsnyevnél - Tusk és a Kakis Törpe -Ursulánál és Webernél - hogy ha mi levesszük rólad a kezünket téged másnap "szerető néped" felköt az első fára. Orbán és Trump között pedig az érvek csatáztak és megértették, hogy nem lehet olyasmit kívánni a másiktól, ami a gazdaságukat romba döntené. Csak érvekkel is meg lehet győzni egymást. Le a kalappal mindkét vezető előtt.
