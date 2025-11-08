Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Washingtonban Donald Trump Orbán Viktor

Példátlan magyar siker született Washingtonban (VIDEÓ)

2025. november 08. 06:16

Ilyen szintű tárgyalásból nem volt túl sok a rendszerváltás óta – mondták elemzők a pénteki Orbán Viktor Donald Trump csúcstalálkozóról.

2025. november 08. 06:16
null

Magyarország világpolitikai tényező a budapesti csúcs miatt is, amelynek megtartását az amerikai elnök megerősítette – hívta fel a figyelmet az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en Orbán Viktor és Donald Trump közös washingtoni sajtótájékoztatóját követően. Pindroch Tamás úgy fogalmazott, a magyar miniszterelnök és az Egyesült Államok elnöke "tökéletes partnerként" tartották meg ezt a sajtótájékoztatót, ami nagy dolog, és ilyen szintű tárgyalásból nem volt túl sok a rendszerváltás óta.

Ezt is ajánljuk a témában

Azt mondta, a két politikus az országaik érdekét figyelembe véve kötetlenül beszélgetett; az asztalnál ült az amerikai alelnök és a Pentagon vezetője is, aminek nagy jelentősége van. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy a sajtótájékoztatón a magyar kormány dicséretet kapott a bevándorlás és az energiapolitika ügyében. Hozzátette, az amerikai elnök mint az egyik legnagyobb energiatermelő ország vezetője piacot is lát Európában, és az oroszok szintén így tekintenek erre a térségre.

Kereskedelmi háború zajlik a fejünk felett

– mondta Pindroch Tamás, aki szerint a világpolitikai feszültség a nyugati világ és Oroszország között az orosz-ukrán háborúban csúcsosodik ki, aminek megoldásáról beszélni kell. Emlékeztetett, Magyarország hátrányban van azzal, hogy nincs tengeri kapcsolata, amivel Trump is tisztában van, hozzátéve, hogy több olyan európai állam is vásárol orosz nyersanyagot, amely rendelkezik tengeri kikötővel. Rámutatott, erről a magyar miniszterelnök korábban az Európai Parlamentben is beszélt, és álszentnek nevezte azt a politikát, amelyet a nyugati vezetők képviselnek Magyarországgal szemben az orosz energia miatt. 

Kitért arra, hogy fontos a nukleáris energiával kapcsolatos megállapodás, amelyről a külgazdasági és külügyminiszter is nyilatkozott. Ezentúl a hadügyi kérdések témája és az űrkutatási együttműködés is rendkívül fontos a vezető elemző szerint.

Jelezte: amióta Donald Trump újra elnök, hét nagy amerikai beruházás történt Magyarországon, és továbbiak is várhatóak. Hozzátette, a magyar innováció és versenyképesség szempontjából fontos, hogy olyan cégek érkeznek, amelyek nemcsak termelnek Magyarországon, hanem fejlesztenek és kutatnak is.

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet elemzője pedig arról beszélt, hogy nagy magyar siker született Washingtonban. 


Nyitókép: Fischer Zoltán/Miniszterelnöki Sajtóiroda

 


 

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ptiszai
2025. november 08. 10:30
Mennyibe kerülhetett a semmire a 180 fidesz széhámos kiutaztatása és szállása? Hírek szerint csak Orbán szállását fizették az amcsik.
Válasz erre
1
0
ptiszai
2025. november 08. 10:23
Hazugság. Trump okosan átverte Orbánt - amcsik a szankciókat orosz olajra és gázra CSAK 1 évig engedték el, ez annyi mint az EU szankciók határideje. - LNG szerződés az amcsiknak bevétel. - kicsi 8 db 200 milliárdos atomerőművek az amcsiknak bevétel. - kb. 450 milliárd az amcsiknak lesz a bevétele. Ezért kiment 180 fideszes politikus és újságíró, propagandista, különgéppel utaztak, és csak Orbánék szállását fizették az amcsik, a többi állami pénzből ment. A nép fizette. Az egész találkozó egymás ideológiai majmolásáról szólt. A nép mindent kifizet? Mi van/lesz a Paks2-re felvett 10 milliárd euró kölcsönnel?
Válasz erre
1
3
nogradi
2025. november 08. 10:02
Tényleg mindent bevet a Fidesz-média az Orbán-Trump találkozón, még Mráz Ágostont is klónozták Csúcsra járatják az állampárti sajtóbirodalmat a washingtoni Trump-Orbán találkozón. A Mandineren élő felirattal futó műsorban Kereki Gergő online főszerkesztővel G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston beszélgetett. Ha valamiért a néző átkapcsolt a Patrióta élő műsorára, ott Stumpf István volt a vendég, na meg Mráz Ágoston.
Válasz erre
1
2
auditorium
2025. november 08. 09:58
Zele tajtékzott a dühtől, amikor hallotta Tr. dicséretét OV-ról (a big leader in Europe, more respect is needed for him, Hungary can exceptionally buy Russian oil, since it has no seaport) ezek után rögtön reagált. Nem fogjuk megengedni, h. Oroszország profitáljon továbbra is a magyaroknak eladott kőolajból. Még a politikailag legkorrektebb média is leadta a fenti dicséretet és mutatott pár képet a fogadásról. Letagadni ezt már nem lehetett... persze, mától kezdve jön majd a lehurrogás a Mindenszarista internacionalista és hazai pártok szimpatizánsaitól. Kritika van, konkrét javaslat nélkül.
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!