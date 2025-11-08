Példátlan magyar siker született Washingtonban (VIDEÓ)

Kereskedelmi háború zajlik a fejünk felett

– mondta Pindroch Tamás, aki szerint a világpolitikai feszültség a nyugati világ és Oroszország között az orosz-ukrán háborúban csúcsosodik ki, aminek megoldásáról beszélni kell. Emlékeztetett, Magyarország hátrányban van azzal, hogy nincs tengeri kapcsolata, amivel Trump is tisztában van, hozzátéve, hogy több olyan európai állam is vásárol orosz nyersanyagot, amely rendelkezik tengeri kikötővel. Rámutatott, erről a magyar miniszterelnök korábban az Európai Parlamentben is beszélt, és álszentnek nevezte azt a politikát, amelyet a nyugati vezetők képviselnek Magyarországgal szemben az orosz energia miatt.

Kitért arra, hogy fontos a nukleáris energiával kapcsolatos megállapodás, amelyről a külgazdasági és külügyminiszter is nyilatkozott. Ezentúl a hadügyi kérdések témája és az űrkutatási együttműködés is rendkívül fontos a vezető elemző szerint.

Jelezte: amióta Donald Trump újra elnök, hét nagy amerikai beruházás történt Magyarországon, és továbbiak is várhatóak. Hozzátette, a magyar innováció és versenyképesség szempontjából fontos, hogy olyan cégek érkeznek, amelyek nemcsak termelnek Magyarországon, hanem fejlesztenek és kutatnak is.

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet elemzője pedig arról beszélt, hogy nagy magyar siker született Washingtonban.